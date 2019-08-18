Saturday's Late Results
Girls Volleyball
LaPorte 25-25-25, Leo 11-20-13
LAPORTE -- Cheyanne Seymour 10 kills, 2 block kills; Aniya Kennedy 10 kills, 4 block kills; Justine Taubert 6 kills; Paige Conklin 4 aces, 18 assists; Halle Seaburg 14 assists; Olivia Voelker 11 digs.
Michigan City 25-25-26, Morgan Township 17-13-24
MICHIGAN CITY -- Reece Shirley 21-26 hitting (10 kills), 16 assists, 13 digs; Alexa Sparks 17-20 hitting (8 kills), 19 assists, 6 digs; Ellery Dozal 17-24 hitting (8 kills), 7 digs; Micha Ruhe 12 digs; Aaliyah Briggs 11-14 hitting (6 kills), 2 aces.