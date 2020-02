Saturday's Late Prep Results

106 — Championship: David Maldonado (Me) p. Jarveil Glenn (H) 3:07. 3rd place: Jacob Cardenas (BN) d. Aaliyah Ortiz (W) 5-4. 113 — Championship: Lucas Clement (Me) p. Robert Gula (BN) 0:49. 3rd place: Tyrell Ford (WS) won by forfeit. 120 — Championship: Malik Hall (Me) p. Jeante Tate (EC) 1:59. 3rd place: Elijah Homan (Mu) tech. fall Catherine Alvarez (C) 16-1 4:51. 126 — Championship: Aleksander Pejovski (Me) p. Gabriel Tienstra (Mu) 3:19. 3rd place: Ezekiel Gomez (H) d. Bryshon Heads (C) 5-4. 132 — Championship: Juan Simpson (G) d. William Rojas (Mu) 7-1. 3rd place: Cameron Williams (Me) d. Luis Zavala (EC) 6-2. 138 — Championship: Anthony Rivera (Me) won by forfeit over Will Earls (G). 3rd place: Alexander Borerro (Mu) d. Miguel Aguilar (C) 4-1. 145 — Championship: Jacob Maldonado (Me) p. Mathew Honeycutt (W) 0:49. 3rd place: Leo Tsirtsis (Mu) p. Jacob Heidenreit (G) 1:36. 152 — Championship: Elijah Sandridge (Me) d. Nick Vargas (H) 9-4. 3rd place: Carlos Hernandez (EC) d. DeMarion Newell (WS) 11-2. 160 — Championship: Garrett Baker (G) p. Caleb Carter (Me) 3:40. 3rd place: Demetrus Dean (H) d. James Anderson (EC) 4-3. 170 — Championship: Steven Campbell (Mu) p. Yazan Alshalalde (C) 3:09. 3rd place: Juan Tirado (G) p. Julian Guerrero (EC) 3:42. 182 — Championship: Khris Walton (Me) p. Diego Larraga 0:58. 3rd place: Jacob Stepek (G) d. Alec Castillo (Mu). 195 — Championship: Jevonte Williams (Me) d. Kenneth Tabor (G) 12-6. 3rd place: Victor Rodriguez (H) Markus Ciciora (Mu) 13-3. 220 — Championship: Jason Streck (Me) won by forfeit over Hayden Lewter (G). 3rd place: Justin Lee (H) d. Robert Nellom (H) 3-1. 285 — Championship: Andres Larlos (C) d. Edgar Decker (G) 6-2. 3rd place: Jorge Martinez (EC) p. Theodore Sparks (Me) 1:48.