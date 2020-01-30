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Thursday's prep results
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Thursday's prep results

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Thursday's Results

Girls Basketball

Merrillville 58, Morgan Twp. 55

MERRILLVILLE (18-17-11-12)

Cailynn Dilosa 12, Aaniejah Crim 0, Torri Miller 4, Amani Alvarez 4, Davina Smith 17, SaMya Miller 0, Armani Cole 14, Shekinah Thomas 7. Totals – 22 9-18 58

MORGAN TWP. (6-18-13-18)

Gracie Abbett 6, Emma O’Brien 10, Emmy Wells 4, Shelby Whitaker 0, Sydney Good 2, Kassie Stanko 12, Karlie Lemmons 9, Saraha Bee 12. Totals – 22 9-11 55.

3-point field goals: Merrillville 5 (Dilosa 2, D. Smith 2, Thomas), Morgan Twp. 2 (Abbett 2). Team fouls: Merrillville 15, Morgan Twp. 14. Fouled out: None. Records: Merrillville 14-9, Morgan Twp. 20-2.

Wheeler 40, North Newton 25

WHEELER (6-9-11-16)

Eden 3, Wagoner 2, Minard 0, Christy 6, Williams 11, Subart 0, Giorgi 4, Johnson 14. Totals – 13 12-24 40.

NORTH NEWTON (6-6-1-10)

Grace Hollopeter, Mackendzie Dresbaugh, Jamie Will, Harmoney Burke, Cayci Ehlinger, Danielle Hinch, Heidi Schleman, Harley Schleman, C. Stevens . Totals – 9 7 25.

3-point field goals: Wheeler 2 (Johnson 2); North Newton 0. Team fouls: Wheeler 13, North Newton 17. Fouled out: Will (NN).

Boys Swimming

Kankakee Valley 130, North Newton 44

AT KANKAKEE VALLEY

200 MEDLEY RELAY – Kankakee Valley (Nick Misner, Luke Bristol, Reece Wangen, Brock Martin) 2:09.99. 200 FREE – Bryce Martin (KV) 2:10.53. 200 IM – Nick Pearson (KV) 2:37.43. 50 FREE – Bryce Brodner (KV) 24.08 (PR). DIVING – Andrew Kirincic (KV), score n/a. 100 FLY – Wangen (KV) 1:11.87. 100 FREE – Brodner (KV) 54.13. 500 FREE – Misner (KV) 6:12.06. 200 FREE RELAY – Kankakee Valley (Bryce Martin, Brayden Kollada, Pearson, Brodner) 1:45.11. 100 BACK – Wangen (KV) 1:17.90. 100 BREAST – Bristol (KV) 1:15.17. 400 FREE RELAY – Kankakee Valley (Brodner, Kollada, Bryce Martin, Pearson) 3:57.67.

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