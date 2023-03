Friday’s Results

Baseball

Calumet 4-2, St. Francis (Ill.) 0-3

Calumet 020 200 0 — 4 9 2

St. Francis 000 000 0 — 0 0 1

2B – Anderson, Selby (CCSJ). HR – Machnic (CCSJ). Pitching summary – Calumet – Davenport (7 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 9 SO). St. Francis – Pileggi (3 IP, 5 H, 2 R, 2 Er, 4 BB, 4 SO), Michalak (4 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 3 SO). WP – Davenport (2-4). LP – Pileggi (0-1). Leading hitters – Calumet – Anderson (2-4, 2B, R), Quinones (2-4, R), St. Marie (2-4), Machnic (HR, 2 RBI), Selby (2B).

Calumet 100 000 010 — 2 6 0

St. Francis 001 001 10x — 3 6 2

2B – Maffie (SF). 3B – McGuire (SF). Pitching summary – Calumet – LePretre Jr. (8 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 2 SO). St. Francis – Malczewski (6 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO, Q. McGuire 2 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 3 SO), J. McGuire (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 SO). WP – Malczewski (2-2). LP – LePretre (1-1). SV – J. McGuire (1). Leading hitters – Calumet – Machnic (2-4), Wilkins (2-4), Selby (RBI), Little (run), Anderson (run). Records: Calumet 10-18 (2-5 CCAC), St. Francis 8-19 (3-3).

Women’s Bowling

Southland Championship

Hosted by Southland Bowling League, Rowlett, TX

Match 1 (Round 1)

Vanderbilt 1046-1080, Valparaiso 834-929

Match 5 (consolation)

Youngstown State 926-874, Valparaiso 791-886

* Valpo finished T7th/8 (0-2).

Softball

Illinois State 14-8, Valparaiso 3-5

Illinois State 143 020 4 — 14 13 1

Valparaiso 000 030 0 — 3 5 1

2B – Olson, Masching, Kennedy (IS). HR – Bryant (IS). Pitching summary – Illinois State – Ross (7 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 7 SO). Valpo – Seib (1 1/3 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 4 BB, 0 SO), Fenters (4 2/3 IP, 6 H, 7 R, 6 ER, 0 BB, 1 SO), Augustine (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO). WP – Ross (3-6). LP – Seib (2-10). Leading hitters – Valpo – Hecker (2-4, 2 RBI), Johnson (1-3, R, RBI), Rodas (1-2), Skapyak (1-4), Vasquez (run), Crompton (run).

Illinois State 022 002 2 — 8 10 1

Valparaiso 100 200 2 — 5 7 3

2B – Olson, Kennedy (IS); Johnson (V). HR – Bryant, Standish, Kennedy (IS). Pitching summary – Illinois State – Fox (3 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 3 SO), Meshnick (4 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO). Valpo – Kowalski (5 IP, 7 H, 5 R, 3 ER, 4 BB, 3 SO), Seib (1 2/3 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 SO), Augustine (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Meshnick (3-5). LP – Kowalski (1-9). Leading hitters – Valpo – Johnson (2-2, 2B, R, 3 RBI), Herschbach (3-4, R), Crompton (RBI). Records – Illinois State 13-15, Valparaiso 3-20.

Judson 6-6, Calumet 5-18

Calumet 202 100 0 — 5 8 2

Judson 030 021 x — 6 10 2

2B – Staden, Slack (CCSJ); Knowles (J). HR – Slack (CCSJ); Wiser, Chavez (J). Pitching summary – Calumet – Lanman (5 IP, 8 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 1 SO), Ines (1 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 1 SO). Judson – Jimenez (7 IP, 8 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 1 SO). WP – Jimenez (2-4). LP – Ines (3-4). Leading hitters – Calumet – Slack (2-4, HR, 2B, R, 3 RBI), Staden (2-4, 2B, 2 R, RBI), Kirmani (2-2, R), Ines (R, RBI).

Calumet 454 005 — 18 21 4

Judson 020 310 — 6 7 3

2B – Ines 2, Navarro, Bennett-Jordan (CCSJ); Valazquez, Arwood (J). HR – Staden, Slack (CCSJ); Chavez (J). Pitching summary – Calumet – Bunnell (0 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Bennett-Jordan (6 IP, 7 H, 6 R, 2 ER, 0 BB, 5 SO). Judson – Schomer (1 IP, 11 H, 8 R, 7 ER, 0 BB, 1 SO), Dietz (4 2/3 IP, 10 H, 10 R, 8 ER, 4 BB, 0 SO), Vasquez (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Bennett-Jordan (1-1). LP – Schomer (0-5). Leading hitters – Calumet – Staden (4-5, HR, 4 R, 6 RBI), Ines (4-5, 2 2B, 4 R), Slack (3-4, HR, 2 R, 4 RBI), Bennett-Jordan (3-5, 2B, 2 RBI), Regnier (3-4, 2 R), Navarro (2-4, 2B, 2 R, 3 RBI). Records – Calumet 6-17 (0-1 CCAC), Judson 4-9 (1-0).