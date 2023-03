Monday’s Results

Baseball

Calumet 17, Siena Heights 9

AT LAKE WALES, FL

Calumet;240 004 421 — 17 14 2 Siena Heights;052 000 002 — 9 12 0

2B – Little, Machnic 2, Quinones, Davenport (CCSJ); Love, VanWasshenova, Layman (SH). HR – Cano (CCSJ). Pitching summary – Calumet – Moore (1 IP, 2 H, 5 R, 1 ER, 7 BB, 2 SO), Hernandez (0 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO), Pevion (2 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 3 SO), Wilkins (4 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 0 SO). Leading hitters – Calumet – Cano (2-5, HR, 3 R, 2 RBI), Machnic (2 2B, 3 RBI), Quinones (3-5, 2B, R, 3 RBI), Little (2-5, 2B, 2 R, RBI), Garrett (2-3, 2 R), Davenport (2B), Moore (2 R, 3 RBI), Anderson (2 R, 2 RBI).

Softball

Bellarmine Round Robin

Eastern Illinois 10, Valparaiso 0 (6 innings)

Eastern Illinois;030 223 — 10 12 1 Valparaiso;000 000 — 0 4 1

2B – Prichard, Grove, Kaufman, Gonzalez (EI). HR – Gonzalez (EI). Pitching summary – Eastern Illinois – Rehmeier (6 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 3 SO). Valpo – Seib (5 1/3 IP, 11 H, 9 R, 9 ER, 3 BB, 4 SO), Kowalski (2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 0 SO). WP – Rehmeier (3-2). LP – Seib (2-5). Leading hitters – Valpo – Kehlenbrink (2-3), Hecker (1-3), Skapyak (1-2). Records: Eastern Illinois 10-9, Valparaiso 3-11.

Springs Games

AT CLERMONT, FL

Calumet 10, Northwestern Ohio 7

Northwestern Ohio;010 132 0 — 7 11 4 Calumet;027 010 x — 10 11 0

2B – Ankney (NWO); Staden, Olds (CCSJ). HR – Ankney, Albright (NWO). Pitching summary – Northwestern Ohio – McGlothen (2 IP, 5 H, 6 R, 6 ER, 5 BB, 0 SO), Mullenax (4 IP, 6 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 6 SO). Calumet – Lanman (4 1/3 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 2 SO), Bunnell (2 2/3 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 2 SO). WP – Lanman (1-0). LP – McGlothen (0-1). Leading hitters – Calumet – Staden (3-4, 2B, R, RBI), Olds (2B, 2 R, 2 RBI), Kosina (2 RBI), Kirmani (2 RBI), Ines (2 RBI). Records: Calumet 5-8, Northwestern Ohio 6-6.

Bellevue 6, Calumet 4

Calumet;101 010 1 — 4 4 0 Bellevue;010 104 x — 6 12 3

2B – Ines (CCSJ); Rodriguez, Machacek (B). 3B – Sidel, Reding (B). Pitching summary – Calumet – Bennett-Jordan (5 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Ines (2/3 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 0 SO), Olds (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB 0 SO). Bellevue – Gunn (4 1/3 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO), Carrillo (2 2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 SO). WP – Carrillo (1-1). LP – Ines (2-3). Leading hitters – Calumet – Ines (2-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Slack (RBI), Staden (RBI), Barton (run), Semancik (run). Records: Bellevue 6-4, Calumet 5-9.

.

Sunday’s Late Results

Baseball

Arkansas Little Rock 18, Valparaiso 8 (7 innings)

Valparaiso;000 033 2 — 8 10 1 Little Rock;527 111 1 — 18 22 1

2B – Tucker, Schmack (V); Pectol, Baumbach, Brewer, Harmon Pickering, Seguine (LR). HR – Thurston, Olive, Ryan (V); Wright (LR). Pitching summary – Valpo – Mintz (1 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 0 SO), Rosenkranz (1 2/3 IP, 9 H, 9 R, 9 ER, 0 BB, 2 SO), Hack (1 1/3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Cottrill (1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 3 SO), Syversen (1 1/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO). Little Rock – Brewer (3 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 3 SO), McDonough (1 2/3 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO), Brown (1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 1 SO), Smith (1/3 IP, 0 R, 0 BB, 0 SO), Frers (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO). WP – Brewer (1-0). LP – Mintz (0-1). Leading hitters – Valpo – Thurston (2-4, HR, 2 R, 2 RBI), Olive (2-3, HR, 2 R, RBI), Ryan (HR, 2 R, 3 RBI), Schmack (2B, 2 RBI), Tucker (2B). Records: Little Rock 5-4, Valparaiso 6-3.

Men’s Basketball

Region IV DII Tournament

Midwest District A Playoffs

AT ROCK VALLEY

(Semifinal)

Waubonsee 70, South Suburban 59

WAUBONSEE (37-33)

Totals – 23-54 14-23 70.

SOUTH SUBURBAN (33-26)

Nakyel Shelton 11, Damontae Taylor 7, Jalen Houston 13, Chris Smith 8, Julius Byrd 17, Rashard Harris 0, LeQuan Washington 3, Brandon Adorno 0, Christian Heffner 0, Delaware Hale 0. Totals – 22-69 12-16 59.

3-point field goals: WC 10; SSC 3 (Byrd 3). Rebounds: WC 40; SSC 44 (Shelton 9). Assists: WC 14; SSC 11 (Houston 4). Steals: WC 11; SSC 10 (Houston 4). Team fouls: WC 12, SSC 22. Fouled out: Houston, Byrd (SSC). Records: Waubonsee 24-8, South Suburban 25-6.

Softball

Bellarmine Round Robin

Eastern Illinois 8, Valparaiso 3

Eastern Illinois;001 201 4 — 8 11 1 Valparaiso;001 000 2 — 3 9 2

2B – Milkowski 2, Cieplinski 3, Santini (EI); Rodas (V). HR – Swart (EI). Pitching summary – Eastern Illinois – Chumbley (1/3 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 SO), Morio (5 2/3 IP, 8 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 4 SO), Kaufma (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Valpo – Kowalski (4 1/3 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 4 SO), Augustine (2 IP, 3 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO), Fenters (2/3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 0 SO). WP – Morio (2-1). LP – Augustine (0-1). Leading hitters – Valpo – Rodas (2B, 2 RBI), Herschbach (2-4, R, RBI), Hecker (2-2, R), Johnson (2-4). Records: Eastern Illinois 9-9, Valparaiso 3-10.

Note: Valpo’s scheduled second game of the day against host Bellarmine was canceled due to impending darkness.