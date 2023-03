Monday's Results

Baseball

Grand Valley State 7-2, Purdue Northwest 3-7

AT PURDUE NORTHWEST

Purdue Northwest;002 001 0 — 3 9 2 Grand Valley State;006 010 x — 7 8 4

2B – Miller (PNW); Rydquist (PNW). Pitching summary – Purdue Northwest – Niksch (3 IP, 5 H, 6 R, 6 ER, 1 BB, 4 SO), Getting (2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 3 SO), Pangburn (0 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Petsche (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Grand Valley State – Peets (6 IP, 9 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO), Schell (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Peets (1-0). LP – Niksch (1-2). Leading hitters – Miller (2-4, 2B, RBI), Ballard (2-4, RBI), Imlach (2-4), Hilbrich (RBI).

Grand Valley State;002 000 000 — 2 6 4 Purdue Northwest;130 200 01x — 7 12 1

2B – Mansager (GVS); Hillbrich, Nelson (PNW). Pitching summary – Grand Valley State – Pierce (1 1/3 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 2 SO), Schell (1 2/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO), Puckett (2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 0 SO), Wynalda (3 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 6 SO). Purdue Northwest — Ochoa (5 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO), Carlisle (4 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 SO). WP – Ochoa (1-0). LP – Pierce (0-1). Leading hitters – Purdue Northwest – Kalemba (3-4, 3 RBI), Montgomery (3-5, R, RBI), Nelson (2-4, 2B, 2 R), Hillbrich (2B, RBI). Records: Purdue Northwest 5-13, Grand Valley State 14-5.

Men’s Golf

Golfweek/AGT Intercollegiate

TRUE BLUE GC, PAWLEYS ISLAND, SC

(Par 72, 6,989 yards)

Day 1

(Top 5 team scores)

T1. VALPARAISO 285, T1. DELAWARE 285, 3. TROY 287, 4. XAVIER 288, T5. HIGH POINT 290, T5. OHIO 290.

Medalist – Jared Nelson (Connecticut) 68.

VALPARAISO – T2. Caleb VanArragon 69, T2. Anthony Delisanti 70, T31. Yianni Kostouros 73, T31. Sam Booth 73, T58. Mason Bonn 75.

* The winning team will earn a team exemption into the 2024 Augusta Haskins Award Invitational.

Softball

Purdue Northwest 7-6, Davenport 0-2

Purdue Northwest;004 111 0 — 7 12 0 Davenport;000 000 0 — 0 1 0

2B – Shroyer (PNW); Cowan (D). HR – Michko, Arnold (PNW). Pitching summary – Purdue Northwest – Roop (7 IP, 1 H, 0 R, 3 BB, 6 SO). Davenport – Thompson (2 2/3 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 1 SO), Magnus (4 1/3 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 3 SO). WP – Roop (5-2). LP – Thompson (2-2). Leading hitters – Purdue Northwest – Michko (2-4, HR, R, 2 RBI), Arnold (2-3, HR, 2 R, RBI), Bravo (2-4, R, 2 RBI), Arnold (2-3, 2B, 2 R, RBI), Stuckey (2-3, 2 R).

Purdue Northwest;301 011 0 — 6 9 0 Davenport;100 100 0 — 2 6 3

2B – Shroyer, Bravo, DeBoer, Gault (PNW). HR – Michko (PNW). Pitching summary – Purdue Northwest – May (5 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 5 SO), Hill (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Davenport – Byers (5 2/3 IP, 8 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 2 SO), Miller (1 1/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO). WP – May (4-3). LP – Byers (3-6). Leading hitters – Purdue Northwest – Michko (2-4, HR, R, RBI), Shroyer (2-4, 2B, R), Bravo (2B, R, RBI), DeBoer (2B, R, RBI), Gault (2B, R, RBI). Records – Purdue Northwest 18-12 (2-2 GLIAC), Davenport 7-16 (2-2).

Sunday's Late Results

Baseball

Indiana State 7-4, Valparaiso 2-2

Valparaiso;100 000 100 — 2 8 1 Indiana State;000 105 01x — 7 8 0

2B – Thurston (V); Kido, Magill (IS). HR – Sears 2 (IS). Pitching summary – Lockwood (6 IP, 7 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 6 SO), Cottrill (2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO). WP – Fenlong (2-2). LP – Lockwood (2-1). Leading hitters – Skrine (2-4, RBI), Thurston (2B).

Valparaiso;100 000 100 — 2 10 0 Indiana State;121 000 00x — 4 8 1

2B – Schmack, Skrine (V);, Rivera (IS). Pitching summary – Valpo – McCluskey (3 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 4 SO), Chasey (3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Jablonski (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Nowak (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Holycross (1-0). LP – McCluskey (1-3). Leading hitters – Valpo – Schmack (2-4, 2B, R), Maka (2-4), Renfro (2 RBI). Records – Indiana State 11-11 (3-0 MVC), Valparaiso 7-10 (0-3).

Softball

Illinois State 15, Valparaiso 0 (5 innings)

Illinois State;0(13)0 02 — 15 14 0 Valparaiso;000 00 — 0 1 2

2B – Rodas (V). HR – Bryant, Kennedy (IS). Pitching summary – Valpo (Kowalski (1 2/3 IP, 5 H, 7 R, 7 ER, 2 BB, 0 SO), Fenters (0 IP, 3 H, 4 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Augustine (0 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO), Seib (3 1/3 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 2 SO). WP – Meeks (6-2). LP – Kowalski (1-10). Leading hitters – Valpo – Rodas (2B). Records – Illinois State 14-15 (4-1 MVC), Valparaiso 3-21 (0-6).

Women’s Tennis

Illinois-Chicago 5, Valparaiso 2

AT VALPARAISO

SINGLES – No. 1 Gustafsson (UIC) d. Czerwonka 3-6, 7-6 (7-5), 6-3; No. 2 Malazonia (UIC) d. Silva 6-3, 6-3; No. 3 Nikolopoulou (UIC) d. Jhaveri 6-0, 6-4; No. 4 Jover (UIC) d. Tabanera0-6, 7-5, 7-5; No. 5. von Dungern (UIC) d. Chapman 2-6, 6-2, 6-3; No. 6. Bertino (V) d. Rodriguez 6-3, 3-6, 6-4.

DOUBLES – No. 1. Czerwonka/Silva (V) d. Gustafsson/Jover 6-3; No. 2. Tabanera/Sobieski (V) d. Nikolopoulou/von Dungern 6-2; No. 3 Malazonia/Ryan (UIC) d. Jhaveri/Chapman 6-2.

Order of finish: Doubles (3,2,1); Singles (3,2,5,1,4,6).

RECORDS – Illinois-Chicago 8-7 (2-1), Valparaiso 10-5 (0-3).