Check out local college results

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Men’s Golf

Valpo Fall Invitational

AT SAND CREEK

(Par 72 , 7082 yards)

Day 2, final round

1. VALPARAISO 848, 2. LOYOLA-CHICAGO 882, 3. DEPAUL 883, 4. PURDUE FORT WAYNE 884, 5. NORTHERN KENTUCKY 887, 6. BRADLEY 889, 7. CLEVELAND STATE 893, 8. YOUNGSTOWN STATE 901, 9. MISSOURI STATE 903, 10. EVANSVILLE 909, 11. IUPUI 911, 12. UTAH STATE 914, 13. ROBERT MORRIS (PA) 917, 14. WESTERN ILLINOIS 918, 15. NORTH DAKOTA 928, 16. GREEN BAY 932.

Medalist – Anthony Delisanti (Valpo) 70-69-69—208.

VALPARAISO (284-286-278—848) – 1. Anthony Delisanti 70-69-69—208, 2. Caleb VanArragon 69-71-69—209, T5. Mason Bonn 74-73-69—216, T10. Yianni Kostouros 73-74-71—218.

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