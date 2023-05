Friday's Results

Baseball

Lake Central 5, Hobart 2

Lake Central;301 000 1 — 5 5 0 Hobart;100 100 0 — 2 7 0

2B – Snyder, Adamczewski (LC). HR – Weber (LC). Pitching summary – Lake Central – Mercer (4 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 2 SO), Warn (3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Hobart – Leonard (6 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 3 SO), Hairston (1 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO). Leading hitters – Lake Central – Snyder (2-3, 2B, R, RBI), Weber (HR, R, 2 RBI), Adamczewski (2B, R), Tobias (RBI), Robinson (2 R). Hobart – Gonzalez (2-3), Hairston (2-3), Andrews (R, RBI), Sullivan (RBI), Feterick (R).

LaPorte 1, Kankakee Valley 0

Kankakee Valley;000 000 0 — 0 2 0 LaPorte;100 000 x — 1 1 0

KANKAKEE VALLEY – Pitching – Spencer Childers (5 1/3 IP, 1 H, 1 R, 7 BB, 3 SO), Caden Vanderhere (2/3 IP, 0 H, 0 R, 1 SO). Hitting – Alex Barr (hit), Vanderhere (hit). Records – Kankakee Valley 16-11.

Softball

Griffith 9, Bishop Noll 7

Griffith;310 022 1 — 9 7 5 Bishop Noll;000 205 0 — 7 8 6

2B – Allison Gonzalez, Alicia Martinez, Reina Nava, Kaylee Sheline (G); Ella Zvonar (BN). 3B – Makenzie Dillahunty (BN). Pitching summary – Griffith – Sheline (5 2/3 IP, 6 H, 6 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO), Mariah Green (1 1/3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO). Bishop Noll – Molly Whelan (7 IP, 7 H, 9 R, 2 ER, 6 BB, 7 SO). Leading hitters – Griffith – Green (2 RBI). Bishop Noll – Zvonar (3-4, 2B, 2 R), Anais Reyna (2-3, 2 R, RBI), Dillahunty (3B, 2 RBI). Records – Bishop Noll 7-15 (4-7 GSSC).

Kankakee Valley 16, Pioneer 6 (5 innings)

Pioneer;013 11 — 6 6 3 Kankakee Valley;223 9x — 16 17 3

2B – Cripe (P); K. Schantz, S. Erb (KV). HR – Blickenstaff (P). Pitching summary – Kankakee Valley – Starr (2 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 SO), Hanger (2 IP, 2 H, 4 R, 3 ER, 3 BB, 1 SO), Peal (1 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO). WP – Hanger (4-2). Leading hitters – Kankakee Valley – S. Erb (4-4, 2B, 3 R, 2 RBI), Swart (2-2, 4 R, 3 RBI), Gidley (2-3, R, 3 RBI), K. Schantz (2-4, 2B, R, 3 RBI), Starr (2-4, 2 R), Peal (2 R). Records – Kankakee Valley 13-16.

LaPorte 6, John Glenn 4

John Glenn;001 011 1 — 4 4 2 LaPorte;002 110 2 — 6 7 2

LAPORTE – Bearickx (6 IP), Maxel (1 IP). Hitting – Lauren Poes HR, 2 RBI). Records – LaPorte 15-14.

Girls Tennis

Crown Point Sectional

Championship

Crown Point 4, Lowell 1

SINGLES — Ana Baron (CP) d. Delilah Marban 6-0, 6-0; Alex Baron (CP) d. Mia Arredondo 6-0, 6-0; Ivy Coppolillo (CP) d. Aubrey Fleming 6-0, 6-0.

DOUBLES — Lillian Richardson/Ava Fleming (L) d. Katie Mumaugh/Avery Van Senus 6-4, 7-6(7-1); Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Kristen Kiszenia/Autumn Nuccio 6-3, 3-6, 7-5.

Thursday's Late Results

Baseball

Kankakee Valley 6, Portage 3

Portage;002 000 1 — 3 7 3 Kankakee Valley;005 100 x — 6 9 5

KANKAKEE VALLEY — Pitching — Andrew Parker (5 IP, 6 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 5 SO), Dylan Holmes (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Colton Pribyl (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 2 SO). Hitting – Alex Barr (3-3, 2 2B, 3 RBI), Pribyl (2-4, RBI), Caden Vanderhere (2B), Evan Misch (2B), Evan Kendall (2B). Records – Kankakee Valley 16-10.

PORTAGE – Pitching – Carter Willis (3 IP, 6 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO), Matthew Krostag (3 IP, 3 SO). Hitting – Mark Calmbacher (2 H), Tyler Browning (2 H), Devon Ortiz (2 RBI).

Bajenski Tournament

AT OZINGA STADIUM, CRESTWOOD, IL

Homewood-Flossmoor 11, Marian Catholic 7

Marian Catholic;014 002 0 — 7 10 4 Homewood-Flossmoor;241 004 x — 11 11 2

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Stanton (1 2/3 IP, 5 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 2 SO), Davis (3 2/3 IP, 5 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 5 SO), Gonzalez (2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – Mills (2-4, 3B, 2 R, RBI). Records – Marian Catholic 15-17.

Boys Golf

Chesterton 155, Portage 184, Merrillville 251

AT SCHERWOOD

CHESTERTON – Noah Bazil 38, Bo Smith 38, Joe Ennis 39, Paul Scott 40.

PORTAGE – Jeremy Gutierrez 44, Xander Servey 44, Billy Breadman 45.

Softball

Bishop Noll 22, Hammond Academy 4 (5 innings)

Bishop Noll;894 01 — 22 17 4 Hammond Academy;013 00 — 4 2 3

2B – Aiyana Espinoza 2, Molly Whelan (BN); H. Lynn (HAST). 3B – Ella Zvonar 2 (BN). Pitching summary – Bishop Noll – Whelan (1 IP, 0 H, 0 R, 0 Bb, 1 SO), Lily Braviere (4 IP, 2 H, 4 R, 0 ER, 4 BB, 4 SO). Hammond Academy – T. LaSalle (2 IP, 11 H, 17 R, 15 ER, 6 BB, 1 SO), H. Lynn (3 IP, 6 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 2 SO). Leading hitters – Bishop Noll – Zvonar (3-3, 2 3B, 2 R, 4 RBI), Reese Reid (3-3, 3 R, RBI), Espinoza (2-3, 2 2B, 2 R, 4 RBI), Whelan (2-3, 2B, 3 R, 2 RBI), Natalie Romero (2-4, 2 R, 3 RBI), Arianna Gonzalez (2-5, R, RBI), Kiki Morfin (2 RBI). Hammond Academy – H. Lynn (2-3, 2B, RBI), T. Williams (RBI), L. Johnson (RBI). Records – Bishop Noll 7-14.

Boys Track

Highland Sectional

1. MUNSTER 152, 2. HIGHLAND 89, 3. WEST SIDE 87, 4. ILLIANA CHRISTIAN 71, 5. HAMMOND CENTRAL 53, 6. MORTON 43, 7. BOWMAN 42, 8. EC CENTRAL 27, 9. GRIFFITH 22, 10. CALUMET 19, 11. BISHOP NOLL 13

(Top 3 places advance to Valparaiso Regional)

100 – Alex Orange (Mu) 11.17, Khtab Ishtawi (Mu) 11.41, Jordan Dorsey (Bow) 11.57. 200 – Orange (Mu) 22.14, Kaleb Hayes (WS) 23.04, Amir Washington (Hi) 23.06. 400 – Djuan Williamson (Bow) 53.28, Kwaku Awuah (Mu) 53.89, Scott Ference (Hi) 53.93. 800 – Andrew Klaich (Mu) 2:08.08, Jarvis Mickles (IC) 2:08.66, Fritz Olthof (IC) 2:08.90. 1600 – Ralph Brown (Mu) 4:26.95, Joseph LaPatra (G) 4:27.37, Jalen Strietelmeier (Hi) 4:29.43. 3200 – LaPatra (G) 9:54.03, Brown (Mu) 10:07.64, Ian Smith (Mu) 10:11.05. 110 HUR – Dandre Brown (ECC) 14.71, Kyle Jernigan (Mo) 15.95, LeBarron Burton II (WS) 15.97. 300 HUR – Brown (ECC) 39.75, Dashawn Woods (HC) 42.20, Travon McCullough (HC) 42.63. 400 RELAY – West Side (Brady King, Hayes, Trevion Williamson, Lex Walker) 43.47, Hammond Central (Donte Moore, McCullough, Davion Terry, Woods) 43.95, Morton (Freddy Brown, DaVierre McNair, Montey Hill, Tayshawn Gaston) 44.11. 1600 RELAY – Munster (Ishtawi, Charles Vicari, Peyton Reynolds, Gabriel Lobo) 3:28.04, Hammond Central (Terry, Jordan Henley, Woods, McCullough) 3:29.59, Highland (Leonardo Luviano, Washington, Ference, Isaiah Reid) 3:36.67. 3200 RELAY – Munster (Awuah, Smith, Seamus Riley, Klaich) 8:17.41, Illiana Christian (Olthof, Nolan Bouwman, Josh Wondaal, Mickles) 8:20.67, Highland (Kevin Dugan, Nicholas Shamel, Syx Diorio, Charles Alyea) 8:59.08. HJ – Anotoine Billingsly (WS) 6-2, Lobo (Mu) 6-0, Reid (Hi) 5-10. PV – Sonny Hoekstra (Mu) 11-6, Ezekiel Gomez (Mu) 10-0, Blake Vanek (Hi) 10-0. LJ – Billingsly (WS) 20-11 ¾, Brown (Mo) 20-6 ¼, Williamson (WS) 20-6 ¼. SP – Aramis McNutt (Hi) 50-2, Jaden Barksdale (Bow) 45-5 1/2, Aidan Torabi (Mu) 44-5 ½. DIS – McNutt (Hi) 153-11, Zekiel Zuckley (BN) 123-2, Vinny VanDeel (IC) 109-2.

Crown Point Sectional

1. CROWN POINT 142, 2. LAKE CENTRAL 124, 3. MERRILLVILLE 120.5, 4. LOWELL 76, 5. HOBART 57.5, 6. HANOVER CENTRAL 46, 7. ANDREAN 32, 8. RIVER FOREST 16, 9. LAKE STATION 9

(Top 3 places advance to Valparaiso Regional)

100 – Ronnie Lyons (M) 11.40, Nick Soley (CP) 11.47, Jonathan Sorensen (Ho) 11.48. 200 – Kameron Gethers (LC) 22.25, Ahmir Fielder (M) 22.83, Elijah Shirrells (M) 22.91. 400 – Josh Berry (LC) 49.16, William Shearer (Ho) 49.71, Lyons (M) 50.65. 800 – Weston Hulen (CP) 1:57.55, Charlie Newton (LC) 2:01.77, Aaron Stegenga (L) 2:03.60. 1600 – Ben Perschon (LC) 4:18.59, Ryan York (HC) 4:18.75, Weston Hulen (CP) 4:24.19. 3200 – York (HC) 9:34.70, Evan Smith (LC) 9:34.70, Austin Wojcik (LC) 9:53.80. 110 HUR – John Peters (M) 14.72, James Finley (A) 14.86, Travis Garcia (LC) 15.89. 300 HUR – Finley (A) 38.95, Nate Kalk (CP) 39.71, Garcia (LC) 40.36. 400 RELAY – Lowell (Joshua Harmston, Brody Kalwinski, Landin Rosenthal, Isaiah Sanchez) 43.72, Crown Point (Soley, Trey Nelson, Blake Hillard, Owen Sibincic) 44.02, Lake Central (Jaden Chinn, Narmer Griffin, Jacob White-Hutsler, Elliott Velasquez) 44.69. 1600 RELAY – Lake Central (Garcia, Newton, Gethers, Berry) 3:23.60, Hobart (Shearer, Sorensen, Carson Bell, Ryan Mattel) 3:27.26, Merrillville (Fielder, Michale Golston, Lyons, Peters) 3:30.72. 3200 RELAY – Hobart (Bell, Mattel, Felix Lopez, Quentin Stengel) 8:21.06, Lowell (James Snow, Daniel Frevert, Stegenga, Ethan Wulitich) 8:24.05, Crown Point (Jake Baumann, Tyler Hudak, Chase Payne, Caleb Kotynski) 8:28.83. HJ – Mike Drohosky (CP) 6-4, Luke Robertson (CP) 6-2, Logan Krambeck (L) 6-0. PV – Cody Johnston (Ho) 16-8, Andrew Roman (CP) 15-0, Caden Haywood (Me) 14-4. LJ – Justin Marshall (Me) 23-7 ½, Berry (LC) 22-9, Soley (CP) 21-11 ¼. SP – Seam Malaski (CP) 60-7, Adonis Rodgers (Me) 54-6, Nathan Robinson (LS) 49-2. DIS – Thomas Johnson (L) 170-7, Malaski (CP) 170-0, Tyler Wheaton (Me) 149-7.

Portage Sectional

1. CHESTERTON 147, 2. LAPORTE 127, 3. PORTAGE 98, 4. VALPARAISO 93.5, 5. NEW PRAIRIE 43, 6. MICHIGAN CITY 40, 7. WHEELER 31, 8. WESTVILLE 19.5, 9. SOUTH CENTRAL 10, 10. WASHINGTON TWP. 8

(Top 3 places advance to Valparaiso Regional)

100 – Jeremiah Clanton (MC) 10.83, Tyler VerSchure (V) 11.07, Marcus Smith (LP) 11.10. 200 – Clanton (MC) 21.91, Tayshaun Williams (LP) 22.56, Caleb McNeal (LP) 22.63. 400 – Willie Clay (LP) 51.02, Aaron Resto (Ch) 51.12, Aidan Donofry (V) 53.07. 800 – Chase Reyes (P) 1:57.68, Jackson Tuck (Ch) 1:58.20, Brady Cavanaugh (V) 1:59.18. 1600 – Jimmy Dillabaugh (V) 4:26.19, Jackson Tuck (Ch) 4:28.30, Jay Pillai (LP) 4:30.55. 3200 – Shane Conroy (P) 9:27.58, Evan O’Connor (Ch) 9:40.51, Mason Nobles (V) 9:46.75. 110 HUR – Kieran Barnewall (Ch) 14.61, Jae’den Roberts (P) 15.18, Carter Ostrander (P) 15.48. 300 HUR – Roberts (P) 40.24, Barnewall (Ch) 41.12, Chris Libera (LP) 41.55. 400 RELAY – LaPorte (Williams, McNeal, Kamden Henriott, Smith) 42.55, Portage (Kenyon Andrews, Camren Carpure, Elefteris Mamounas, Roberts) 43.34, Chesterton (Josue McLemore, Tyler Woods, John Fleming, Preston Throw) 44.66. 1600 RELAY – LaPorte (Clay, Libera, Landyn Hunt, Williams) 3:30.95, Valparaiso (Hugo Fagen, Jacob Kusbel, Meryck Gonzalez, Donofry) 3:34.23, Chesterton (Resto, Louis Raffin, Joshua Tuck, Jackson Tuck) 3:35.19. 3200 RELAY – Chesterton (Jackson Tuck, Joshua Tuck, Robert Berger, O’Connor) 7:59.03, Valparaiso (Cavanaugh, Dillabaugh, Owen Lashenik, Nobles) 7:59.77, LaPorte (Liam Lilly, Charles Tonagel, Hunt, Hunter Quadlin) 8:26.58. HJ – Javion Ballin (West) 6-4, Luke Ribordy (V) 6-2, Damien Kapuschat (P) 6-2. PV – Joseph Wykoff (NP) 13-0, Joe Sandrick (Ch) 12-6, Dayton Merli (SC) 12-0. LJ – Henriott (LP) 21-4 ¼, Carter Long (LP) 20-1 ¼, Kaden Pepper (West) 19-4 ¼. SP – Owen Edlen (Ch) 53-3 ½, Gabe Quinn (LP) 52-8, Isaac Fronk (NP) 50-0. DIS – Fronk (NP) 151-8, Isaiah Fowler (Ch) 149-7, Nolan Murphy Jr. (Ch) 146-5.

Rensselaer Sectional

1. RENSSELAER 142, 2. KANKAKEE VALLEY 110, 3. NORTH JUDSON 71, 4. KOUTS 69, 5. HEBRON 54, 6. BOONE GROVE 53, T7. KNOX 23, T7. WINAMAC 23, 9. SOUTH NEWTON 20, 10. MORGAN TWP. 18, 11. WEST CENTRAL 16, 12. DEMOTTE CHRISTIAN 14, 13. NORTH NEWTON 9, 14. TRI-TOWNSHIP 2

(Top 3 places advance to Valparaiso Regional)

100 – Lane Zander (KV) 11.45, Hudson (WC) 11.57, Materna (NJ) 11.70. 200 – Jordan (NJ) 22.72, Zander (KV) 22.89, Spencer Andrews (K) 23.45. 400 – Materna (NJ) 50.97, Ryan Fox (K) 52.24, Owen Garavalia (K) 52.52. 800—Aidan Bowgren (H) 2:01.78, Robert Summerville (H) 2:03.38, Partin (Re) 2:04.95. 1600 – Wuethrich (Re) 4:37.91, Ethan Ehrhardt (KV) 4:40.64, Jonathon Noel (H) 4:41.73. 3200 – Wegner (Wi) 10:02.90, Noel (H) 10:10.93, Van Hoose (Re) 10:21.86. 110 HUR – Nathan Hilty (BG) 15.10, Jacob Sandlin (KV) 15.37, Woodke (Re) 16.42. 300 HUR – Hilty (BG) 42.21, Ploughe (Re) 42.96, Sandlin (KV) 43.13. 400 RELAY – Kankakee Valley (Adrian Uchman, Sandlin, Nolen Kooistra, Zander) 44.40, North Judson 45.07, Boone Grove (Samir Del Rio, Josh Oglesby, Christopher Vargas, Hilty) 45.35. 1600 RELAY – Kouts (Andrews, Japheth Anweiler, Garavalia, Fox) 3:31.69, Rensselaer 3:32.57, Kankakee Valley (Xavier De La Paz Marin, Uchman, Kooistra, Brady Sampson) 3:32.87. 3200 – Hebron (Bowgren, Griffin Wright, Noel, Summerville) 8:21.33, Rensselaer 8:24.12, Kouts (Chase Snyder, Evan Paulk, Caden Spagna, Anweiler) 8:40.77. HJ – Sandlin (KV) 6-0, Minix (NJ) 5-10, Josh Kenda (H) 5-10. PV – Jordan (Re) 12-6, David Heinold (K) 12-0, Rule (Re) 12-0. LJ – Jordan (NJ) 21-6 ¾, Andrews (K) 20-1/4, Vargas (BG) 19-7 ¼. SP – Cree (Re) 52-8 ½, Chance Butz (MT) 52-1, Camarena (Re) 43-3. DIS – Cree (Re) 166-6, Camarena (Re) 160-6, Butz (MT) 156-5.