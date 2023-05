Monday's Results

Baseball

Bishop Noll 7, Hammond Central 7 (8 innings)

Bishop Noll;021 022 00 — 7 8 5 Hammond Central;240 001 00 — 7 7 1

2B – Lewis (HC). Pitching summary – Bishop Noll – Jadrych (3 1/3 IP, 5 H, 6 R, 3 ER, 2 BB, 6 SO), Washington (1 2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Montgomery (3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 6 SO). Hammond Central – Cornejo (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 SO), Santiago (1 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 0 SO), Esquivel (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Layne (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 SO), Magallanes (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 SO), Lewis (0 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO), Greene (3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 3 SO). Leading hitters – Bishop Noll – Taylor (2-4, R), Orozco (2-3, 2 R), Carter (2 RBI), Lopez (2 R, RBI). Hammond Central – Greene (2-3, 2 R, RBI), Lewis (2B, 2 R), Merrick (2 RBI), Stevens (2 R)..

Calumet Christian 2, Kouts 0

Calumet Christian;010 010 0 — 2 9 1 Kouts;000 000 0 — 0 1 1

2B — Tymn, Roach (CC). Pitching summary — Calumet Christian — Duensing (7 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 6 SO). Kouts — Noah Gudeman (4 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 4 SO), Landon Garrett (3 IP, 4 H, 1 ER, 0 BB, 3 SO). WP — Duensing. LP — Gudeman (3-2). Leading hitters — Calumet Christian — Roach (2-3 R), Sullivan (1-3, RBI). Kouts — Garrett (1-3 broke up no-hitter with a leadoff single in the bottom of the 7th). Records — Kouts 13-12.

Marian Catholic 6, Andrew 3

Andrew;001 020 0 — 3 6 0 Marian Catholic;300 210 x — 6 8 1

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Hill (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Markos (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Weathers (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Gonzalez (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Kvasnicka (1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Davis (1 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 1 SO), Cavalieri (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Hill (1-0). SV – Cavalieri (1). Leading hitters – Gonzalez (3-4, 2B, R, 3 RBI). Records – Marian Catholic 17-17.

North Judson 16, Marquette 4 (5 innings)

North Judson;212 47 — 16 16 3 Marquette;110 20 — 4 6 2

2B – Frasure (NJ); Gausselin (M). Pitching summary – Marquette – Duffy (3 IP, 10 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 3 SO), N. Bakota (0 IP, 1 H, 2 R, 2 Er, 2 BB, 0 SO), Welch (1 2/3 IP, 5 H, 7 R, 4 ER, 3 BB, 3 SO), Ortega-Chick (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – Marquette – Duffy (2 RBI), Gausselin (2B, RBI), Bell (R, RBI). Records — Marquette 6-9.

Boys Golf

Greater South Shore Conference Meet

AT LOST MARSH

1. ILLIANA CHRISTIAN 331, 2. HANOVER CENTRAL 354, 3. WHEELER 386, 4. GRIFFITH 398, 5. BISHOP NOLL 410, 6. NORTH NEWTON 487, 7. CALUMET 517.

Medalist — Isaac Sherwood (Illiana Christian) 77.

Softball

Sectionals

Class 2A

AT ILLIANA CHRISTIAN

Illiana Christian 14, Lake Station 0

Lake Station;000 00 — 0 x x Illiana Christian;833 0x — 14 x x

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching Mikayla Derks, Cayden Petersen. Hitting – Lydia VanderWoude (2-2, HR, 2 RBI).

Boys Volleyball

Stagg Regional

(Round 1)

Richards 25-25, TF United 20-12

.

Saturday’s Late Results

Baseball

Griffith 8, Kouts 3

Kouts;000 300 0 — 3 6 2 Griffith;042 020 x — 8 9 2

2B – Garrett, Clark (K); Rutherford, Jiminez (G). 3B – Crowe (G). Pitching summary – Kouts – Harper (5 IP, 8 H, 8 R, 5 ER, 5 BB, 4 SO), Andrews (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 SO). Griffith – Jiminez (5 2/3 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 4 SO), Smith (1 1/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). Leading hitters – Kouts – Clark (3-4, 2B), Harper (2 RBI), Garrett (2B, R). Griffith – Rutherford (2-4, 2B, 2 RBI), Jiminez (2-3, 2B, R, RBI), Crowe (3B, R, 2 RBI).