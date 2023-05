Saturday’s Results

Baseball

Benet 9, Marian Catholic 2

Marian;000;100;1;—;2;8;2

Benet;101;304;X;—;9;5;0

2B — Weathers 2 (MC). Pitching summary: MARIAN — Mangano (4 IP, 4 H, 5 R, 1 ER, 3 BB, 5 SO), Cavaleri (1.1 IP, 1 H, 4 ER, 2 BB), Hill (0.2 IP, 1 BB). Leading hitters: MARIAN — Weathers (2-4, R).

Hammond Central 19, Hammond Academy 8

HC;151;091;2;—;19;16;4

HA;002;600;0;—;8;3;0

2B — J. Merrick (HC). Pitching summary: HCENTRAL — C. Santiago (3 IP, 2 H, 3 R, 1 ER, 4 BB, 3 SO), J. Layne (0.2 IP, 0 H, 5 R, 1 ER, 5 BB, 1 SO), J. Greene (3.1 IP, 1 H, 6 SO); HACADEMY — N. Michniewski (2.1 IP, 5 H, 7 ER, 5 BB, 5 SO), A. McKimmy (2.2 IP, 8 H, 9 R, 7 ER, 2 BB, 4 SO), C. Lagunas (2 IP, 3 H, 3 ER, 3 BB, 2 SO). WP — Santiago. LP — Michniewski. Leading hitters: HCENTRAL — Greene (3-5, 3 R, 4 RBI), M. Stevens (4-5, 3 R, RBI), Merrick (3-5, R, 3 RBI); HACADEMY — I. Logan (2-3, BB, RBI).

Highland 6, Munster 4

Highland;200;001;3;—;6;7;1

Munster;210;000;1;—;4;6;4

Pitching summary: HIGHLAND — Sean Harder (7 IP, 3 SO); MUNSTER — Sam Hays (6.1 IP, 4 SO), Tyler Fuller (0.2 IP, 1 SO). WP — Harder. LP — Hays. Leading hitters: HIGHLAND — Tyler Stewart (2 H, BB, 2 RBI), George Leouses (2 RBI); MUNSTER — Billy Goldman (2 H), Bryce Gelarden (2 RBI).

Kankakee Valley 11, Morgan Township 3

MT;201;000;0;—;3

KV;321;104;X;—;11

Pitching summary: KV — Colton Pribyl (5 IP, 4 H, 3 ER, 7 SO), Spencer Childers (2 IP, 1 H, 3 SO). WP — Pribyl. Leading hitters: KV — Alex Barr (3-4, 2 R, RBI), Andrew Parker (3-4, 2 R).

New Prairie 7, Hanover Central 5

HC;000;002;3;—;5;8;1

NP;100;510;X;—;7;8;0

Pitching summary: HANOVER — Zychowski (3.2 IP, 6 H, 6 R), Arce (2.1 IP). WP — Kinney. LP — Zychowski. Leading hitters: HANOVER — Sarkey (2 H, RBI), Creasbaum (2 H).

Valparaiso 9, Lowell 2

Valpo;410;004;0;—;9;13;1

Lowell;010;010;0;—;2;6;2

2B — K. Matthews, T. Fenters, I. Wilson, C. Crowell (V); Bank, Killian, Mikulich (L). Pitching summary: VALPO — D. Malloy (7 IP, 6 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 8 SO); LOWELL — Vinson (2.1 IP, 7 H, 5 ER, 5 BB, 1 SO), Borowski (3.1 IP, 6 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO), Stalbaum (1.1 IP, 1 BB). WP — Malloy. LP — Vinson. Leading hitters: VALPO — Gill (3-4, BB, 2 R, RBI), M. Cvelbar (2-5, 2 R, RBI); LOWELL — Bank (2-2, R), Killian (2-3, RBI).

Softball

Hebron 10, Benton Central 0

Benton;000;00;—;0;3;0

Hebron;331;3X;—;10;9;2

2B — Hattendorf (BC); Madelyn Heck (H). Pitching summary: HEBRON — Brooke Cunningham (5 IP, 3 H, 12 SO). WP — Cunningham. LP — Williams. Leading hitters: HEBRON — Halie Kinkade (2-2, 3 R), Emily Michalak (2-3, R, RBI).

Hebron 12, Faith Christian 0

Hebron;530;22;—;12;12;1

Faith;000;00;—;0;0;1

2B — Addison Toczek, Macey Siminski (H). 3B — Toczek (H). HR — Toczek (H). Pitching summary: HEBRON — Toczek (5 IP, 1 BB, 8 SO). WP — Toczek. LP — Hall. Leading hitters: HEBRON — Toczek (3-3, 3 R, 3 RBI), Karlie Pavey (2-2, R, 3 RBI).

Kankakee Valley 2, West Lafayette 1

WL;000;001;0;—;1;2;2

KV;001;100;X;—;2;5;4

2B — Goggans, Erb (KV). Pitching summary: KV — E. Starr (7 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 8 SO). WP — Starr. LP — Ascarelli. Leading hitters: KV — Goggans (1-3, RBI), K. Schantz (1-2, RBI).

South Bend St. Joseph 9, Kankakee Valley 5

KV;001;103;0;—;5;8;4

SBSJ;003;420;X;—;9;10;3

2B — S. Erb (KV); B. Zache, R. Zache (SB). 3B — R. Zache (SB). HR — B. Zache (SB). Pitching summary: KV — K. Schantz (4 IP, 8 H, 7 R, 6 ER, 2 BB, 1 SO), J. Peal (2 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO). WP — Hamilton. LP — Schantz. Leading hitters: KV — E. Starr (2-4, 2 RBI), Erb (1-3, BB, R, RBI).

Wheeler 3, Knox 2 (12 inn.)

Knox;000;000;000;101;—;2;13;2

Wheeler;000;000;000;102;—;3;8;0

2B — Messer (K); R. Hesser, E. Byers, C. Phariss (W). 3B — Friedrich (K); Phariss (W). Pitching summary: WHEELER — Phariss (12 IP, 13 H, 2 ER, 2 BB, 15 SO). WP — Phariss. LP — Barnes. Leading hitters: WHEELER — A. Trinidad (2-4, R), J. Burton (2-3, BB).

Boys Volleyball

Zionsville Tournament

(local results only)

Zionsville 28-27, Boone Grove 26-25

Illiana Christian 25-28, Cardinal Ritter 18-26

Brebeuf Jesuit 27-24-15, Illiana Christian 25-26-9

Carmel 25-25-15, Illiana Christian 20-27-9

Boone Grove 25-17-15, Carmel 14-25-10

Illiana Christian 25-25, Boone Grove 21-22

Friday’s Late Results

Baseball

Chesterton 9, Illiana Christian 1

Chesterton;002;070;0;—;9;7;0

Illiana;001;000;0;—;1;5;2

2B — Sean Kasper, George Rone, Hunter Leach-Griffin (CH). Pitching summary: CHESTERTON — Gavin Crum (5.2 IP, 5 H, 1 ER, 4 BB, 10 SO), Caysen Bontrager (1.1 IP, 2 SO); ILLIANA — Spencer Bandstra (0.2 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB), Tanner Post (4 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 2 SO), Jonathan Sitter (0.1 IP, 3 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 1 SO), Josh Vis (2 IP, 1 BB, 2 SO). WP — Crum. LP — Post. Leading hitters: CHESTERTON — Rone (2-4, 2 R), Kasper (1-2, BB, R, 3 RBI); ILLIANA — Tyler Balkema (2-3), Kevin Corcoran (1-3, RBI).

Hammond Central 16, River Forest 10

HC;103;(12)00;0;—;16;10;10

RF;000;702;1;—;10;4;3

2B — J. Greene 2, A. Lewis, J. Merrick (HC); Herrera, Xavier (RF). 3B — M. Stevens (HC). Pitching summary: HAMMOND — Merrick (7 IP, 4 H, 10 R, 0 ER, 1 BB, 13 SO); RIVER FOREST — Collazo (3 IP. 6 H, 8 R, 6 ER, 4 BB, 4 SO), Xavier (0.1 IP, 2 H, 5 ER, 1 BB), Zack (3.2 IP, 2 H, 3 R, 0 ER, 4 BB, 3 SO). WP — Merrick. LP — Collazo. Leading hitters: HAMMOND — Lewis (2-3, BB, R, 3 RBI), A. Flores (2-3, R, 2 RBI); RIVER FOREST — Collazo (0-3, 2 R, RBI).

Softball

Highland 11, Bishop Noll 4

Bishop Noll;000;031;0;—;4;9;3

Highland;322;202;X;—;11;8;0

2B — Anais Reyna, Ella Zvonar, Jalyssia Crawford (BN); Sarah Swallow (H). HR — Zoe French (H). Pitching summary: NOLL — Molly Whelan (6 IP, 8 H, 11 R, 6 ER, 5 BB, 2 SO); HIGHLAND — Alyssa Niemann (2 IP, 1 H, 0 ER, 2 SO), Skylar Zoeteman (3,1 IP, 3 H, 0 ER, 2 SO), French (1.2 IP, 5 H, 4 ER, 1 BB, 2 SO). WP — Niemann. LP — Whelan. Leading hitters: NOLL — Aiyana Espinoza (2-4, R, RBI), Crawford (2-4, R); HIGHLAND — Mia Rivera (3-4, 3 R), Swallow (1-3, BB, 2 R, 2 RBI).

New Prairie 7, Hebron 6

Hebron;010;010;4;—;6;8;1

New Prairie;002;032;X;—;7;7;0

2B — Molly Friel, Brooke Cunningham, Addison Dujmovich (H); Luther, Willoughby (NP). HR — Addison Toczek, Friel (H); Robakowski, Collins (NP). Pitching summary: HEBRON — Cunningham (4.2 IP, 4 H, 5 ER, 3 BB, 7 SO), Toczek (1.1 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 1 SO). WP — Geyer. LP — Cunningham. Leading hitters: HEBRON — Friel (2-4, R, 3 RBI), Toczek (1-3, R, 2 RBI).

Boys Volleyball

Bishop Noll 25-25-25, Morton 13-10-10

NOLL – Xavier Zuckley 15 kills, 2 digs, 2 aces, Raul Ayon 5 kills, Zebediah Zuckley 13 assists, 3 digs, Zeke Zuckley 6 assists, 4 digs.

Records: Bishop Noll 7-10, 2-6 GLAC; Morton 0-8, 0-4.

Illiana Christian 25-27-25, McCutcheon 4-25-12

Records: Illiana Christian 21-8, McCutcheon 10-18.