Thursday's Results

Baseball

Griffith 4, Washington Twp. 3

Washington Twp.;001 101 00 — 3 5 0 Griffith;121 000 x — 4 2 2

2B – Armstrong (WT). Pitching summary – Washington – Lang (3 IP, 0 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO), Winchip (3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 4 SO). Griffith – Crowe (6 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 4 BB, 4 SO), Jiminez (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO). Leading hitters – Washington – Weimer (2-2), Armstrong (2B, RBI), Spicer (RBI). Griffith – Rutherford (1-3), Feliciano (1-2), Jiminez (RBI), Hill (RBI), Starks (RBI).

Hammond Central 12, Chicago Washington 2 (5 innings)

Washington;000 11 — 2 8 0 Hammond Central;223 32 — 12 9 0

2B – Kwanski (W); Martinez, Lewis (HC). 3B – Merrick (HC). Pitching summary – Washington – Reyes (2 IP, 3 H, 4 R, 3 ER, 4 BB, 2 SO), Martinez (2 2/3 IP, 6 H, 8 R, 7 ER, 5 BB, 3 SO). Hammond Central – Merrick (5 IP, 8 H, 2 R, 1 ER, 4 BB, 8 SO). Leading hitters – Washington – E. Martinez (2-2), Aguilera (2-3). Hammond Central – Lewis (3-3, 2B, 2 R, 2 RBI), Merrick (3B, R, 2 RBI), Martinez (2B, RBI), Stevens (2 RBI), Esquivel (2 R).

Highland 8, Bishop Noll 3

Highland;002 110 4 — 8 13 2 Bishop Noll;000 201 0 — 3 6 0

2B – Bogner 3, Stewart 2, Havlin (H). HR – Long (BN). Pitching summary – Highland – Stewart (5 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 9 SO), Bogner (2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 3 SO). Bishop Noll – Montgomery (4 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 6 SO), Washington (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 3 SO), Servin (2/3 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 0 SO), Jadrych (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Stewart (5-2). LP – Montgomery. Leading hitters – Highland – Bogner (4-5, 3 2B, R, 3 RBI), Stewart (3-4, 2 2B, 2 RBI), Gordon (2-4, R), Havlin (2B, R). Bishop Noll – Long (2-3, HR, R, RBI), Knight (RBI), Orozco (RBI). Records – Highland 15-7.

Kankakee Valley 6, Portage 3

Portage;002 000 1 — 3 7 3 Kankakee Valley;005 100 x — 6 9 5

PORTAGE – Pitching – Carter Willis (3 IP, 6 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO), Matthew Krostag (3 IP, 3 SO). Hitting – Mark Calmbacher (2 H), Tyler Browning (2 H), Devon Ortiz (2 RBI).

New Prairie 13, Marquette 3 (6 innings)

Marquette;101 100 — 3 3 4 New Prairie;100 543 — 13 14 3

2B – Davis, Bibian, Ryans (NP). 3B – Braun (NP). Pitching summary – Marquette – Duffy (3 2/3 IP, 7 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 3 SO), Gausselin (1 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 0 BB, 1 SO), Welch (1/3 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO). Leading hitters – Marquette – Duffy (1-3, 2 R), C. Bakota (1-3, R), N. Bakota (1-1), Gausselin (RBI), Bell (RBI).

Boys Golf

Munster 154, Griffith 194

AT SCHERWOOD

(Front, par 35)

MUNSTER —Sam Landmesser 33, Torin Mulcahy 36, Eric Stojkovich 41, Cole Eplawy 44.

GRIFFITH —Devon Carter 46, Alex Cioroianu 47, Kerrick McCabe 47, Cody Plemons 54.

RECORDS — Munster 9-2, Griffith 4-7

Valparaiso 155, LaPorte 193, Michigan City 228

AT BEECHWOOD

LAPORTE – Gavin Garrett 43, Lukas Albin 46, Aiden Mrozinski 51, Brock Holmes 53.

Wheeler 186, North Newton 251, Calumet 268

AT CURTIS CREEK

(Par 36)

WHEELER – Jaydon Trinidad 39, Christian Kim 45, Mark Gillen 48, Justin Ireland 54, Caleb Klimczak 54.

NORTH NEWTON – Aydan Barron 56, Eli Bultema 61, Christian Dunn 64, Blake Halfman 70.

CALUMET – Israel Bautista 64, Gabe Armas 64, Cristian Acevedo 68, Jose Rivera 72.

Softball

Hebron 16, Rensselaer 4 (5 innings)

Rensselaer;201 01 — 4 5 x Hebron;930 4x — 16 15 x

2B – Macey Siminski, Mariyah Flores, Emily Michalak (H). 3B – Addison Toczek, Madelyn Heck (H). HR – Toczek, Molly Friel (H). Pitching summary – Hebron – Toczek (5 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 7 SO). Leading hitters – Hebron – Heidi Pena (3-3, 3 R), Toczek (2-3, 3B, HR, 3 R, 3 RBI), Flores (2-2, 2B, 2 R, 2 RBI), Friel (2-2, HR, R, 2 RBI), Halie Kinkade (2-4, R, RBI), Heck (3B, 2 R), Siminski (2B, R, 2 RBI), Michalak (2B, R).

Illiana Christian 10, South Central 0 (5 innings)

South Central;000 00 — 0 2 0 Illiana Christian;401 5x — 10 11 0

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching — Mikayla Derks (5 IP, 2 H). Hitting – Maya Wondaal (2-3, 3B), Lauren Sherwood (2-2, 2 RBI), Lydia VanderWoude (2-3, 2B, 3 RBI).

Lake Central 14, Griffith 0

Lake Central;013 003 7 — 14 17 0 Griffith;000 000 0 — 0 2 2

LaPorte 16, Elkhart 6 (6 innings)

ELKHART;000 060 – 6 x x

LAPORTE;150 325 – 16 15 1

LAPORTE – Pitching – Bearickx (10 SO), Maxel (5 SO). Hitting – Madison Squire (4 H, HR, 5 RBI). Records – LaPorte 14-14.

Girls Tennis

Crown Point Sectional

(Semifinals)

Crown Point 5, Illiana Christian 0

SINGLES — Ana Baron (CP) d. Gianna Vukas 6-2, 6-3; Alex Baron (CP) d. Sabrina Lopez 6-2, 6-1; Ivy Coppolillo (CP) d. Avery Olthof 6-1, 6-2.

DOUBLES — Katie Mumaugh/Avery Van Senus (CP) d. Madelyn Smith/Josie Plank 6-2, 6-1; Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Ava Lindemulder/Sophie Plank 6-2, 6-4.

EC Central Sectional

(Semifinals)

Whiting 4, EC Central 1

SINGLES – Sasha Adams (W) won 6-0, 6-0; Ana Fejes-Carr (W) won 6-0, 6-0; EC Central d. Kristine Pearson 5-7, 7-6(7-4), 6-3.

DOUBLES – Torie Davis/Regina Pelayo (W) won 6-1, 7-5; Daniela Jimenez/Alenis Perez (W) won 6-3, 6-1.

LaPorte Sectional

Championship

LaPorte 4, New Prairie 1

SINGLES – Brooklyn James (LP) d. Samantha Budny 6-4, 6-1; Jaidyn Maule (LP) d. Reghan Romstadt 6-3, 6-2; Ava Hojnacki (NP) d. Brianna Moehl 6-4, 1-6, 10-7.

DOUBLES – Kayle Dove/Michaela Miller (LP) d. Victoria Barrett/Helaina Kuntz 6-1, 6-4; Dana McQuarters/Mia Mejan (LP) d. Kimberly Crawford/Rachel Paul 6-2, 6-1.

RECORDS – LaPorte 14-5.

Valparaiso Sectional

Championship

Chesterton 5, Wheeler 0

SINGLES — Aleska Sorgic (Ch) d. Lauren Hostetler 6-0, 6-3; Ava Komp (Ch) d. Abigail Ordonez 6-0, 6-0; Gretta Burke (Ch) d. Mya Stiener 6-0, 6-0.

DOUBLES — Aubrey Isakson/Sophie Hamilton (Ch) d. Maya Kaakaji/Alexander Schafer 6-0, 6-0; Theresa Connors/Ella Girzadas (Ch) d. Haley Cope/Kayleann Anderson 6-0, 6-0.

Wednesday's Late Results

Baseball

Chesterton 8, Portage 0

Chesterton;210 001 4 — 8 12 0 Portage;000 000 0 — 0 2 5

PORTAGE – Hitting – Antione Pierson (2 H). LP – JT Haitz.

Marquette 12, Lake Station 0 (5 innings)

MARQUETTE – Pitching — Jack Gausselin (2 2/3 IP, 0 R, 7 SO), Nate Bakota (1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 2 SO), JJ Welch (3 SO). Hitting – Gausselin (2-3, 2B, 2 R, 3 RBI), Welch (3 RBI), Duffy (2-3, 2B, 3 R, 2 RBI), Jack Gotsch (2-3, 2B).

TF South 8, Bremen 2

TFS SOUTH – Pitching — Drew Danehl (2 IP), save. Hitting — Khanon Gresham (2-4, 2 2B, 2 R), Starcevich (2-3, BB, R, 3 RBI).

Softball

Wheeler 14, Washington Twp. 1 (6 innings)

Wheeler;143 013 — 12 14 1 Washington Twp.;010 000 — 1 2 3

2B – Abby Allen, Faith Lewin (Wh). 3B – Raeden Hesser (Wh). HR – Olivia Hessling (Wh). Pitching summary – Wheeler – Clara Phariss (6 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 10 SO). Washington – Jill Woods (6 IP, 14 H, 12 R, 8 ER, 8 BB, 2 SO). Leading hitters – Wheeler – Lewin (3-4, 2B, 2 R, RBI), Megan Vincent (2-4, R, 3 RBI), Phariss (2-3, RBI), Allen (2-4, 2B, R, 2 RBI), Isabela Lira (2-3), Hessling (HR, R, 2 RBI), Hesser (3B, 3 R, RBI). Washington – Winchip (1-2, RBI), Klinger (1-3), Woods (run).

Girls Tennis

Crown Point Sectional

(Semifinals)

Illiana Christian 5, Kankakee Valley 0

SINGLES — Gianna Vukas (IC) won 6-1, 6-2; Sabir Lopez (IC) won 6-0, 6-0; Avery Olthof (IC) won 6-0, 6-0.

DOUBLES — Maddy Smith/Josie Plank (IC) on 1-6, 6-3, 6-0; Ava Lindemulder/Sophie Plank (IC) won 6-1, 6-2.