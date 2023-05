Thursday's Results

Baseball

Highland 11, Griffith 1 (5 innings)

Griffith;001 00 — 1 4 2 Highland;241 04 — 11 5 0

2B – Leouses (H). 3B – Havlin (H). Pitching summary – Griffith – Feliciano (1 1/3 IP, 2 H, 6 R, 6 ER, 5 BB, 0 SO), Quillen (3 IP, 3 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 5 SO). Highland – Stacy (5 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 4 SO). WP – Stacy (4-0). LP – Feliciano. Leading hitters – Griffith – Rutherford (3-3), Starks (run). Highland – Havlin (3B, 2 R, 4 RBI), Leouses (2B, 3 RBI) VanderMeyden (2 RBI), Schwandt (2 R). Records – Highland 12-4.

Kankakee Valley 10, Kouts 0 (5 innings)

Kouts;000 00 — 0 0 2 Kankakee Valley;125 02 — 10 9 0

KANKAKEE VALLEY – Pitching – Dylan Holmes (5 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 SO). Hitting – Evan Misch (2-2, 2 2B), Holmes (2-3, 2B), Caden Vanderhere (2-2), Andrew Parker (2B). Records – Kankakee Valley 13-6.

Marian Catholic 4, Notre Dame 3

Marian Catholic;102 001 0 — 4 10 2 Notre Dame;000 012 0 — 3 2 2

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Stanton (7 IP, 2 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 5 SO). WP – Stanton (3-1). Hitting – Engel (2-2, R, BB), Essex (2-4, 2 R, SB). Records – Marian Catholic 12-11 (4-5 ESCC).

River Forest 12, Westville 2 (6 innings)

Westville;000 020 — 2 4 2 River Forest;010 272 — 12 10 2

2B – Harper (RF). 3B — Short, Fergerson (RF); Bradney (W). Pitching summary – River Forest — Short (6 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 14 SO). WP – Short. LP – Villarreal. Leading hitters – Westville — Bradney (3B). River Forest — McAllister (2-4, 2 R, 3 RBI), Short (3-4, 3B, R), Fergerson (2-4, 3B, R), Collazo (4 R), Harper (2-3, 2B, 2 R). Records – River Forest 8-8.

Valparaiso 7, Boone Grove 5

Boone Grove;301 010 0 — 5 8 2 Valparaiso;032 002 x — 7 11 1

2B – Truby, S. Pitcock (BG); Cvelbar, Fenters, Wilson (V). HR – Gill (V). Pitching summary – Boone Grove – Batesole (3 IP, 8 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 2 SO), Zormier (3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 4 SO). Valparaiso – Fenters (5 2/3 IP, 8 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 6 SO), Shudick (1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 SO). WP – Shudick. LP – Zormier. Leading hitters – Boone Grove – S. Pitcock (2-4, 2B, R), Truby (2-4, 2B, R), T. Pitcock (2-4, 2 R), Batesole (4 RBI). Valparaiso – Wilson (2-3, 2B, 2 R), Cvelbar (2-3, 2B, RBI), Matthews (2-3, RBI), Gill (HR, 2 RBI), Fenters (2B, 2 R, 2 RBI).

Boys Golf

LaPorte 191, Michigan City 230

AT MUNICIPAL

LAPORTE – Ryan Sittig 46, Gavin Garrett 46, Lukas Albin 47, Brock Holmes 52.

Softball

Hanover Central 2, Hebron 0

Hebron;000 000 0 — 0 4 x Hanover Central;000 200 x — 2 6 x

2B – Emily Michalak, Addison Dujmovich (He), Abbie Casten (HC). HR – Sienna Antkiewicz (HC). Pitching summary – Hebron – Brooke Cunningham (5 1/3 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 8 SO), Addison Toczek (2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Hanover Central – Payton Antkiewicz (7 IP, 4 H, 0 R, 0 BB, 6 SO). WP – Antkiewicz. LP – Cunningham. Leading hitters – Hebron – Michalak (2-3, 2B), Dujmovich (2B). Hanover Central – S. Antkiewicz (2-3, HR, RBI), Casten (2-3, 2B, R).

Highland 11, Kankakee Valley 0 (5 innings)

Highland;500 15 — 11 9 1 Kankakee Valley;000 00 — 0 3 7

2B – Rivera, Steele (H); Swart (KV). 3B – Zoeteman (H). Pitching summary – Highland – Rivera (5 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 9 SO). Kankakee Valley – Peal (4 2/3 IP, 6 H, 9 R, 0 ER, 0 BB, 0 SO), K. Schantz (1/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO). WP – Rivera. LP – Peal (3-5). Leading hitters – Highland – Reid (2-4, R, 3 RBI), Rivera (2-4, 2B, 2 R), Zoeteman (3B, R, 2 RBI), Steele (2B, R). Kankakee Valley – Swart (2B), Starr (hit), L. Schantz (hit). Records – Kankakee Valley 7-12 (3-7 NCC).

Lowell 6, Illiana Christian 3

ILLIANA CHRISTIAN – Maya Wondaal (2B, RBI), Cheyenne DeJong (1-1, 2 BB)

Morgan Twp. 15, Tri-Township 0 (5 innings)

MORGAN TWP. – Pitching – Riley DeGraff (5 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). Hitting – Josie Lemmons (2-2, 3B, 3 R, SB), Kayelee Dudzik (HR, 2 R, 3 RBI), Ally Parsons (2-3, R, RBI), Courtney Epler (2B), Abby Wasz (2-3, 3B, 2 R, RBI, SB), Macy Grieger (3B, 2 R, RBI).

Whiting 19, Marquette 4 (5 innings)

Whiting;01(13) 50 — 19 15 1 Marquette;220 00 — 4 5 1

2B – Wetnight (W). 3B – Watkins, Vianello (W); McCarthy (M). HR – Vianello (W). Pitching summary – Marquette – Robinson (3 1/3 IP, 15 H, 19 R, 19 ER, 7 BB, 5 SO), McCarthy (1 2/3 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 1 SO). Leading hitters – Whiting – Wetnight (3-4, 2B, 2 R, RBI), Watkins (3-3, 3B, 2 R, RBI), Vianello (2-3, 3B, HR, 3 R, 5 RBI), Semancik (2-4, 2 R, 2 RBI), Ruiz (2-3, R, RBI). Marquette – Kosnik (2-3, R, RBI), McCarthy (2B, R), Mark (RBI), Ladd (2 R).

Boys Tennis

Oak Forest 5, TF United 0

AT OAK FOREST

SINGLES – J. Patel (OF) d. Angel Urquizo 6-0, 6-0; D. Prajapati (OF) d. Erick Ochoa 6-0, 6-0.

DOUBLES – H. Patel/P. Patel (OF) d. Gabe Morales/Erik Acosta 6-0, 6-1; Speaker/R. Patel (OF) d. Leandro Morales/Sijuade Bello 6-0, 6-0; R. Prajapati/Sosnowski (OF) d. Louis Rocano/Angel Ruiz 6-0, 6-1.

Girls Tennis

Lake Central 4, Portage 1

AT LAKE CENTRAL

SINGLES – Tatiana Marjanovich (LC) d. Xiuxiu Wang 6-1, 6-0; Nevaeh Shively (P) d. Isabella Connelly 7-5, 6-0; Elise Smith (LC) d. Emma Sulski 7-6 (7-4), 6-2.

DOUBLES – Maya Gorney/Maya Trivunovic (LC) d. Haley Kujawa/MaRayzha Johnson 6-0, 6-1; Kaila Jacobs/Charlotte Barnard (LC) d. Ayden Edwards/Alana Bohl 6-0, 6-4.

RECORDS – Lake Central 12-3 (3-2 DAC).

JUNIOR VARSITY – Lake Central 5, Portage 1.

LaPorte 3, Michigan City 2

AT MICHIGAN CITY

SINGLES — Brooklyn James (LP) d. Joyce 6-3, 6-0; Shinn (MC) d. Jaidyn Maule 3-6, 6-4, 10-8; Mia Mejan (LP) d. Chavis 6-0, 6-0.

DOUBLES — Kayle Dove/Michaela Miller (LP) d. Jasicki/Ewy 6-1, 6-0; Karallas/Bartlett (MC) d. Dana McQuarters/Pooja Verma 6-5, 6-5.

JUNIOR VARSITY – LaPorte, 4-2.

Boys Volleyball

Chesterton 25-25-25, Merrillville 10-11-23

AT CHESTERTON

CHESTERTON – Gavin Nagdeman 4 aces, 13 assists; Levi Wheeling 6 kills, 3 aces; Will Auricchro 4 aces, 3 kills.

Marian Catholic 25-25-25, Illiana Christian 21-23-15

JUNIOR VARSITY — Marian Catholic 25-25-18, Illiana Christian 24-22-16.

Oak Forest 25-25, TF United 16-16

JUNIOR VARSITY – Oak Forest 25-25, TF United 14-23.

Valparaiso 25-25-27, Portage 13-16-25

AT VALPARAISO

VALPARAISO – Jonah Kyle 8 kills, 4 digs, 8 points; Nick FioRito 8 kills, 3 aces, 9 digs, 11 points; Dimitrije Jovanovic 11 assists, 3 aces, 3 digs, 3 points; David Behnke 2 kills, 4 aces, 6 points; Izaac Moore 2 kills, 1 ace, 9 digs, 4 points; Jaden De Kock 2 kills, 2 aces, 14 digs, 4 points; Owen Morris 2 assists, 1 ace, 6 digs, 3 points.

RECORDS – Valparaiso 14-2.

JUNIOR VARSITY – Valparaiso 25-25, Portage 15-15.

.

Wednesday's Late Results

Baseball

Crown Point 8, Portage 0

Crown Point;002 023 1 — 8 8 2 Portage;000 000 0 — 0 3 5

PORTAGE – Pitching – Montgomery Cunningham (5 IP, 2 ER). Hitting – Antione Pierson (2 H, SB), Mark Calmbacher (hit).

Marquette 15, West Side 0 (5 innings)

Marquette;00(12) 21 — 15 13 0 West Side;000 00 — 0 0 1

2B – Gausselin, Duffy (M). 3B – Bakota, Gausselin (M). Pitching summary – Marquette – Gausselin (5 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 13 SO). West Side – Evans (5 IP, 13 H, 15 R, 15 ER, 10 BB, 5 SO). Leading hitters – Marquette – Gausselin (3-5, 2B, 3B, R, 5 RBI), Duffy (3-4, 2B, 4 R, RBI), Welch (3-5, R, 2 RBI), Bakota (2-3, 3B, 2 R, RBI), Gotsch (2 R, RBI). Jack Gausselin pitched perfect game.

Munster 6, Highland 3

Munster;020 400 0 — 6 7 1 Highland;100 000 2 — 3 4 3

2B – Havlin (H). Pitching summary – Munster – Blair (6 2/3 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 5 SO), Wanicki (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Highland – Stewart (2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 1 SO), Modjeski (5 IP, 4 H, 4 R, 0 ER, 5 BB, 3 SO). WP – Blair. LP – Stewart. Leading hitters – Munster – Jarrett (2-4, 2R), Wright (2 RBI). Highland – Havlin (2B, RBI).

Boys Golf

Highland 168, Illiana Christian 169

AT WICKER PARK

(Front, par 36)

HIGHLAND – Tom Castellanos 39, David Castellanos 41, Nick Kutcka 42, Aidan Bartos 46.

ILLIANA CHRISTIAN – Zach Davids 41, Isaac Sherwood 42, Van Corcoran 42, Donny Woo 44.

RECORDS – Illiana Christian 10-1.

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 201, Highland 224.

Softball

Andrean 21, Washington Twp. 2 (5 innings)

Andrean;651 54 — 21 15 1 Washington Twp.;000 11 — 2 2 5

ANDREAN – Pitching – Sadie Drousias (4 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 8 SO), Tatum Spain (1 IP, 1 R, 0 ER, 2 BB, 1 SO). WP – Drousias (3-2). Records – Andrean 15-5.

Lake Central 6, Crown Point 1

Lake Central;400 002 0 — 6 4 3 Crown Point;000 010 0 — 1 7 3

CROWN POINT – Pitching – Kendra Steinberg (7 IP, 4 H, 6 R, 1 ER, 4 BB, 5 SO). Hitting – Scarlette Tegtman (3-4, RBI), Samara Franson (2 H), Emily Phillips (run).

Wheeler 14, Whiting 2 (5 innings)

Whiting;000 11 — 2 5 2 Wheeler;914 0x — 14 14 0

2B – Semancik (Whi); Rileyann Welch, Abby Allen, Faith Lewin (Whe). Pitching summary – Whiting – Danica Wright (1/3 IP, 4 H, 9 R, 7 ER, 3 BB, 0 SO), Alexandra Ruiz (3 2/3 IP, 10 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 3 SO). Wheeler – Megan Vincent (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 5 SO), Davis (3 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 6 BB, 5 SO). Leading hitters – Whiting – Blanco (2-2), Semancik (2B, R), Collazo (RBI), Vianello (RBI). Wheeler – Lewin (3-3, 2B, 2 R, RBI), Isabela Lira (3-3, 2 RBI), Ashlynne Trinidad (2-2, 3 RBI), Raeden Hesser (2-2, 3 RBI), Allen (2B, 2 R, RBI), Welch (2B, 2 R, 2 RBI).

Boys Tennis

TF United 5, Rich Twp. 0

AT TF SOUTH

SINGLES – Angel Urquizo (TFU) d. Pinkston 6-1, 6-1; Erick Ochoa (TFU) d. Douglas 6-2, 6-3.

DOUBLES – Gabe Morales/Erik Acosta (TFU) won by forfeit; Louis Rocano/Leandro Morales (TFU) won by forfeit; Angel Ruiz/Siguade Bello (TFU) won by forfeit.

Girls Tennis

Bishop Noll 4, Marquette 1

AT MARQUETTE

SINGLES – Bella Jiang (M) d. Arianna Magallanes 6-3, 6-0; Bella Garcia (BN) d. Alyse Thomas 6-1, 6-0; Becky Carlos (BN) d. Alex Shoppa 7-6, 6-3.

DOUBLES – Sophia Nowacki/Suley Acuehuitl (BN) d. Katherine Chen/Misty Patel 6-0, 6-0; Marissa Casares/Soriyah Casiano (BN) d. Alice Kanno/Mary Pham 6-4, 7-6.

JUNIOR VARSITY – Bishop Noll 2, Marquette 2.

Hanover Central 4, River Forest 1

AT HANOVER CENTRAL

SINGLES — Lucy Gutierrez (HC) d. Lillian Rockhill 6-2, 6-1; Tessa LaLonde (HC) d. Maricela Camacillic 6-0, 6-0; Hanover Central won by forfeit.

DOUBLES — Ally Pucutt/Sammie McCallister (RF) d. Sarah O'Farill/Sarah Pena 6-2, 6-3; Presleigh Sossong/Carly Campos (HC) d. Trina Henderson-Chelsea Smith 6-0, 6-1.

Boys Volleyball

Kankakee Valley 25-25-25, Hobart 16-15-16

AT KANKAKEE VALLEY

KANKAKEE VALLEY – Joseph Palmer 17 assists, 1 ace, 1 kill; Brodie Ellenwood 4 kills, 1 block; Hayden Dase 8 kills, 2 blocks; Levi Herz 3 aces, 3 kills, 9 assists; Connor Roach 7 kills; Cam Webster 1 ace, 1 kill; Caleb Deardorff 5 aces, 1 kill; Eli Deardorff 2 blocks, 4 kills; Hunter Manns 20 digs.