Tuesday's Results

Baseball

Illiana Christian 10, Marian Catholic 3

Marian Catholic;100 011 0 — 3 7 3 Illiana Christian;322 003 x — 10 7 0

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Bailey (1 IP, 2 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 0 SO), Markos (1 IP, 2 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 0 SO), Cavalieri (4 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO). LP – Bailey (2-4). Leading hitters – Weathers (3-4, 2 RBI). Records – Marian Catholic 15-16.

Lake Central 17, Crown Point 3 (5 innings)

Lake Central;009 08 — 17 11 0 Crown Point;000 30 — 3 7 1

2B – Tobias (LC); Burford (CP). HR – Adamczewski (LC). Pitching summary – Lake Central – Sivak (4 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 3 SO), Cuevas (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 SO). Crown Point – Radanovich (2 2/3 IP, 8 H, 9 R, 9 ER, 1 BB, 4 SO), No. 31 (1 2/3 IP, 1 H, 3 R, 3 ER, 6 BB, 2 SO). Leading hitters – Lake Central – Adamczewski (2-5, HR, 2 R, 8 RBI), Weber (2-4, R, RBI), Tobias (2-3, 2B, 2 R, RBI), O’Bryan (2 R, 2 RBI), Snyder (3 R, RBI), Carra (2 R, RBI), Szatkowski (3 R). Crown Point – Burford (2-4, 2B, R, 2 RBI), Schoonover (2-3, R), Leeming (RBI), Ehrlich (run).

Valparaiso 1, LaPorte 0

LaPorte;000 000 0 — 0 7 0 Valparaiso;000 010 x — 1 1 0

2B – Land, Catron, Dubbs (LP). Pitching summary – LaPorte – Anglin (6 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 10 SO). Valparaiso – Crowell (7 IP, 7 H, 0 R, 0 BB, 12 SO). Leading hitters – LaPorte – Samuelson (2-3), Land (2B), Catron (2B), Dubbs (2B). Valparaiso – Cvelbar (1-2), Fenters (RBI), Wilson (run),

Boys Golf

Chesterton 163, Crown Point 165, LaPorte 201

AT SAND CREEK

CHESTERTON – Bo Smith 39, Joe Ennis 41, Paul Scott 41, Noah Bazil 42.

LAPORTE – Ryan Sittig 46, Lukas Albin 49, Brock Holmes 53, Aiden Mrozinski 53.

Softball

Crown Point 13, Valparaiso 0 (5 innings)

Crown Point;244 12 — 13 16 0 Valparaiso;000 00 — 0 4 3

CROWN POINT – Pitching – WP — Kloe Wentz (4 IP, 4 H, 0 R). Hitting – Emily Phillips (2H, 2B, R, 2 RBI), Ashlyn Kita (2 H, 2B, RBI), Molly Scott (2 H), Sam Franson (2 H), Alina Blecic (2 H), Aubrey Wroble (2 H).

Kankakee Valley 11, Morgan Twp. 3

Morgan Twp.;102 000 0 — 3 7 2 Kankakee Valley;304 121 x — 11 12 1

2B – J. Lemmons (MT); S. Erb, E. Erb, Hanger (KV). Pitching summary – Morgan – Ritthaler (4 IP, 7 H, 8 R, 5 ER, 2 BB, 3 SO), Degraff (2 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 SO). Kankakee Valley – Hanger (4 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 3 SO), K. Schantz (3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 5 SO). WP — Hanger (3-2). LP – Ritthaler. Leading hitters – Morgan – J. Lemmons (2-4, 2B, R), Degraff (2 RBI), Biggs (run), Epler (run). Kankakee Valley – Goggans (3-4, 2 R, 3 RBI), S. Erb (2-4, 2B, 3 RBI), Hanger (2-3, 2B, 2 R), Swart (2-4, 2 R), E. Erb (2B, R, 2 RBI), Samuelson (2 R). Records: Kankakee Valley 12-15.

Lake Central 10, LaPorte 0 (5 innings)

LaPorte;000 00 — 0 2 1 Lake Central;601 3x — 10 8 0

LAPORTE – Pitching – Mia Maxel, Marcy Bearickx. Hitting – Reghan Stephany (hit), Maxel (hit. Records – LaPorte 13-13 (9-5 DAC).

Lowell 7, Hebron 4

Lowell;020 005 0 — 7 12 x Hebron;001 210 0 — 4 6 x

2B – Cora (L); Addison Toczek, Molly Friel (H). HR – Toczek (H). Pitching summary – Lowell – Kaylee Meeks (7 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 6 SO). Hebron – Brooke Cunningham (5 1/3 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 3 SO), Toczek (1 2/3 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – Lowell – Ashley Evans (2-4, R, 2 RBI), Autumn Romans (2-4, R, RBI), Meeks (2-4, RBI), Cora (2B, RBI). Hebron – Toczek (2-3, 2B, HR, R, 2 RBI), Madelyn Heck (2 RBI), Friel (2B, R).

Girls Tennis

Valparaiso Sectional

(Quarterfinals)

Chesterton 5, Valparaiso 0

SINGLES – Aleksa Sorgic (Ch) d. Emily Hatseras 6-2, 6-2; Ava Komp (Ch) d. Beatrice Douglas-Arnold 6-3, 6-0; Gretta Burke (Ch) d. Laney Mario 6-3, 6-0.

DOUBLES – Aubrey Isakson/Kenzie Kania (Ch) d. Izze Piggott/Kallie Belcher 6-0, 6-2; Ella Girzadas/Theresa Connors (Ch) d. Raegan O’Halek/Katie Shideler 6-0, 6-2.

RECORDS – Chesterton 11-1.

Boys Volleyball

Oak Lawn 25-25, TF United 17-21

JUNIOR VARSITY – Oak Lawn 25-25, TF United 18-19

.

Monday's Late Results

Baseball

Highland 10, Valparaiso 9 (9 innings)

Valparaiso;250 000 110 — 9 10 0 Highland;024 002 011 — 10 13 2

2B – Reaume (V); Bogner, Leouses (H). 3B – Crowell (V). Pitching summary – Valparaiso – Fenters (5 2/3 IP, 11 H, 8 R, 8 ER, 1 BB, 5 SO), Shudick (2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Shifflett (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO). Highland – Schwandt (1 2/3 IP, 2 H, 7 R, 7 ER, 7 BB, 2 SO), Modjeski (5 1/3 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 5 SO), Behary (2 IP, 1 H, 0 R, 3 BB, 2 SO). WP – Behary*. LP – Shifflett. Leading hitters – Valparaiso – Fenters (3-4, 2 RBI), Malloy (2-4, R), Reaume (2-5, 2B, RBI), Crowell (3B, 2 R). Highland – Havlin (2-5, R, 3 RBI), Behary (3-4, R), Bogner (2-4, 2B, R, 2 RBI), Leouses (2-4, 2B, R, 2 RBI), Gordon (2-4), Modjeski (2 R, RBI). Records – Highland 14-6. * First varsity win for Kyle Behary.

Boys Golf

Hanover Central 164, Lowell 176

AT PALMIRA

HANOVER CENTRAL – Jack Donovan 39, Sam Puent 40, Caleb Laurinas 42, Josh Lublow 43.

LOWELL – JR Sobecki 41, Dean Patrick 42, Ezra Ellenbaum 46, Nolan Williams 47.

Softball

Bloom 16, Bishop Noll 10

Bloom;046 141 0 — 16 16 9 Bishop Noll;301 041 1 — 10 12 11

2B – Mikels 2 (B); Molly Whelan, Anais Reyna (BN). 3B – Cowan (B). Pitching summary – Bishop Noll – Whelan (5 1/3 IP, 15 H, 16 R, 6 ER, 2 BB, 4 SO), Lily Braviere (1 2/3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – Bishop Noll – Reyna (3-5, 2B, R, 3 RBI), Whelan (2-4, 2B, 2 RBI), Aiyana Espinoza (2-5, 2 R, RBI), Jalyssia Crawford (2 RBI). Records – Bishop Noll 6-13.

Hebron 11, Griffith 5

Griffith;101 010 2 — 5 7 x Hebron;143 021 x — 11 11 x

2B – Callie Linders, Alex Strauch (G); Addison Toczek, Macey Siminski (H). Pitching summary – Griffith – Mariah Green (2 IP, 7 H, 8 H, 8 ER, 2 BB, 0 SO), Kaylee Sheline (4 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 0 BB, 2 SO). Hebron – Brooke Cunningham (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 4 SO), Toczek (5 IP, 4 H, 4 R, 2 ER, 3 BB, 5 SO). WP – Toczek. LP – Green. Leading hitters – Griffith – Green (2-3, 2B, R, RBI), Linders (2-4, 2B, 2 R), Alicia Martinez (RBI). Hebron – Toczek (3-4, 2B, 2 R, RBI), Siminski (2-4, 2B, R, 3 RBI), Halie Kinkade (RBI), Heidi Pena (R, RBI).

Girls Tennis

Crown Point 3, Andrean 2

AT ANDREAN

SINGLES – Ivy Coppolillo (CP) d. Gaby Thorn 6-2, 6-4; Lillie Borzenski (A) d. Addison Jamrok 6-1, 6-0; Leah Stanich (A) d. Natalie Morris 6-2, 6-0.

DOUBLES – Avery Van Senus/Katie Mumaugh (CP) d. Marissa Clements/Tijana Tomic 6-3, 6-0; Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Peyton Mori/Catie Wadas 6-1, 6-0.

JUNIOR VARSITY — Crown Point, 4-3.

Whiting 5, Hanover Central 0

AT WHITING

SINGLES – Sasha Adams (W) won 6-0, 6-0; Ana Fejes-Carr (W) won 6-3, 4-6, 6-3; Kristine Pearson (W) won 7-5, 3-6, 6-4.

DOUBLES – Torie Davis/Regina Pelayo (W) won 4-6, 6-4, 6-4; Daniela Jimenez/Taylor Patton (W) won 6-4, 6-0.