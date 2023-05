Tuesday's Results

Baseball

Andrean 9, Highland 2

Andrean;110 106 0 — 9 12 1 Highland;000 200 0 — 2 3 1

2B – Kirk, Barnes, Harder (A). 3B – Vazquez (A). Pitching summary – Andrean – Benko (6 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 9 SO), Cook (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Highland – Habel (5 1/3 IP, 10 H, 8 R, 7 ER, 2 BB, 3 SO), Behary (1 2/3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO). Leading hitters – Andrean – Kouder (2-4, R, 2 RBI), Vazquez (2-4, 3B, 2 R, RBI), Kirk (2-2, 2B), Barnes (2B, R, 2 RBI), Smith (2 R, RBI). Highland – Gordon (1-3, RBI), Havlin (1-3, R), Bogner (1-4), Leouses (run). Records – Highland 12-6 (5-5 NCC).

Hammond Central 11, Morton 1 (5 innings)

Morton;001 00 — 1 2 2 Hammond Central;203 42 — 11 10 0

2B – Greene, Lewis (HC). Pitching summary – Morton – Vukobratovich (4 1/3 IP, 10 H, 11 R, 8 ER, 5 BB, 8 SO). Hammond Central – Greene (5 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 7 SO). Leading hitters – Morton – Dziepak (1-3), Rodriguez (1-2), Vukobratovich (RBI), Antemate (run). Hammond Central – Greene (3-4, 2B, 3 R), Stevens (2-3, 3 R, 3 RBI), Cornejo (2-2, RBI), Avila (3 RBI), Lewis (2B, R), Merrick (2 R).

Hanover Central 1, Griffith 0

Hanover Central;000 000 1 — 1 6 0 Griffith;000 000 0 — 0 3 0

2B – Creasbaum, Young (HC). 3B – Bowen (HC). Pitching summary – Hanover Central – Young (6 1/3 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 7 SO), Rohde (2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Griffith – Aiden Anthony (7 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 6 SO). Leading hitters – Hanover Central – Landon Zuzich (2-3, R), Bowen (3B, RBI), Creasbaum (2B), Young (2B). Griffith – Feliciano (hit), Cervantes (hit), Miller (hit).

Lake Central 11, Portage 3

Lake Central;300 050 3 — 11 7 2 Portage;000 102 0 — 3 7 1

2B – Santana, Warn (LC); Sutphin (P). Pitching summary – Lake Central – Sivak (5 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 9 SO), O’Keefe (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 SO), Cuevas (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Portage – D. Calmbacher (4 1/3 IP, 5 H, 8 R, 6 ER, 7 BB, 5 SO), Willis (1 2/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Catlin (1 IP, 1 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 0 SO). Leading hitters – Lake Central – Santana (2-4, 2B, R, 2 RBI), Carra (2 RBI), Snyder (2 R, RBI), Smith (2 R). Portage – Sutphin (2B, R), Ortiz (RBI), D. Calmbacher (RBI).

LaPorte 11, Merrillville 1 (5 innings)

Merrillville;000 01 — 1 2 3 LaPorte;054 11 — 11 13 1

LAPORTE – Pitching – Grant Olson (4 2/3 IP, 1 H, 1 R, 10 SO), Kade Flores (1/3 IP, 1 H, 0 R). Hitting – Kai Jones (3-4).

Valparaiso 13, Michigan City 0 (6 innings)

Valparaiso;040 018 — 13 9 0 Michigan City;000 000 — 0 3 7

Pitching summary – Valparaiso – Fenters (6 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 9 SO). Michigan City – Benedict (4 IP, 3 H, 4 R, 1 ER, 5 BB, 3 SO), Gault (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 0 SO), Cowgill (1 IP, 5 H, 8 R, 0 ER, 2 BB, 0 SO). Leading hitters – Valparaiso – Cvelbar (2-4, R, 2 RBI), Matthews (2-3, 2 R), Reaume (2 RBI). Michigan City – Cuma (1-3), Benedict (1-2), Hazel (1-2).

Boys Golf

Chesterton 161, Portage 192, LaPorte 195

AT BEECHWOOD

PORTAGE – Colin Szczudlak 44, Jeremy Gutierrez 47, Gregory Servey 47.

LAPORTE – Ryan Sittig 40, Lukas Albin 49, Gavin Garrett 52, Aiden Mrozinski 54.

Illiana Christian 167, Andrean 176

AT PALMIRA

(Back, par 37)

ILLIANA CHRISTIAN – Zach Davids 41, Isaac Sherwood 41, Will Bloom 42, Van Corcoran 43, Donny Woo 43.

ANDREAN – Ethan Kost 36, Zak Trtan 44, PJ Cusick 44, Andrew Urbanski 52.

RECORDS – Illiana Christian 12-1, Andrean 7-2.

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 202, Andrean 234.

Softball

Crown Point 16, Michigan City 0 (5 innings)

Crown Point;790 00 — 16 22 1 Michigan City;000 00 — 0 1 0

LaPorte 8, Portage 7

Portage;303 010 0 — 7 7 1 LaPorte;242 000 x — 8 12 1

LAPORTE – Pitching – Maxel, Bearickx. Hitting – Bearickx (grand slam), Squire (2-run HR), Reghan Stephany (3 H, 2 R). Records – LaPorte 12-10 (9-3 DAC).

McCutcheon 6, Kankakee Valley 5

McCutcheon;101 220 0 — 6 8 3 Kankakee Valley;000 110 3 — 5 8 3

2B – Davis 2 (M); Gidley, Swart (KV). Pitching summary – McCutcheon – Davis (7 IP, 8 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 5 SO). Kankakee Valley – Starr (5 IP, 8 H, 6 R, 3 ER, 0 BB, 1 SO), Hanger (2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 SO). WP – Davis. LP – Starr (5-5). Leading hitters – Kankakee Valley – Gidley (2-4, 2B, 2 RBI), E. Erb (2-4, R), Swart (2B, R), Richmond (RBI), Starr (2 R). Records – Kankakee Valley 9-15.

Hebron 5, Kouts 4

Kouts;200 200 0 — 4 9 x Hebron;001 200 2 — 5 10 x

2B – Macey Siminski, Addison Dujmovich (H). Pitching summary – Kouts – Natalie Kozub (6 1/3 IP, 10 H, 5 R, 2 ER, 0 BB, 2 SO). Hebron – Brooke Cunningham (3 1/3 IP, 7 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 7 SO), Addison Toczek (3 2/3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). WP – Toczek. LP – Kozub. Leading hitters – Kouts – Desiree Hall (2-4, R, RBI), Macie Sanders (2-4, R), Jocelyn Hall (2 RBI). Hebron – Molly Friel (3-4, R, RBI), Halie Kinkade (2-4, R), Siminski (2B, R, RBI), Dujmovich (2B, R, RBI).

Girls Tennis

Chesterton 5, Lake Central 0

AT CHESTERTON

SINGLES — Aleksa Sorgic (Ch) d. Tatiana Marjanovich 6-1, 6-2; Ava Komp (Ch) d. Isabella Connelly 6-0, 6-0; Gretta Burke (Ch) d. Charlotte Barnard 6-2, 6-0.

DOUBLES — Aubrey Isakson/Kenzie Kania (Ch) d. Maya Gorney/Maya Trivunovic 6-0, 6-3; Ella Girzadas/Theresa Connors (Ch) d. Kaila Jacobs/Elise Smith 6-1, 6-4.

RECORDS – Chesterton 8-1 (6-0 DAC).

JUNIOR VARSITY – Chesterton, 11-1.

Monday's Late Results

Baseball

Hanover Central 6, Griffith 4

Griffith;000 200 2 — 4 6 2 Hanover Central;011 310 x — 6 12 1

HANOVER CENTRAL – Verrett (3 hits), Young (3 hits).

Illiana Christian 12, Bishop Noll 1 (5 innings)

Illiana Christian;403 41 — 12 12 1 Bishop Noll;000 10 — 1 4 3

BISHOP NOLL – Brody Long (2B), Caleb Carter (2 hits), Gavin Knight (RBI), Marcus Taylor (hit). Records – Bishop Noll 6-11 (4-4-1 GSSC).

LaPorte 8, Boone Grove 3

Boone Grove;201 000 0 — 3 4 4 LaPorte;013 112 x — 8 7 4

LAPORTE – Pitching – Tommy Samuelson (6 IP, 4 H, 3 R, 11 SO), RJ Anglin (1 IP). Hitting — Anglin (2B, 2 RBI), Kelli Hay (RBI).

BOONE GROVE – Pitching – Davion Carrora (3 IP, 1 H, 4 R, 3 SO), Seth Pitcock (2 IP), Andrew Batesole (1 IP). Hitting – Ben Truby (RBI).

Marquette 11, Westville 3

Westville;000 120 0 — 3 6 1 Marquette;006 104 x — 11 10 6

2B – Gotsch, Bell, Duffy, Gausselin (M). Pitching summary – Marquette – Duffy (5 2/3 IP, 6 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO), Gausselin (1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Leading hitters – Marquette – Duffy (3-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Gausselin (2-4, 2B, 2 R, RBI), Welch (2 RBI), Gotsch (2B, RBI), Bell (2B, RBI), Bakota (2 R).

River Forest 8, Whiting 7

Whiting;302 110 0 — 7 8 2 River Forest;303 101 x — 8 7 4

2B – Beau Harbin (W). Pitching summary – Whiting – Elijah Rodriguez (4 IP, 6 H, 7 R, 5 ER, 3 BB, 5 SO), Nolan Toth (2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 SO). River Forest – Brandon Fergerson (3 IP, 3 H, 5 R, 3 ER, 4 BB, 5 SO), Caleb Short (4 IP, 5 H, 2 R, 0 ER, 4 BB, 8 SO). WP – Short. LP – Toth. Leading hitters – Whiting – Harbin (3-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Jeremiah Allard (2-4, RBI). River Forest – Fergerson (2-3, R, 3 RBI), Short (2-3, 3 R, RBI), Levi Harper (2 R).

St. Viator 10, Marian Catholic 2

St. Viator;020 500 3 — 10 11 0 Marian Catholic;100 010 0 — 2 8 0

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Bailey (3 2/3 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 6 SO), Kvasnicka (3 1/3 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 4 BB, 0 SO). LP – Bailey. Hitting – Denty (2-3, R, RBI), Engel (2-2, R). Records – Marian Catholic 13-13 (4-7 ESCC).

Boys Golf

Andrean 172, Kankakee Valley 188

AT SANDY PINES

KANKAKEE VALLEY — Austin Van Loon 44, Logan Burke 46, Aaron Rhoades 47, Gabe Kistler 51.

South Central 191, Westville 255, Marquette 276

AT LEGACY HILLS

SOUTH CENTRAL – Caleb Brandy 46, Ethan Jarka 47, Jack Haschel 49, Angelo Stath 49.

WESTVILLE – Cole Swanson 52, Caden Marshall 65, Alex Zaiko 69, Gavin Hannon 70.

MARQUETTE – Kai Keehn 64, Robert Moulton 67, Charlie Meyer 71, Johnathan Madura 74, Max Meyer 74.

Softball

Andrean 4, Highland 1

Andrean;000 103 0 — 4 2 1 Highland;000 001 0 — 1 6 1

ANDREAN – Pitching – Abbey Bond (7 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 7 SO). WP – Bond (12-2). Hitting — Aubrey Grasha (2B). Records – Andrean 18-2 (7-2 NCC).

Crown Point 10, Kankakee Valley 2

Kankakee Valley;010 100 0 — 2 3 4 Crown Point;800 011 x — 10 11 3

2B – K. Schantz 2 (KV). HR – Phillips, Nichols (CP). Pitching summary – Kankakee Valley – Peal (2 1/3 IP, 7 H, 8 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO), K. Schantz (3 2/3 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 0 BB). Crown Point – Smith (7 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 4 SO). WP – Smith. LP – Peal (3-6). Leading hitters – Kankakee Valley – K. Schantz (2-3, 2 2B, R, RBI), E. Erb (1-2, R). Crown Point – Phillips (2-4, HR (grand slam), 2 R, 4 RBI), Nichols (2-4, HR, 2 R, 2 RBI), Howard (2-3, R, RBI), Smith (2-4, 2 R). Records – Kankakee Valley 9-14.

Hanover Central 17, Griffith 0 (5 innings)

HANOVER CENTRAL – Pitching – Payton Antkiewicz (5 IP, 0 R, 4 SO). Hitting – Cyd Drousias (2 H, 4 RBI), Mariah Bonner (2 R, SB, 2 RBI), Mattea Beilke (R, 2 RBI), Claudia McMahon (2 H, 2 RBI).

Hebron 6, LaPorte 3

Hebron;001 001 4 — 6 11 2 LaPorte;100 002 0 — 3 5 4

2B – Emily Michalak (H); Megan Zolvinski (LP). HR – Addison Toczek (H). Pitching summary – Hebron – Brooke Cunningham (5 1/3 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 3 BB, 7 SO), Toczek (1 2/3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO). LaPorte – Marcy Bearickx (4 1/3 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 8 SO), Mia Maxel (2 2/3 IP, 8 H, 5 R, 5 ER, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – Hebron – Michalak (3-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Toczek (2-3, HR, 2 R, RBI), Addison Dujmovich (2-4). LaPorte – Zolvinski (2B, R), Jersey Worthington (RBI), Bearickx (RBI).

Illiana Christian 9, Bishop Noll 4

Bishop Noll;300 001 0 — 4 5 1 Illiana Christian;101 250 x — 9 9 2

3B – Alexa Miedema, Derks (IC). Pitching summary – Bishop Noll – Molly Whelan (6 IP, 7 H, 9 R, 3 ER, 5 BB, 4 SO). Illiana Christian – Mia VanProoyen (2/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 0 SO), Mikayla Derks (6 1/3 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 11 SO). WP – Derks. LP – Whelan (6-9). Leading hitters – Bishop Noll – Aiyana Espinoza 204, Reese Reid (2-3, BB). Illiana Christian – Derks (3-4, 3B), Miedema (3B, 2 R, 3 RBI), Lauren Sherwood (2-2, 2R). Records – Bishop Noll 6-10 (4-5 GSSC).

Girls Tennis

Andrean 5, Hanover Central 0

AT HANOVER CENTRAL

SINGLES — Gabby Thorn (A) d. Lucy Gutierrez 6-1, 6-1; Lillie Borzenski (A) d. Aubree Ducret 6-1, 6-1; Leah Stanich (A) d. Sarah Peña 6-1, 6-0.

DOUBLES — Marissa Clements/Tijuana Tomic (A) d. Sarah O'Farill/Carly Campos 6-2, 6-4; Peyton Mori/Meg Moberley (A) d. Natalie Eckart/Gabby Hernandez 6-2, 6-1.

JUNIOR VARSITY – Andrean, 4-0.

Crown Point 5, Lowell 0

AT LOWELL

SINGLES — Ana Baron (CP) d. Lilly Richardson 6-0, 6-0; Alex Baron (CP) d. Autumn Nuccio 6-0, 6-0; Ivy Coppolillo (CP) d. Mia Arredondo 6-0, 6-0.

DOUBLES — Katie Mumaugh/Avery Van Senus (CP) d. Ava Fleming/Delilah Marban 6-0, 3-6, 11-9; Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Lilly Gleason/Kristen Kiszenia 6-0, 6-4.

JUNIOR VARSITY — Crown Point, 4-1.

Illiana Christian 3, Lake Central 0

(Stopped due to rain)

AT ILLIANA CHRISTIAN

SINGLES — Gianna Vukas (IC) d. Tatiana Marjanovich 6-2, 6-1; Sabri Lopez (IC) d. Isabella Connelly 6-0, 6-0; Avery Olthof (IC) d. Charlotte Barnard 6-1, 6-2.

DOUBLES — Maddy Smith/Josie Plank (IC) led Maya Gorney/Maya Trivunovic 6-1, 4-2 before rain stopped play; Ava Lindemulder/Sophie Plank (IC) led Kaila Jacobs/Elise Smith (LC) 6-1, 4-2 before rain stopped play.

Boys Volleyball

Illiana Christian 22-21-25-25-15, Eisenhower 25-25-15-20-11

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 25-24-15, Eisenhower 17-25-11

Kankakee Valley 24-26-25-25, Hammond Central 26-24-18-21

AT KANKAKEE VALLEY

KANKAKEE VALLEY – Gage Andersen 3 kills, 2 solo blocks; Connor Roach 7 kills; Hayden Dase 5 kills, 2 aces; Caleb Deardorff 4 kills, 6 digs, 1 ace.

Lemont 25-25, TF United 18-11

JUNIOR VARSITY – Lemont 28-25, TF United 26-17

Saturday's Late Results

Boys Golf

Rensselaer Invitational

AT CURTIS CREEK

1. MUNSTER 317, 2. ANDREAN 328, 3. HANOVER CENTRAL 330, 4. ILLIANA CHRISTIAN 332, 5. RENSSELAER BLACK 334, 6. DEMOTTE CHRISTIAN 350, 7. HIGHLAND 352, 8. TWIN LAKES 356, 9. KANKAKEE VALLEY 377, 10. CROWN POINT 379, 11. LOWELL 385, 12. WHEELER 392, 13. BOONE GROVE 396, 14. RENSSELAER RED 422, RENSSELAER WHITE 473, 16. NORTH NEWTON 480, SOUTH NEWTON (Inc.).

ILLIANA CHRISTIAN – Donny Woo 80, Van Corcoran 81, Isaac Sherwood 84, Zach Davids 87.

Girls Tennis

LeRoy Invitational

AT LAPORTE

LaPorte 4, LaLumiere 1

SINGLES — Eliasova (LL) d. Brooklyn James 4-6, 7-5, 10-5; Jaidyn Maule (LP) d. Sirko 6-1, 6-4; Mia Mejan (LP) d. McClintock 6-0, 6-2.

DOUBLES — Kayle Dove/Michaela Miller (LP) d. Killeen/Risser 7-6(5), 6-4; B. Hough/L. Higley (LP) d. Robles/P. Burrows 6-3, 6-0.

Plymouth 4, LaPorte 1

SINGLES — – Kain (P) d. Brooklyn James 6-4, 6-1; Plothow (P) d. Jaidyn Maule 6-4, 6-1; Mia Mejan (LP) d. Gantz 7-6(6), 6-3.

DOUBLES — Delp/Jones (P) d. Kayle Dove/Michaela Miller 6-1, 6-1; Langfeldt/Riddle (P) d. Dana McQuarters/Logan Higley 6-0, 6-1.