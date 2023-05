Wednesday's Results

Baseball

Crown Point 7, Chesterton 1

Chesterton;000 010 0 — 1 5 4 Crown Point;310 201 x — 7 9 2

CROWN POINT – Pitching — Blake Newell (6 IP, 5 H, 1 R).

CHESTERTON – Hitting – Brayden Barrett (2 IP, 5 H, 4 R, 2 ER, 1 SO), Tyler Crum (2 IP, 2H, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Crafty Caysen (2 IP, 2 H, 1 ER, 3 SO). Hitting – Barrett (2-4), Sean Kasper (1-3, RBI), Nate Lambert (1-2, BB), Hunter Leach-Griffin (hit). Records – Chesterton 9-12 (6-6 DAC).

Hammond Central 24, West Side 0 (5 innings)

West Side;000 00 — 0 0 1 Hammond Central;(14)82 0x — 24 19 0

2B – Lewis (HC). Pitching summary – West Side – Jones (1 2/3 IP, 15 H, 22 R, 22 ER, 7 BB, 3 SO), Evans (2 1/3 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 6 BB, 3 SO). Hammond Central – Cornejo (4 2/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 13 SO). Leading hitters – Hammond Central – Cornjeo (4-5, R, 4 RBI), Merrick (3-3, 2 R, 3 RBI), Lewis (2-2, 2 R, 2 RBI), Martinez (2-2, 2 R, RBI), Magallanes (2-2, 3 R, 2 RBI), Tiscareno (2R, 3 RBI).

Kouts 5, Marquette 2

Marquette;000 002 0 — 2 8 3 Kouts;200 021 x — 5 5 2

2B – Gunn, Harper (K). Pitching summary – Marquette – Gausselin (6 IP, 5 H, 5 R, 1 ER, 1 BB, 7 SO). Kouts – Harper (7 IP, 8 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 6 SO). Leading hitters – Marquette – Gausselin (3-4, R), Bell (2-2, RBI), Loper (RBI), Welch (run). Kouts – Garrett (3 RBI), Andrews (RBI), Yager (2 R, RBI), Harper (2B, R), Gunn (2B).

Lake Central 9, Portage 2

Portage;000 000 2 — 2 4 0 Lake Central;212 130 x — 9 14 1

2B – Sutphin (P); Warn (LC). 3B – Tobias, Adamczewski (LC). Pitching summary – LaPorte – Cunningham (4 1/3 IP, 11 H, 9 R, 9 ER, 1 BB, 5 SO), Archer (1 2/3 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Lake Central – Tobias (5 IP, 4 H, 0 R, 2 BB, 10 SO), Mercer (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Cuevas (1 IP, 0 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 0 SO). Leading hitters – Portage – D. Calmbacher (2-3), M. Calmbacher (1-3, RBI), Krostag (RBI). Lake Central – Snyder (3-4, R, RBI), Adamczewski (3-3, 3B, 3 R, RBI), Tobias (2-3, 3B), Weber (2-4, RBI), Warn (2B, RBI), Robinson (2 RBI), Szatkowski (2 R). NOTE: Lake Central clinched outright DAC title for 3rd year in a row.

LaPorte 10, Merrillville 0 (5 innings)

LaPorte;114 22 — 10 9 0 Merrillville;000 00 — 0 5 3

LAPORTE – Pitching – Cody Ryden (4 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 8 SO), Brock Shultz (1 IP, 0 H, 0 R). Hitting – Kelli Hay (2 H), Carter Moses (2 H), Jackson Land (2 H).

MERRILLVILLE – Pitching – Early (5 IP, 9 H, 10 R, 1 BB, 2 SO).

St. Patrick 8, Marian Catholic 4

St. Patrick;420 011 0 — 8 8 1 Marian Catholic;000 010 3 — 4 10 3

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Piunti (1 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 0 SO), Hill (1 2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 SO), Markos (1/3 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Malloy (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Gonzalez (1 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 1 SO), Cavalieri (2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO). LP – Piunti. Leading hitters – Denty (2-3, 2B, BB, R, RBI), Weathers (2-4, 3B, BB, 2 RBI). Records – Marian Catholic 13-14 (4-8 ESCC).

Valparaiso 4, Michigan City 2

Michigan City;000 002 0 — 2 3 1 Valparaiso;110 200 x — 4 9 2

Pitching summary – Michigan City – Cuma (5 IP, 9 H, 4 R, 3 ER, 0 BB, 7 SO), Hazel (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Valparaiso – Shudick (6 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO), Wilson (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). WP – Shudick. LP – Cuma. Leading hitters – Michigan City – Cuma (1-2, R), Benedict (1-3, R), Hazel (1-3), Carlson (RBI). Valparaiso – Brumfield (2-3, 3 RBI), Cvelbar (2-3, RBI), Williams (2 R).

Boys Golf

LaPorte 197, Merrillville 278

AT BEECHWOOD

LAPORTE – Ryan Sittig 44, Gavin Garrett 44, Ethan Blank 54, Brock Holmes 55.

Lowell 190, Hobart 195

AT RIVER POINTE

(White)

LOWELL – JR Sorbeki 46, Dean Patrick 43, Nolan Williams 53, Ezra Ellanbaum 48.

HOBART – Ben Eberle 42, Parker Glass 47, Nate Becerra 49, Shawn Sullivan 57.

Munster 164, Illiana Christian 179

AT PALMIRA

(Back, par 37)

MUNSTER – Torin Mulcahy 37, Cole Eplawy 40, Sam Landmesser 43, Eric Stojkovich 44.

ILLIANA CHRISTIAN – Donny Woo 43, Van Corcoran 44, Isaac Sherwood 44, Zach Davids 48.

RECORDS – Munster 6-2, Illiana Christian 12-2.

JUNIOR VARSITY – Munster 188, Illiana Christian 189

Softball

Crown Point 15, LaPorte 2 (5 innings)

Crown Point;375 00 — 15 18 0 LaPorte;000 02 — 2 6 2

CROWN POINT – WP – Kendra Steinberg. Hitting — Emily Phillips (HR).

LAPORTE – Pitching – Maxel, Bearickx. Hitting – Reghan Stephany (3 H).

RECORDS – LaPorte 12-11 (9-4 DAC).

Wheeler 3, Boone Grove 2

Boone Grove;000 010 1 — 2 7 0 Wheeler;030 000 x — 3 5 2

2B – Mercedes Szakacs (BG); Clara Phariss (W). 3B – Ashynne Trinidad, Raeden Hesser (W). Pitching summary – Boone Grove – Natalee Meinert (6 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 10 SO). Wheeler – Phariss (7 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 2 SO). Leading hitters – Boone Grove – Szakacs (2-4, 2B, RBI), Maria Otero (2-4). Wheeler – Phariss (2-3, 2B), Trinidad (3B, R, RBI), Hesser (3B, RBI).

Girls Tennis

Highland 3, Hanover Central 2

AT HANOVER CENTRAL

SINGLES — Lucy Gutierrez (HC) d. Ella Klapkowski 6-2, 6-1; Gabby Garcia (Hi) d. Aubree Ducret 6-1, 6-3; Sarah Peña (HC) d. Brooke Munoz 2-6, 6-1, ret.

DOUBLES — Reagan Vernego/Leah Stone (Hi) d. Sarah O' Farill/Carly Campos 6-0, 6-2; Bri Ozelie/Gwen Wehye (Hi) d. Natalie Eckart/Gabby Hernandez 6-1, 6-0.

JUNIOR VARSITY – Hanover Central, 2-1.

Illiana Christian 5, Griffith 0

AT ILLIANA CHRISTIAN

SINGLES — Avery Olthof (IC) d. Olivia Sons 6-0, 6-0; Ava Lindemulder (IC) d. Lily Mowers 6-0, 6-0; Kaitlin Dykstra (IC) d. Della Wisinski 6-0, 6-0.

DOUBLES — Kate DeVries/Abby West (IC) d. Kalina Martinez-Villa/Rachel Sheline 6-0, 6-0; Illiana Christian won by forfeit.

Whiting 5, Morton 0

AT WHITING

SINGLES – Sasha Adams (W) won 6-0, 6-0; Ana Fejes (W) won 6-1, 6-1; Kristine Pearson (W) won 6-2, 6-0.

DOUBLES – Torie Davis/Regina Pelayo (W) won 6-4, 4-6, 6-2; Daniela Jimenez/Alenis Perez (W) won 6-2, 6-2.

Tuesday's Late Results

Baseball

Illiana Christian 10, Bishop Noll 0 (6 innings)

Bishop Noll;000 000 — 0 2 7 Illiana Christian;120 502 — 10 11 0

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching — Kevin Corcoran (7 IP, 2 H, 0 R, 13 SO).

BISHOP NOLL – Pitching — Jackson Montgomery (3 1/3 IP, 5 SO), Brandon Washington (2 IP, 1 ER). Hitting — Brody Long (2B), Emanuel Smith (hit).

RECORDS – Bishop Noll 6-12 (4-5-1 GSSC).

Boys Golf

Chesterton 161, Portage 192, LaPorte 195

AT BEECHWOOD

CHESTERTON – Bo Smith 38, Phil Scott 39, Paul Scott 42, Joe Ennis 42, Noah Bazil 42.

PORTAGE – Colin Szczudlak 44, Jeremy Gutierrez 47, Gregory Servey 47.

LAPORTE – Ryan Sittig 40, Lukas Albin 49, Gavin Garrett 52, Aiden Mrozinski 54.

Hanover Central 170, Bishop Noll 194, Griffith 213

AT LOST MARSH

HANOVER CENTRAL – Jack Donovan 39, Josh Lublow 43, Sam Puent 44, Clark Noble 44.

Softball

Chesterton 9, Valparaiso 3

Valparaiso;x — 3 6 2 Chesterton;x — 9 12 2

CHESTERTON – Pitching – Riley McCormick (6 IP,6 H, 3 R, 2 ER). Hitting – McCormick (2B, 3B, 5 RBI), Hannah Florian (3 H, 2 RBI), Aubrey Ciupak (2 H).

Illiana Christian 12, Bishop Noll 1 (6 innings)

Illiana Christian;031 143 — 12 6 0 Bishop Noll;000 010 — 1 3 2

2B – Maddie Ritzema (IC); Jalyssia Crawford, Lauren Drexler (BN). Pitching summary – Illiana Christian – Mikayla Derks (4 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 9 SO), Alexa Miedema (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO). Bishop Noll – Molly Whelan (6 IP, 6 H, 12 R, 8 ER, 10 BB, 1 SO). Leading hitters – Illiana Christian – Ritzema (2B, 2 RBI). Bishop Noll – Drexler (2B, RBI), Crawford (2B), Aiyana Espinoza (run). Records – Bishop Noll 6-11 (4-6 GSSC).

LaPorte 8, Portage 7

Portage;303 010 0 — 7 7 1 LaPorte;242 000 x — 8 12 1

LAPORTE – Pitching – Maxel, Bearickx. Hitting – Bearickx (grand slam), Squire (2-run HR), Reghan Stephany (3 H, 2 R). Records – LaPorte 12-10 (9-3 DAC).

Marquette 19, South Bend Career 9 (5 innings)

South Bend Career;211 32 — 9 8 0 Marquette;(10)03 15 — 19 9 0

2B – Ambler, Alvarez (SBC); Kosnik, Henrich, McCarthy (M). Pitching summary – Marquette – Robinson (4 IP, 6 H, 7 R, 7 ER, 4 BB, 10 SO), Ladd (1 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 0 SO). Leading hitters – Marquette – McCarthy (2-3, 2B, 2 R, 5 RBI), Ladd (2-3, 2 R, 2 RBI), Bartnicki (2-2, 2 R), Kosnik (2B, 2 R), Henrich (2B, 2 RBI), Chabes (3 R).

Girls Tennis

Crown Point 4, LaPorte 1

AT LAPORTE

SINGLES – Ana Baron (CP) d. Brooklyn James 6-1, 6-0; Alex Baron (CP) d. Jaidyn Maule 6-0, 6-0; Ivy Coppolillo (CP) d. Mia Mejan 6-3, 6-0.

DOUBLES – Kayle Dove/Michaela Miller (LP) d. Katie Mumaugh/Avery VanSenus 6-3, 6-4; Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Dana McQuarters/Pooja Verma 3-6, 6-1, 6-3.

Hanover Central 3, North Newton 2

AT HANOVER CENTRAL

SINGLES — Lucy Gutierrez (HC) d. Emily Walsh 6-0, 6-0; Aubree Ducret (HC) d. Mya Ludlow 6-0, 6-1; Sarah Peña (HC) d. Ashley Smith 6-0, 6-1.

DOUBLES — London Galvan/Grace Peters (NN) d. Sarah O'Farill/Carly Campos (HC) 0-6, 6-4, 7-6; Kim Perez/Rylee Fox (NN) d. Natalie Eckart/Gabby Hernandez 4-6, 6-1, 6-4.

Marquette 4, Hammond Academy 1

AT HAMMOND ACADEMY

SINGLES – Bella Jiang (M) d. Brisra Navarro 6-0, 6-1; Alyse Thomas (M) d. Brooklyn Pierce 6-0, 6-0; Alex Shoppa (M) d. Mileani Landa 6-0, 6-3.

DOUBLES – Katherine Chen/Mary Pham (M) Valeria Guzman/Julianna Jimenez 6-0, 6-2; Nia Chan/Madelyn Mendoza (HAST) d. Misty Patel/Della Wittorp 6-1, 2-6, 10-8.

Wheeler 5, Morton 0

AT WHEELER

SINGLES — Lauren Hostetler (W) d. Melanie Rodriguez 6-0, 6-1; Abby Ordonez (W) d. Valerie Jimenez 6-1, 6-0; Mya Stiener (W) d. Alexa Bivian 6-3, 7-6 (7-1).

DOUBLES — Alex Schafer/Jasmina Giurovici (W) d. Krystal Jimenez/Katelyn Perez 6-3, 6-3; Kaylean Anderson/Haley Cope (W) d. Karla Cisneros/Meliza Arriaga 2-6, 6-4, 11-9.

Boys Track

Greater South Shore Conference Meet

AT CALUMET

HANOVER CENTRAL 176, 2. ILLIANA CHRISTIAN 106, 3. WHEELER 103, 4. GRIFFITH 63, 5. RIVER FOREST 54, 6. LAKE STATION 39, 7. BISHOP NOLL 34, 8. CALUMET 31

(Top 4 places)

100 – Caden Brann (W) 11.56, Neal Deaven (Ca) 11.57, Royce Thompson (RF) 11.77, Bryce Compton (W) 11.79.

200 – Brann (W) 23.50, Deaven (Ca) 23.61, Compton (W) 23.79, Thompson (RF) 24.19.

400 – Nolan Henslee (W) 53.26, Conor Lawson (W) 53.37, Kyle Perez (HC) 53.39, Isaac Gorter (IC) 54.18.

800 – Ryan York (HC) 2:00.04, Fritz Olthof (IC) 2:03.07, Cody Aardsma (IC) 2:09.29, Christian Dahn (HC) 2:12.60.

1600 – York (HC) 4:28.61, Joseph LaPatra (G) 4:31.76, Ryan Sandberg (HC) 4:45.13, Jarvis Mickles (IC) 4:48.73.

3200 – York (HC) 9:48.35, LaPatra (G) 9:48.44, Sandberg (HC) 10:15.00, Nolan Bouwman (IC) 10:19.56.

110 HUR – John Rich (HC) 16.94, Owen Bandstra (IC) 17.13, Ja’Kobe Smith (RF) 18.26, Brayden Donaldson (G) 19:05.

300 HUR – Rich (HC) 42.65, Bandstra (IC) 44.-01, Divine Olikagu (IC) 44.99, Riley Johnson (HC) 45.00.

400 RELAY – Wheeler (Brann, Compton, Owen Missey, Tyne Vettickal) 44.72, Hanover Central 45.94, Calumet 46.56, River Forest 46.61.

1600 RELAY – Hanover Central (Rich, Ashton Verbish, Johnson, Dahn) 3:40.04, Wheeler 3:40.05, Illiana Christian 3:41.83, Calumet 3:50.49.

3200 RELAY – Illiana Christian (Olthof, Bouwman, Josh Wondaal, Mickles) 8:23.32, Hanover Central 9:01.01, Wheeler 9:51.76, Griffith 9:55.12.

SP – Drake Simatovich (W) 44-0, Nathan Robinson (LS) 43-7, Collin Foy (HC) 41-3, Zekiel Zuckley (BN) 38-10.

DIS – Zuckley (BN) 124-0, Nick Hoffmann (HC) 123-10, Foy (HC) 120-71/2, Simatovich (W) 110-7.

HJ – Jason Johnson (RF) 5-10, Dylan DeYoung (HC) 5-6, Josh Battle (HC) 5-4, Zamel Murray (G) 5-4.

PV – Michael Rseney (HC) 10-0, Andrew Calix (IC) 10-0, Lincoln Zerby (HC) 9-0, Ian Morrissey (IC) 7-0.

LJ – Ayden Silver (RF) 18-10, AJ Kleist (HC) 18-9 ¼, Jason Dillon (G) 18-6, Perez (HC) 18-4 ½.

Girls Track

Duneland Athletic Conference Meet

AT MERRILLVILLE

1. VALPARAISO 173, 2. LAKE CENTRAL 168, 3. CHESTERTON 73.5, 4. PORTAGE 71, 5. CROWN POINT 60, 6. MERRILLVILLE 47.5, 7. LAPORTE 17, 8. MICHIGAN CITY 11

(Top 4 places)

3200 RELAY – Valparaiso (Elizabeth Ehrhardt, Angela Coulopoulos, Ena Gilliana, Ani Gilliana) 9:19.51, Lake Central 9:52.65, Chesterton 10:10.37, LaPorte 10:17.96.

100 – Tiara Gray (P) 12.28, Rylie Klaich (LC) 12.50, Jade Smedley (LC) 12.55, Kenedi Bradley (Ch) 12.57.

100 HUR – Stasia Thompson (LC) 15.24, Kimora Douglas (M) 15.64, Ramaya Hall (V) 15.97, Bridget Raffin (Ch) 16.05.

200 – Paige Schulte (V) 25.69, Zaria Truvillion (MC) 25.73, Taylor Pusateri (P) 26.18, Klaich (LC) 26.30.

1600 – Brooke Byvoets (V) 5:03.44, Ehrhardt (V) 5:08.61, Alyssa Dunlap (Ch) 5:12.64, Addie Roth (LC) 5:14.13.

400 RELAY – Lake Central (Krystian Dilosa, Klaich, Smedley, Thompson) 49.01, Portage 49.24, Valparaiso 49.90, Chesterton 50.78.

400 – Kylie Byrd (P) 57.93, Schulte (V) 58.33, Lailah Wesby (M) 58.83, Noelle Dilosa (LC) 1:00.07.

300 HUR – Anne Carmichael (LC) 45.29, Alana Indiero (CP) 45.38, Hall (V) 46.59, Amelia Hecht (LC) 47.28.

800 – A. Gilliana (V) 2:18.74, E. Gilliana (V) 2:20.44, Sydney Churilla (LC) 2:25.25, Marie Weber (LC) 2:26.00.

3200 – Roth (LC) 11:21.58, Grace Thomas (V) 11:27.48, Anika Anderson (V) 11:32.36, Destiny Lopez (CP) 11:41.24.

1600 RELAY – Valparaiso (Byvoets, Becca Cavanaugh, A. Gilliana, Schulte) 4:00.10, Lake Central 4:04.55, Portage 4:06.92, Merrillville 4:09.05.

LJ – Klaich (LC) 17-11 ¾, Carmichael (LC) 17-2 ½, Lakayla Whittington (P) 17-1, Saylor Gapinski (V) 16-11 ¾.

HJ – Hailey Geiser (Ch) 5-4, Gapinski (V) 5-2, Elisa Algozine (CP) 5-1, Mylan Rosetti (V) 5-1.

DIS – Delaney Oberholtzer (LC) 111-7, Ellie Giordano (LC) 110-8, Amira Galiburth (M) 110-5, Josie Alexander (P) 97-4.

SP – Gretchen Wendorf (V) 35-6, Giordano (LC) 34-10, Jemila Townsend (V) 34-6 ¾, Isabella Gonzalez (CP) 32-8 ½.

PV – Cavanaugh (V) 10-6, Mia Curran (V) 10-0, Emily Jen (CP) 9-0, Ella Stokes (P) 9-0.

Greater South Shore Conference Meet

AT CALUMET

WHEELER 158, 2. HANOVER CENTRAL 152, 3. ILLIANA CHRISTIAN 135, 4. GRIFFITH 41, 5. RIVER FOREST 36, 6. BISHOP NOLL 33, 7. LAKE STATEION 27, 8. CALUMET 12

(Top 4 places)

100 – London Holm (W) 13.26, Londyn Lambert (LS) 13.41, Jamilah Roseborough (W) 13.59, Lauren Warchol (HC) 13.60.

200 – Holm (W) 27.71, Roseborough (W) 27.95, Khaliya Randell (RF) 27.99, Daniella Dodge (IC) 28.16.

400 – Elise Byers (W) 1:03.26, Jaylyn Podlin (IC) 1:05.00, Ellie Ratliff (IC) 1:05.38, Janessa Wheatley (G) 1:08.75.

800 – Faith VanRyn (IC) 2:31.70, Byers (W) 2:39.26, Dara Barach (HC) 2:40.66, Alessandra Lopez (BN) 2:43.30.

1600 – Byers (W) 5:56.83, Alex Vis (IC) 6:01.77, Alexa Mercuri (IC) 6:03.94, Emily Enright (W) 6:12.98.

3200 – Ella Olthof (IC) 11:58.28, Byers (W) 12:37.55, Leah Hernandez (HC) 13:27.96, Aliza Nelson (IC) 13:51.67.

100 HUR – Nicole Luken (W) 18.20, Hannah Kieffer (HC) 18.77, Kelsee Smit (IC) 18.81, Emily Kuhns (HC) 18.91.

300 HUR – Luken (W) 52.66, Audrey Watson (HC) 52.91, Kuhns (HC) 53.25, Cadence Knisley (IC) 54.44.

400 RELAY – Wheeler (Holm, Luken, Roseborough, Katie Lovingood) 52.38, Griffith 52.39, Hanover Central 52.90, Illiana Christian 54.40.

1600 RELAY – Illiana Christian (VanRyn, Ellie Ratliff, Vis, Podlin) 4:25.69, Wheeler 4:27.98, Hanover Central 4:32.34, Griffith 5:01.27.

3200 RELAY – Illiana Christian (VanRyn, Vis, Mercuri, Olthof) 10:44.23, Hanover Central 11:45.15, Bishop Noll 12:00.24, Wheeler 12:34.67.

SP – Amanda Noel (HC) 34-5, Ava Cryderman (HC) 33-0, Hannah Bruinsma (IC) 32-1, Audrey Govert (W) 31-1 ½.

DIS – A. Noel (HC) 124-1 ½, Govert (W) 105-6, Alyson O’Connell (HC) 100-2, 4. Jillian Mangnall (W) 94.2.

HJ – Precious Knight (BN) 5-4, Aliceson Kurgan (RF) 4-4, Lydia Vanderlaan (IC) 4-4, Faith Zaluckyj (HC) 4-4.

PV – Bridget Noel (HC) 8-0, Watson (HC) 7-0.

LJ – Amaya Hatch (G) 16-7 ¾, Brooklyn Walker (LS) 14-3 ¼, Melanie DeVries (HC) 14-1, Nora Filler (IC) 14-1.

Northwest Crossroads Conference Meet

AT LOWELL

1. MUNSTER 123.5, 2. KANKAKEE VALLEY 121.5, 3. HOBART 112, 4. LOWELL 51, 5. HIGHLAND 43, 6. ANDREAN 42

(Top 4 places)

100 – Kylee Marshall (M) 12.52, Ella Carden (KV) 12.79, Ava McKim (KV) 12.85, Sydnee Oliver (A) 12.91.

200 – Marshall (M) 25.87, Carden (KV) 26.48, Oliver (A) 27.08, Zoe Scott (A) 27.26.

400 – Savannah Nuetzel (M) 59.06, Kate Thomas (KV) 1:00.78, Aalliah Otero (Hob) 1:01.21, Igboamaka Odeluga (M) 1:01.30.

800 – Reilly Boyer (L) 2:30.31, Payton Boyer (L) 2:31.53, Audrey Turley (Hob) 2:33.82, Eva Olsen (M) 2:36.40.

1600 – Cassandra Cohen (Hob) 5:18.69, Emma Bell (KV) 5:19.20, Mary Buck (M) 5:45.38, Giana Cappello (A) 5:49.33.

3200 – Bell (KV) 11:21.28, Cohen (Hob) 12:36.36, Cappello (A) 12:39.34, Jolie Burleson (Hi) 12:41.52.

100 HUR – Cailey Weber (Hob) 16.84, Haylie Skripac (Hob) 17.11, Mia Hoffman-Buczek (KV) 17.83, Laynie Capellari (KV) 17.92.

300 HUR – Weber (Hob) 46.14, Aaliyah Keil (Hi) 46.90, Skripac (Hob) 51.24, Ayana Grove (M) 52.78.

400 RELAY – Munster (Aliciana McGuire, Nuetzel, Gina Garner, Eleanor Wendlinger) 50.79, Kankakee Valley 50.85, Andrean 54.03, Lowell 54.86.

1600 RELAY – Munster (Odeluga, Emma Kasper, Marshall, Nuetzel) 4:09.02, Hobart 4:11.89, Kankakee Valley 4:17.94, Highland 4:25.69.

3200 RELAY – Lowell (P. Boyer, R. Boyer, Morgan Myers, Gabriella Morache) 10:17.58, Munster 10:21.84, Kankakee Valley 10:25.13, Andrean 10:48.85.

HJ – Daeges Morgan (Hob) 5-0, Makelah Eichelburger (Hi) 4-10, Capellari (KV) 4-10, Olivia Perlick (L) 4-10.

PV – Haylee Hass (KV) 8-0, Addison Bouwman (Hi) 7-6, Skripac (Hob) 7-0, Olsen (M) 7-0.

LJ – Marshall (M) 18-3 ¼, Carden (KV) 17-1 ¼, Thomas (KV) 16-4, Scott (A) 15-7.

SP – Odeluga (M) 41-3 ¼, Ava Dase (KV) 33-9 ¾, Reagan Claus (L) 33-6 ¾, Taylor Pope (Hob) 33-2 ¾.

DIS – Odeluga (M) 94-7, Pope (Hob) 93-6 ½, Claus (L) 89-1/2, Breanna Zon (Hob) 76-10.