Baseball

Chesterton 8, Portage 0

Chesterton;210 001 4 — 8 15 0 Portage;000 000 0 — 0 2 3

CHESTERTON – Pitching – Brayden Barrett (7 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 8 SO). Hitting — Sean Kasper (5-5, R), Rob Czarniecki (4-4, 2 2B), Kaden Hawksworth (2-3, R, RBI). Records – Chesterton 11-12 (8-6 DAC).

Lake Central 7, Crown Point 4

Crown Point;020 002 0 — 4 9 1 Lake Central;022 021 x — 7 13 1

2B – Cotton, Johnson (CP); Snyder (LC). 3B – Snyder, Adamczewski (LC). Pitching summary – Crown Point – Newell (4 2/3 IP, 12 H, 6 R, 6 ER, 0 BB, 3 SO), Cotton (1 1/3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO). Lake Central – Tobias (6 IP, 9 H, 4 R, 2 ER, 0 BB, 7 SO), Cirks (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – Crown Point – Burford (3-4), Cotton (2-3, 2B, 2 R), Johnson (2-3, 2B, 2 RBI). Lake Central – Snyder (3-3, 2B, 3B, 2 R, 3 RBI), Adamczewski (3-3, 3B, 2 R), Robinson (2-3, R), Carra (2 RBI), O’Bryan (2 R).

Valparaiso 7, LaPorte 3

Valparaiso;101 140 0 — 7 7 5 LaPorte;101 100 0 — 3 6 2

2B – Brumfield, Matthews (V). Pitching summary – Valparaiso – Shifflett (7 IP, 6 H, 3 R, 0 ER, 3 BB, 4 SO). LaPorte – Olson (4 2/3 IP, 6 H, 7 R, 6 ER, 4 BB, 4 SO), Samuelson (2 1/3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Leading hitters – Valparaiso – Crowell (2-3, R, 2 RBI), Matthews (2B, RBI), Brumfield (2B, R), Gill (3 R). LaPorte – Samuelson (2-4, R), Dubbs (R, RBI), Anglin (RBI), Hay (RBI), Jones (R).

Bajenski Tournament

AT OZINGA STADIUM, CRESTWOOD, IL

Brother Rice 10, Hanover Central 0 (5 innings)

Hanover Central;000 00 — 0 6 2 Brother Rice;600 04 — 10 7 0

HANOVER CENTRAL – Pitching – Rohde (4 1/3 IP, 6 H, 9 R, 2 SO). Hitting – Verrett (2-2, 2 SB).

Porter County Conference Tournament

(Semifinals)

Boone Grove 10, Kouts 0 (5 innings)

Boone Grove;802 00 — 10 10 2 Kouts;000 00 — 0 1 4

2B — Davian Carrera, Trey Pitcock (BG). HR — Xavier Carrera (BG). Pitching summary — Boone Grove — Tristan Wilson (5 IP, 1 H 0 ER, 1 BB, 4 SO). Kouts — Landon Garrett (3 IP, 8 H, 5 ER, 3 BB, 1 SO), Jack Gunn (1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 3 SO), Noah Gudeman (1 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 SO). WP – Wilson. LP — Garrett (2-4). Leading hitters — Boone Grove — Davian Carrera (2-4, 2B, 4 RBI), Seth Pitcock (2-4, 3 R, 2 SB), Trey Pitcock (2-3, 2B, 2 RBI), Xavier Carrera (1-3, 3 RBI), Zach Norwine (2-2, R). Kouts — Eli Harper (1-2, broke up no-hitter with one out in the 5th). Records: Kouts 13-10.

Boys Golf

Highland 166, Wheeler 183

AT INDIAN RIDGE

(Par 36)

HIGHLAND – Tom Castellanos 38, Nick Kutcka 42, David Castellanos 43, Aidan Bartos 43.

WHEELER – Christian Kim 42, Jaydon Trinidad 44, Justin Ireland 44, Mark Gillen 53.

Illiana Christian 162, Kankakee Valley 192

AT PALMIRA

(Front, par 35)

ILLIANA CHRISTIAN – Isaac Sherwood 39, Zach Davids 40, Van Corcoran 41, Donny Woo 42.

KANKAKEE VALLEY – Logan Burke 47, Aaron Rhoades 48, Gabe Kistler 48, Austin Van Loon 49.

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 191, Kankakee Valley 228

Penn 161, Elkhart 177, LaPorte 207

AT BEECHWOOD

LAPORTE – Gavin Garrett 47, Brock Holmes 49, Aiden Mrozinski 54, Ethan Blank 57.

Portage 173, Michigan City 209

AT CREEKSIDE

PORTAGE – Colin Szczudlak 40, Xander Servey 42, Tyler Fengya 44, Jeremy Gutierrez 47.

Softball

Hebron 10, Kankakee Valley 0 (5 innings)

Kankakee Valley;000 00 — 0 2 5 Hebron;423 01 — 10 11 1

2B – Toczek, Siminski 2 (H). Pitching summary – Kankakee Valley – Starr (2 2/3 IP, 9 H, 9 R, 5 ER, 0 BB, 3 SO), Peal (1 2/3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO). Hebron – Cunningham (5 IP, 2 H, 0 R, 3 BB, 4 SO). WP – Cunningham. LP – Starr (5-6). Leading hitters – Kankakee Valley – Swart (1-2), S. Erb (1-1). Hebron – Toczek (4-4, 2B, 4 R), Siminski (3-4, 2 2B, 2 R, 4 RBI), Kinkade (2-3, 2 R, RBI), Cunningham (RBI). Records – Kankakee Valley 12-16.

Morton 9, Bishop Noll 5

Morton;410 012 1 — 9 11 2 Bishop Noll;101 100 2 — 5 7 3

HR – Roseberry (M). Pitching summary – Morton – Abeyta (7 IP, 7 H, 5 R, 2 ER, 0 BB, 3 SO). Bishop Noll – Whelan (7 IP, 11 H, 9 R, 6 ER, 4 BB, 7 SO). Leading hitters – Morton – Hathaway (3-3, 2 R, RBI), Campos (2-3, 2 R, RBI), Villarreal (2-4, RBI), Roseberry (HR, R, 2 RBI), Abeyta (2 R). Bishop Noll – Espinoza (3-4, 2 R, RBI), Reyna (2-4, 2 RBI).

South Bend Adams 12, LaPorte 4

South Bend Adams;102 071 1 — 12 12 1 LaPorte;010 021 0 — 4 9 3

LAPORTE – Pitching – Mia Maxel, Gabby Bush. Hitting – Reghan Stephany (2 H), Marcy Bearickx (2 H), Audrey Kniefel (HR). Records – LaPorte 13-14.

Tri-Township 14, Marquette 4 (5 innings)

MARQUETTE – Hitting – Morgan McCarthy (2 H), Deia Mark (2 RBI), Jiselle Chabes (RBI).

Girls Tennis

Crown Point Sectional

(Quarterfinals)

Crown Point 4, Lake Central 1

SINGLES — Ana Baron (CP) d. Tatiana Marjanovich 6-2, 6-2; Alex Baron (CP) d. Isabella Connelly 6-1, 6-0; Ivy Coppolillo (CP) d. Elise Smith 6-1, 6-1.

DOUBLES — Maya Trivunovic/Maya Gorney (LC) d. Katie Mumaugh/Avery Van Senus 7-6(12-10), 7-5; Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Kaila Jacobs/Ava Bafia 7-5, 4-6, 6-4.

EC Central Sectional

(Quarterfinals)

Whiting 4, Bishop Noll 1

SINGLES – Sasha Adams (W) won 6-0, 6-0; Ana Fejes-Carr (W) won 1-6, 6-4, 6-3; Kristine Pearson (W) won 6-1, 6-1.

DOUBLES – Bishop Noll d. Torie Davis/Regina Pelayo 6-1, 6-0; Taylor Patton/Daniela Jimenez (W) won 6-0, 6-1.

LaPorte Sectional

(Semifinals)

LaPorte 5, Marquette 0

SINGLES – Brooklyn James (LP) d. Bella Jiang 6-0, 6-1; Jaidyn Maule (LP) d. Alyse Thomas 6-0, 6-0; Brianna Moehl (LP) d. Alex Shoppa 6-0, 6-0.

DOUBLES – Kayle Dove/Michaela Miller (LP) d. Katherine Chen/Mary Pham 6-1, 6-0; Dana McQuarters/Mia Mejan (LP) d. Misty Patel/Della Wittorp 6-0, 6-0.

New Prairie 3, Michigan City 2

SINGLES – Sahara Joyce (MC) d. Samantha Budny 3-6, 6-2, 7-6(5); Reghan Ramstadt (NP) d. Madeline Shiam 7-5, 2-6, 6-2; Ava Hojnacki (NP) d. Bailey Chavis 7-5, 7-6.

DOUBLES – Victoria Barrett/Helaina Kuntz (NP) d. Jullian Ewy/Eden Jasicki 6-4, 3-6, 6-2; Abigail Bartlett/Thalia Karallas (MC) d. Kimberly Crawford/Rachel Paul 2-6, 6-1, 7-6(7).

Valparaiso Sectional

(Semifinals)

Wheeler 3, Portage 2

SINGLES – Lauren Hostetler (W) d. Mackenzie Acevedo 6-2, 6-1; Abigail Ordonez (W) d. Xiuxiu Wang 6-2, 6-4; Nevaeh Shively (P) d. Mya Stiener 6-2, 6-2.

DOUBLES – Maya Kaakaji/Alexandra Schafer (W) d. Haley Kujawa/Alexis Labonte 7-6(3), 6-2; Alana Bohl/MaRayzha Johnson (P) d. Haley Cope/Kayleann Anderson 6-3, 6-3.

Chesterton 5, Boone Grove 0

SINGLES — Aleksa Sorgic (Ch) d. Gabby Trajkovski 6-0, 6-0; Ava Komp (Ch) d. Sarah Fritcher 6-0, 6-1; Gretta Burke (Ch) d. Summer Keilman 6-0, 6-3.

DOUBLES — Sophie Hamilton/Ellery Denny (Ch) d. Alyssa Hoernig/Logan Primeau 6-0, 6-1;

Theresa Connors/Ella Girzadas (Ch) d. Isabel Francis/Madison Martin 6-0, 6-2.

Boys Volleyball

Eisenhower 25-25, TF United 18-17

JUNIOR VARSITY – Eisenhower 26-25, TF United 24-19

.

Baseball

Chesterton 8, Portage 1

Portage;000 001 0 — 1 5 4 Chesterton;310 400 x — 8 9 2

CHESTERTON – Pitching – Sean Kasper (6 IP, 4 H, 1 ER, 8 SO). Hitting – Kasper (3 RBI, R, BB), Brayden Barrett (3B, R, BB), Nick Foust (2 R, RBI, BB), Kaden Hawksworth (2B, R), Nate Lambert (2-4, 2 RBI).

PORTAGE – Pitching – Derric Calmbacher (4 IP, 9 H, 8 R, 4 BB, 4 SO). Hitting – Mark Calmbacher (2B), Carter Willis (2B), Devon Ortiz (RBI).

RECORDS — Chesterton 10-12 (7-6 DAC).

Hammond Central 13, Morton 3

Hammond Central;132 240 1 — 13 7 3 Morton;300 000 0 — 3 5 4

2B – Magallanes (HC); Gallegos (M). 3B – Greene 2 (HC). Pitching summary – Hammond Central – Cornejo (6 2/3 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 14 SO). Morton – Gallegos (2 IP, 3 H, 6 R, 1 ER, 3 BB, 0 SO), Dziepak (2 IP, 2 H, 5 R, 4 ER, 4 BB, 1 SO), Rodriguez (3 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO). Leading hitters – Hammond Central – Greene (2-3, 2 3B, 3 R, 5 RBI), Martinez (2-5, 2 RBI), Stevens (4 RBI), Magallanes (2B, R), Flores (2 R), Lewis (2 R). Morton – Gallegos (2-3, 2B, RBI), Rodriguez (2-3, RBI).

Hanover Central 7, Kankakee Valley 2

Hanover Central;000 051 1 — 7 4 3 Kankakee Valley;010 100 0 — 2 4 2

HANOVER CENTRAL – Pitching – Young (5 IP, 4 H, 2 R, 3 SO), Arce (2 IP). Hitting – Verrett (HR), Rayski (hit), Hall (hit), Zychowski (hit).

KANKAKEE VALLEY – Pitching – Alex Barr (4 2/3 IP, 1 H, 5 R, 6 SO), Dylan Holmes (2 1/3 IP).

Hobart 7, Griffith 2

Griffith;200 000 0 — 2 3 2 Hobart;002 005 x — 7 7 1

2B – Crowe (G); Terek (H). HR – Cervantes (G). Pitching summary – Griffith – Anthony (5 2/3 IP, 7 H, 7 R, 5 ER, 4 BB, 0 SO), Quillin (1/3 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 SO). Hobart – Burris (7 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 9 SO). Leading hitters – Griffith – Cervantes (HR, R, 2 RBI), Crowe (2B), Feliciano (hit), Starks (run). Hobart – Feterick (2-3, 2 RBI), Hairston (2-3, R), Terek (2B, 2 R, 2 RBI).

Marquette 17, Bowman 0 (5 innings)

Marquette;010 (13)3 — 17 11 0 Bowman;000 00 — 0 1 4

2B – Duffy, Gausselin (M). Pitching summary – Marquette – Duffy (3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 SO), Ortega-Chick (1 2/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). Bowman – Santiago (5 IP, 11 H, 17 R, 12 ER, 7 BB, 8 SO). Leading hitters – Marquette – Duffy (2-5, 2B, R, 4 RBI), Welch (2 R, 2 RBI), McCarthy (R, 2 RBI), Gausselin (2B, 2 R, RBI), Gotsch (3 R, RBI), Gowan (2 R, RBI), C. Bakota (2 R, RBI). Bowman – Troupe (1-1).

Boys Golf

Hanover Central 161, Hobart 182

AT PALMIRA

(Par 36)

HANOVER CENTRAL – Jack Donovan 35, Josh Lublow 38, Sam Puent 40, Caleb Laurinas 48.

HOBART – Ben Eberle 40, Parker Glass 45, Nate Becerra 48, Shawn Sullivan 49.

RECORDS – Hanover Central 10-3, Hobart 5-11.

Softball

Chesterton 14, Michigan City 4 (6 innings)

Michigan City;x — 4 7 1 Chesterton;x — 14 16 1

CHESTERTON – Pitching – Riley McCormick (3 IP), Kendal Gossman (3 IP). Hitting – Paige Kabacinski (3 H), Lila Miller (2 H), Alexia Franco (2 H), McCormick (2 H, HR), Madelyn Schrenk (2 H), Lexi Smith (HR).

Hanover Central 12, Calumet 0 (5 innings)

HANOVER CENTRAL – Pitching – Isabelle Roldan, Payton Antkiewicz. Hitting — Cyd Drousias (3 H), Paige Jermolowicz (3 H). Records – Hanover Central (10-1 GSSC).

Illiana Christian 4, Highland 3

Highland;101 100 0 — 3 9 2 Illiana Christian;000 130 x — 4 8 1

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching – Mikayla Derks (7 IP, 9 H, 3 R, 6 SO). Hitting – Derks (2B), Lydia VanderWoude (2-3), Lauren Sherwood (1-2, SAC fly).

Marquette 17, West Side 15 (5 innings)

(Game called due to darkness)

Marquette;436 04 — 17 15 1 West Side;(10)20 03 — 15 7 0

2B – Chabes, Kosnik, Robinson (M); Watson (WS). Pitching summary – Marquette – Robinson (5 IP, 7 H, 15 R, 15 ER, 9 BB, 10 SO). West Side (5 IP, 15 H, 17 R, 17 ER, 15 BB, 2 SO). Leading hitters – Marquette – Ladd (3-4, 3 R), Mark (3-4, 2 RBI), Robinson (2-3, 2B, 4 R, RBI), Kosnik (2-3, 2B, 4 R, 2 RBI), Henrich (2-2), Chabes (2B, R, RBI), Ladd (3 R), McCarthy (2 R). West Side – Watson (3-3, 2B, 4 R, 2 RBI), Hearst (2-3, 3 R, 2 RBI), Hamblin (2 RBI), Williams (2 R), Bradley (2 R), Bynum (2 R).

Wheeler 10, River Forest 0 (5 innings)

River Forest;000 00 — 0 0 5 Wheeler;124 21 — 10 7 0

2B – Isabela Lira 2, Joriana Lee, Faith Lewin (W). Pitching summary – River Forest – Orozco (4 1/3 IP, 7 H, 10 R, 6 ER, 6 BB, 3 SO). Wheeler – Clara Phariss (3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 7 SO), Megan Vincent (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Leading hitters – Wheeler – Lira (3-3, 2 2B, RBI), Lee (2-3, 2B, 2 RBI), Lewin (2B, 2 R, RBI), Davis (2 R), Olivia Hessling (2 R), Ashlynne Trinidad (2 R, RBI).

Girls Tennis

Valparaiso Sectional

(Quarterfinals)

Chesterton 5, Valparaiso 0

SINGLES – Aleksa Sorgic (Ch) d. Emily Hatseras 6-2, 6-2; Ava Komp (Ch) d. Beatrice Douglas-Arnold 6-3, 6-0; Gretta Burke (Ch) d. Laney Mario 6-3, 6-0.

DOUBLES – Aubrey Isakson/Kenzie Kania (Ch) d. Izze Piggott/Kallie Belcher 6-0, 6-2; Ella Girzadas/Theresa Connors (Ch) d. Raegan O’Halek/Katie Shideler 6-0, 6-2.

RECORDS – Chesterton 11-1.

Girls Track

Chesterton Sectional

1. VALPARAISO 196, 2. CHESTERTON 131, 3. PORTAGE 110, 4. LAPORTE 58.5, 5. WHEELER 38, 6. NEW PRAIRIE 32, 7. WESTVILLE 30, 8. MICHIGAN CITY 21, 9. WASHINGTON TWP. 2, 10. SOUTH CENTRAL 1.5

(Top 3 places advance to Portage Regional)

100 – Zaria Truvillion (MC) 12.45, Tiara Gray (P) 12.46, Kenedi Bradley (Ch) 12.70. 200 – Paige Schulte (V) 25.61, Taylor Pusateri (P) 26.16, Olivia Kozak (Ch) 26.38. 400 – Kylie Byrd (P) 57.61, Rebecca Cavanaugh (V) 59.64, Schulte (V) 59.69. 800 – Ani Gilliana (V) 2:18.97, Alyssa Dunlap (Ch) 2:21.94, Ena Gilliana (V) 2:22.38. 1600 – Elizabeth Ehrhardt (V) 5:07.00, Brooke Byvoets (V) 5:21.40, Dunlap (Ch) 5:28.14. 3200 – Lillian Zelasko (NP) 11:17.89, Grace Thomas (V) 11:26.94, Anika Anderson (V) 11:46.24. 100 HUR – Ramaya Hall (V) 15.76, Bridget Raffin (Ch) 15.97, Lauren Hertges (LP) 16.96. 300 HUR – Hall (V) 47.13, Raffin (Ch) 48.56, Lux Mountford (Ch) 49.98. 400 RELAY – Portage (Gray, Kilamesha Lindsay, Lakayla Whittington, Pusateri) 49.19, Chesterton (Kozak, Ingrid Hurst, Sydney Morris, Bradley) 49.29, Valparaiso (Saylor Gapinski, Elizabeth Fields, Ava Vanda, Brianna Fincannon) 49.37. 1600 RELAY – Valparaiso (A. Gilliana, R. Cavanaugh, Jorie Irving, Vanda) 4:04.20, Portage (Gray, Pusateri, Jamia Adams, Byrd) 4:05.27, Chesterton (Raffin, Morris, Mountford, Dunlap) 4:19.07. 3200 RELAY – Valparaiso (Liv Hatch, E. Gilliana, Byvoets, Angela Coulopoulos) 9:45.40, Chesterton (Allison Van Kley, Veronica Wilgocki, Madison Trumbo, Dunlap) 10:06.75, LaPorte (Brenna Sobecki, Tatum Bumgardner, Faith Spain, Caitlyn Carnes) 10:14.86. HJ – Gapinski (V) 5-5, Hailey Geiser (Ch) 5-3, Wrigley Barcelli (P) 5-1. PV – Ashley Cavanaugh (V) 10-6, Mia Curran (V) 10-2, Ella Stokes (P) 9-0. LJ – Kozak (Ch) 17-9, Whittington (P) 17-8, Gapinski (V) 16-8 ½. SP – Gretchen Wendorf (V) 37-7, Faith Baltzell (West) 34-11 ½, Jemila Townsend (V) 33-0. DIS – Audrey Govert (Whe) 111-3, Baltzell (West) 108-5, Josie Alexander (P) 99-9.

Highland Sectional

1. MUNSTER 204.5, 2. HIGHLAND 110, 3. ILLIANA CHRISTIAN 99, 4. WEST SIDE 64, 5. BOWMAN 40, 6. MORTON 33, 7. BISHOP NOLL 22, 8. GRIFFITH 18, 9. EC CENTRAL 14.5, T10. CALUMET 7, T10. HAMMOND CENTRAL 7

(Top 3 place advance to Portage Regional)

100 – Kylee Marshall (Mu) 12.32, Kaylah Williams (WS) 13.04, Gabriella Costello (IC) 13.33. 200 – Marshall (Mu) 25.58, Savannah Nuetzel (Mu) 26.03, Keyana Terry (Bow) 26.09. 400 – Nuetzel (Mu) 1:00.14, Igboamaka Odeluga (Mu) 1:00.87, Madison Stephens (Hi) 1:01.47. 800 – Faith VanRyn (IC) 2:30.95, Eva Olsen (Mu) 2:34.26, Madison Greiner (Hi) 2:34.96. 1600 – Ella Olthof (IC) 5:34.22, Mary Buck (Mu) 5:37.96, Alex Vis (IC) 5:38.10. 3200 – Buck (Mu) 12:52.28, Jolie Burleson (Hi) 13:00.87, Leah Breitweiser (Hi) 13:12.99. 100 HUR – Laya Lapri Ratney (WS) 15.17, Aaliyah Keil (Hi) 16.73, Aliciana McGuire (Mu) 17.30. 300 HUR – Keil (Hi) 47.24, Lapri Ratney (WS) 47.43, LaDora Smith (WS) 50.16. 400 RELAY – Munster (McGuire, Nina Garner, Nuetzel, Marshall) 49.49, West Side (Ariel Johnson, Smith, Lapri Ratney, Williams) 49.56, Bowman (Kaylin Cobb, Ken’Nia Patton, Aaliyah Murphy, Terry) 50.65. 1600 RELAY – Munster (Odeluga, Madelyn Burns, Olsen, Nuetzel) 4:16.58, Bowman (Efersina Figures, Murphy, Shanell Taylor, Terry) 4:20.10, Highland (Keil, Aneisah Gail, Stephens, Addison Bouwman) 4:20.75. 3200 RELAY – Illiana Christian (VanRyn, Vis, Alexa Mercuri, Olthof) 10:09.78, Munster (Buck, Castillo, Olsen, Burns) 10:10.33, Highland (Greiner, Caitlyn Guerra, Kayla Guajardo, Breitweiser) 11:06.88. HJ – Precious Knight (BN) 5-4, Makelah Eichelburger (Hi) 5-2, Shanari Taylor (ECC) 4-8. PV – Isabelle Perez (Mu) 8-0, Bouwman (Hi) 8-0, Olsen (Mu) 7-6. LJ – Marshall (Mu) 18-7, Kaylin Cobb (Bow) 17-6 ¾, Amaya Hatch (Gr) 17-1 ¼. SP – Odeluga (Mu) 43-8, Tyra Wheaton (Mu) 33-9, Hannah Bruinsma (IC) 31-6 ¾. DIS – Wheaton (Mu) 129-9, Odeluga (Mu) 119-2 ½, Bruinsma (IC) 97.9.

Kankakee Valley Sectional

1. KANKAKEE VALLEY 146.5, 2. KOUTS 115, 3. MORGAN TWP. 105, 4. DEMOTTE CHRISTIAN 45, 5. SOUTH NEWTON 41, 6. RENSSELAER 40.5, 7. KNOX 30, 8. NORTH JUDSON 28.5, 9. WINAMAC 21.5, 10. HEBRON 19, T11. BOONE GROVE 11, T11. NORTH NEWTON 11, 13. WEST CENTRAL 10

(Top 3 places advance to Portage Regional)

3200 RELAY – Morgan Twp. (Audrey Rakowski, Emersyn Bland, Vanessa Parsons, Peyton Bucher) 10:01.33, Kouts (Emily Gurekovich, Anyssa Heinold, Adylinne Oldham, Jenna Twedt) 10:17.36, Kankakee Valley (Brooke Swart, Allison Rushmore, Audrey Campbell, Emma Bell) 10:25.90. 100 – Ava McKim (KV) 12.95, Carden (KV) 13.06, Emma Sinn (Re) 13.41. 100 HUR – Ella Patterson (Kouts) 15.69, Addysen Standish (SN) 16-0, Laynie Capellari (KV) 17.25. 200 – Carden (KV) 26.93, Grace Healey (Re) 27.20, Elyce Gillette (KV) 27.45. 1600 – Bland (MT) 5:26.08, Bell (KV0 5:35.31, Oldham (Kouts) 5:45.57. 400 RELAY – Kankakee Valley (Carden, Swart, Kate Thomas, McKim) 50.97, Rensselaer 52.75, Kouts (Desiree Hall, Ellah Young, Lindsey Krueger, Taylor Moyer) 53.25. 400 – Thomas (KV) 1:00.49, Angela Panagiotidis (H) 1:01.69, Rakowski (MT) 1:01.74. 300 HUR – Standish (SN) 46.50, Patterson (Kouts) 50.85, Ava Cowger (MT) 51.59. 800 – Twedt (Kouts) 2:24.77, Maggie Smith (Wi) 2:26.24, Sophie Bakker (DC) 2:28.09. 3200 – Bucher (MT) 11:30.40, Dana Abbring (MT) 11:53.42, Oldham (Kouts) 12:15.74. 1600 RELAY – Kankakee Valley (Reese Van Meter, Elyce Gillette, Gabrielle Diener, Thomas) 4:15.13, Morgan Twp. (Rakowski, Isabella Bryan, Vanessa Parsons, Rebecca Byvoets) 4:18.68, Kouts (Moyer, Lauryn Koedyker, Emma Garavalia, Twedt) 4:20.09. LJ – Gabbi Zeilenga (DC) 17-4 ¼, Carden (KV) 16-10 ¼, Thomas (KV) 16-6 ½. HJ – Elizabeth Glassburn (SN) 5-0, Zeilenga (DC) 4-10, Michayla Porter (Kouts) 4-10. DIS – Kaelin Kreischer (MT) 122-6, Cheryl Barnes (Knox) 104-11, Krueger (Kouts) 100-4. SP – Ava Dase (KV) 34-7, Sophia Tikalsky (Kouts) 33-11, Lexi Cunningham (NN) 31-4 ½. PV – Zeilenga (DC) 11-6, Sinn (Re) 9-0, Haylee Hass (KV) 8-6.

Lowell Sectional

1. LAKE CENTRAL 197, 2. MERRILLVILLE 114, 3. CROWN POINT 106.5, 4. HOBART 72, 5. HANOVER CENTRAL 47, 6. ANDREAN 43, 7. LOWELL 30.5, 8. RIVER FOREST 8, 9. LAKE STATION 3

(Top 3 places advance to Portage Regional)

100 – Paige Simpson (M) 12.56, Jade Smedley (LC) 12.66, Rylie Klaich (LC) 12.69. 200 – Krystian Dilosa (LC) 26.29, Zoe Scott (A) 26.47, Lailah Wesby (M) 26.67. 400 – Wesby (M) 58.83, Dilosa (LC) 59.34, Christina Collins (M) 59.87. 800 – Maria Weber (LC) 2:25.72, Sydney Churilla (LC) 2:26.46, Sophia Shittu (M) 2:26.89. 1600 – Cassandra Cohen (H) 5:16.08, Addison Roth (LC) 5:20.86, Nicole Vollrath (LC) 5:27.30. 3200 – Cohen (H) 11:43.04, Roth (LC0 11:48.68, Destiny Lopez (CP) 11:53.11. 100 HUR – Anastasia Thompson (LC) 14.91, Kimora Douglas (M) 15.89, Sage Dixon (M) 16.32. 300 HUR – Alana Indiero (CP) 45.34, Anne Carmichael (LC) 46.05, Cailey Weber (H) 46.84. 400 RELAY – Lake Central (Dilosa, Amy Johnson, Klaich, Keegan McLaughlin) 49.08, Merrillville (Janell Murphy, Paige Simpson, Makayla Green, Douglas) 50.42, Crown Point (Indiero, Alexandra Bajmakovich, Lilly Caddick, Kennedy Snow) 52.27. 1600 RELAY – Lake Central (Carmichael, Dilosa, Brynn Hayes, Amelia Hecht) 4:01.48, Merrillville (Wesby, Trinity Collins, Christina Collins, Makayla Edwards) 4:03.65, Crown Point (Indiero, Elisa Algozine, Bri Hulen, 4th runner n/a) 4:11.33. 3200 – Crown Point (Hulen, Jane Myres, Elli Pycraft, Nora Carpenter) 9:53.57, Lake Central (Churilla, Essey Gonzalez, Hayes, Danielle Moore) 9:57.54, Lowell (Payton Boyer, Reilly Boyer, Gabriella Morache, Morgan Myers) 10:28.11. HJ – McKenzi Hollaman (M) 5-1, Isabelle Martisek (LC) 5-0, Eniola Oladeinde (LC) 5-0. PV – Alyssa Remenius (CP) 9-0, Emily Jen (CP) 9-0, Victoria Parashchak (LC) 8-0. LJ – Klaich (LC) 17-1, Carmichael (LC) 16-9, Haylie Skripac (H) 15-11. SP – Taylor Pope (H) 35-11 ¾, Amanda Noel (HC) 34-7 ¼, Gabrielle Giordano (LC) 34-4 ¼. DIS – A. Noel (HC) 116-10 ½, Giordano (LC) 114-2 ¾, Delaney Oberholtzer (LC) 109-3 ¾.