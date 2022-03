Check out local college results from Saturday, March 5, 2022

Baseball

Calumet College 6, Brewton-Parker 4

Calumet;001;050;0;—;6;9;1

Brewton;200;001;1;—;4;4;3

2B — Germany (BP). 3B — Michael Machnic (CC). Pitching summary: CALUMET — William LePretre Jr. (1 IP, 3 H, 2 ER, 1 SO), Zach Zborowski (4.1 IP, 1 H, 1 ER, 3 BB, 3 SO), Gerardo Hernandez (1.2 IP, 1 R, 0 ER, 1 SO); BREWTON — Visocchi (4.1 IP, 7 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 4 SO), Jones (2.2 IP, 2 H, 1 BB, 1 SO). WP — Zborowski (1-1). LP — Visocchi (1-2). S — Hernandez (1). Leading hitters: CALUMET — Machnic (2-4, 4 RBI), Gabriel Quinones (2-4, R, RBI); BREWTON — Germany (1-2, R, RBI). Records: Calumet 4-5, Brewton-Parker 5-14.

Men’s Basketball

South Suburban 74, Waubonsee 73

WAUBONSEE (25-48)

Niesman 19, Brown 13, Thompson 11, Larsen 11, Langford 14, Kelley 0, Russell 2, Schutt 3, Mcnally 0. Totals – 29-65 10-16 73.

SOUTH SUBURBAN (40-34)

Damarco Minor 29, Nmesomachi Nnebedum 9, Damonte Taylor 12, Cam Donatlan 14, Cameron Bartmann 0, Chris Smith 6, Nuri Knighten 4, Dominykas Ramonas 0, Jordan Wood 0. Totals – 29-68 5-12 74.

3-point field goals – Waubonsee 5 (Niesman, Brown, Thompson, Larsen, Schutt); South Suburban 11 (Minor 5, Nnebedum 3, Taylor, Donatlan 2). Team fouls – Waubonsee 13, South Suburban 17. Fouled out – Taylor (SS).

Women’s Basketball

Valparaiso 67, Southern Illinois 54

SOUTHERN (11-13-14-16)

Love 9, Link 0, Silvey 12, Walker 11, Brockmeyer 18, Brown 2, Clubb 0, Randle 0, McCallister 0, Katcher 2. Totals – 19-60 14-25 57.

VALPARAISO (14-14-20-19)

Grace White 11, Olivia Brown 0, Shay Frederick 15, Carie Weinman 17, Caitlin Morris 11, Ilysse Pitts 0, Cara VanKempen 0, Leah Earnest 9, Lauren Gunn 0, Maya Dunson 4. Totals – 25-53 7-11 67.

3-point field goals – Southern 2 (Love, Silvey); Valparaiso 10 (White 3, Frederick 2, Weinman, Morrison 3, Earnest). Team fouls – Southern 14, Valparaiso 21. Records: Valparaiso 11-18, 9-9 MVC; Southern Illinois 20-8, 15-3.

Softball

Calumet College 8, Trinity Christian 0

At PFX Spring Games in Kissimmee, Fla.

Trinity;000;00;—;0;2;3

Calumet;610;01;—;8;8;1

2B — Alex Navarro, Priscilla Seniw (CC). Pitching summary: TRINITY — Kuehner (0.2 IP, 3 H, 6 R, 4 ER, 1 BB), Jones 2.2 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 1 SO), De Graaf (1.1 IP, 1 H, 1 ER, 1 SO); CALUMET — Josselline Monge (5 IP, 2 H, 4 SO). WP — Monge (3-1). LP — Kuehner (0-2). Leading hitters: TRINITY — Martin (1-2, SB); CALUMET — Kylee Slack (2-3, R, 2 RBI), Seniw (1-3, R, 2 RBI).

Florida National 8, Calumet College 1

At PFX Spring Games in Kissimmee, Fla.

Florida National;050;002;1;—;8;13;0

Calumet;000;100;0;—;1;8;0

2B — Grace Elrod (CC). Pitching summary: FLORIDA NATIONAL — Hay (7 IP, 8 H, 1 ER, 1 BB, 2 SO); CALUMET — Kenzie Lanman (3.2 IP, 7 H, 2 ER, 3 BB, 1 SO), Roxanne Ines (1.1 IP, 2 H, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Bailey Bennett-Jordan (2 IP, 4 H, 1 ER, 3 SO). WP — Hay (1-0). LP — Ines (0-1). Leading hitters: FLORIDA NATIONAL — Sunga (2-4, 2 RBI); CALUMET — Alex Navarro (3-3), Brianne Kosina (2-3, RBI).

Indiana 9, Valparaiso 0

Valparaiso;000;00;—;0;3;1

Indiana;206;1X;—;9;13;0

2B — Bassett, Dufek (IU). HR — Copeland (IU). Pitching summary: VALPARAISO — Easton Seib (2 IP, 9 H, 8 R, 6 ER, 1 SO), Madison Wathen (1 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Caitlin Kowalski (1 IP, 2 H, 1 SO); INDIANA — Montgomery (4 IP, 1 H, 3 SO), Rehberg (1 IP, 2 H, 2 SO). WP — Montgomery (4-2). LP — Seib (4-2). Leading hitters: VALPARAISO — Taylor Herschbach (1-1); INDIANA — Copeland (2-2, R, 3 RBI). Records: Indiana 9-4, Valparaiso 7-6.

Valparaiso 10, Western Illinois 1

At Indiana University in Bloomington

Western;010;00;—;1;4;1

Valparaiso;500;5X;—;10;11;0

2B — Zamora (WI); Addi Weaver, Taylor Tonoian, Jaina Westphal (V). Pitching summary: WESTERN — Weir (0.2 IP, 3 H, 5 ER, 2 BB), CARLIN (2.1 IP, 2 H, 1 SO), ANDERSON (1 IP, 6 H, 5 ER, 1 SO); VALPARAISO — Madison Wathen (5 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 2 SO). WP — Wathen (3-0). LP — Weir (0-2). Leading hitters: WESTERN — Gracia (1-2, RBI); VALPARAISO — Weaver (2-3, RBI), Regi Hecker (1-2, 3 RBI).

Women’s Tennis

Butler 7, Valparaiso 0

Singles – Boesing (B) d. Olivia Czerwonka 4-6, 6-1, 7-5; Schurhamer (B) d. Claire Czerwonka 6-3, 6-1; Lin (B) d. Amanda Tabernera 7-6 (7-4), 7-6 (7-5); Balthazor (B) d. Demi Jhaveri 7-5, 7-6 (7-0); K. Beavin (B) d. Mia Bertino 6-4, 6-2; E. Beavin (B) d. Isabella Schoolcraft 7-6 (11-9), 6-1.

Doubles – Czerwonka-Czerwonka (V) d. Boesing-Schurhamer 6-1; Bruetting-Balthazor (B) d. Tabanera-Schoolcraft 6-4; Lin-White (B) d. Jhaveri-Allison McConnell 6-2.

Records: Butler 4-9, Valparaiso 6-4.

Men’s Volleyball

Calumet College 25-25-25, Maranatha Baptist 10-21-9

CALUMET – Francis Hauze 9 kills, 4 aces, 3 digs; Ethan Dawson 7 kills, 2 aces, 2 assists, 3 digs; Jacob Moen 26 assists, 3 digs, 3 aces; Steven Gutierrez 6 kills.

Records: Calumet 12-4, Maranatha 4-18.

Saturday’s Late Results

Baseball

Brewton-Parker 20, Calumet College 4

Calumet;000;103;0;—;4;5;2

Brewton;127;631;X;—;20;12;5

2B — Michael Machnic 2, Bubba Davenport (CC); Rudolph, Smith 2 (BP). 3B — Collins, Germany (BP). Pitching summary: CALUMET — Marc Cervantes (2.2 IP, 4 H, 8 R, 7 ER, 6 BB, 1 SO), Giovanni Herrera (1 IP, 6 H, 8 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Austin Crocker (1.1 IP, 1 H, 3 ER, 4 BB, 2 SO), Christopher Pantaleon (1 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 1 SO); BREWTON — Cook (5.1 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 2 BB, 12 SO), Marrs (0.2 IP, 1 SO), Weems (1 IP, 1 H, 1 BB, 1 SO). WP — Cook (3-2). LP — Cervantes (1-1). Leading hitters: CALUMET — Machnic (2-4, 2 R); BREWTON — Collins (3-4, 3 R, 7 RBI).

Southwest Baptist 7-0, Purdue Northwest 4-5

Purdue NW;000;300;1;—;4;6;3

SW Baptist;111;202;X;—;7;7;1

2B — Ray Hilbrich, Ethan Imlach (PNW); Espy, Cratty, Sneed (SW). HR — Wilken 2 (SW). Pitching summary: PURDUE NW — Anthony Noble (3 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 3 SO), Joe Buikema (2 IP, 1 H, 2 BB, 1 SO), Nick Stacey (1 IP, 1 H, 2 R, 0 ER, 1 BB); SW BAPTIST — Torres (3.1 IP, 3 H, 3 ER, 4 BB, 2 SO), Martin (0.2 IP, 2 BB), Scott (2 IP, 3 H, 1 ER), Sorrell (1 IP, 1 SO). WP — Scott (1-0). LP — Noble (0-1). S — Sorrell (1). Leading hitters: PURDUE NW — Imlach (2-3, R, 2 RBI); SW BAPTIST — Wilken (2-2, 2 R, 3 RBI).

Purdue NW;000;401;0;—;5;8;1

SW Baptist;000;000;0;—;0;2;1

Pitching summary: PURDUE NW — Noah Burgh (6 IP, 2 H, 2 BB, 6 SO), Riley Gallagher (1 IP, 2 BB, 2 SO); SW BAPTIST — Espy (3.1 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 6 SO), Reese (0.0 IP, 1 H, 1 ER), Wilson (1 IP, 3 H, 1 BB, 1 SO), Eleiott (2.2 IP, 3 H, 1 ER, 3 SO). WP — Burgh (1-0). LP — Espy (0-1). Leading hitters: PURDUE NW — Jake Soules (2-4, R, RBI), Luke Montgomery (1-3, 2 RBI); SW BAPTIST — Wilken (1-3). Records: Purdue NW 1-1, SW Baptist 1-6.

Softball

Warner 8-4, Calumet College 2-3

Calumet;000;000;2;—;2;9;0

Warner;300;001;X;—;4;9;0

2B — Kylee Bunnell (CC). 3B — Pilon, Bryant (W). Pitching summary: CALUMET — Kenzie Lanman (6 IP, 9 H, 4 ER, 3 BB, 3 SO); WARNER — Bradley (7 IP, 9 H, 2 ER, 1 BB). WP — Bradley (1-0). LP — Lanman (2-3). Leading hitters: CALUMET — Roxanne Ines (2-4), Ryan Regnier (1-4, 2 RBI); WARNER — Bryant (2-3, R).

Calumet;000;200;1;—;3;10;2

Warner;102;320;X;—;8;15;2

2B — Ines (CC); Hoffman, Cruz, Moore, Bryant (W). 3B — Pilon (W). HR — Kylee Slack (CC). Pitching summary: CALUMET — Josselline Monge (4 IP, 10 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 1 SO), Bailey Bennett-Jordan (2 IP, 5 H, 2 ER, 3 SO); WARNER — Morton (7 IP, 10 H, 3 ER, 1 BB, 8 SO). WP — Morton (4-3). LP — Monge (2-1). Leading hitters: CALUMET — Ines (3-4, R), Kayla Kirmani (2-3, R, RBI); WARNER — Pilon (2-3, 2 R, 2 RBI). Records: Warner 7-7, Calumet 2-5.

Men’s tennis

Maryville 6, Purdue Northwest 1

Singles – Aleksic (M) d. Miguel Flores 6-7, 6-2, 11-9; Triggs (M) d. Luca Kirchhoff 6-2, 6-2; Bjorgvin Juliusson (PNW) d. Frezouls 7-6, 4-6, 13-11; Trigosso (M) d. Luis Alvear 6-1, 6-4; Schmitt (M) d. Jonas Franssen 6-1, 6-4; Suero (M) d. Paul Hawes 7-5, 6-2.

Doubles – Aleksic-Trigosso (M) d. Flores Marcos Gutierrez 6-4; Kirchhoff-Juliusson (PNW) d. Triggs-Frezouls 7-6 (8-6); Suero-Hernandez (M) d. Alvear-Hawes 6-4.

Records: Maryville 3-3, Purdue NW 2-6.

Women’s Tennis

Maryville 7, Purdue Northwest 0

Singles – Cupper (M) d. Sienna Lopez 7-6 (7-4), 7-5; Velazquez (M) d. Patricia Dizon 6-4, 7-5; Orlove (M) d. Oona Kintscher 5-7, 6-4, 6-1; Gouveia (M) d. Salma Raslan 7-6 (7-5), 7-5; Lisson (M) d. Hayley Tsuen 6-4, 6-2; Pafundi (M) d. Mar Vilanova 6-4, 6-1.

Doubles – Lopez-Dizon (PNW) d. Orlove-Velazquez 6-3; Cupper-Lisson (M) d. Tsuen-Kintscher 7-5; Pafundi-Suarez (M) d. Nicole Uzcategui-Vilanova 6-4.

Records: Maryville 5-2, Purdue NW 4-7.

Men’s Volleyball

Calumet College (25-25-28-20-20), Viterbo (23-22-30-25-18)

CALUMET – Francis Hauze 21 kills, 13 digs; Gianluca Righetto 19 kills, 5 digs; Pedro Castillo 16 kills, 20 digs, 7 assists; Jacob Moen 51 assists, 8 digs.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0

Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.