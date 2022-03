Check out local college results from Tuesday, March 15, 2022

Baseball

Notre Dame 12, Valparaiso 1

Valparaiso;000 000 010 — 1 5 1 Notre Dame;222 000 06x — 12 16 0

2B – Juaire, Brannigan, Neri, Gumpf, Coetzee, Penney 2 (ND). HR – Zyska, Coetzee (ND). Pitching summary – Valpo – Fricke (1 1/3 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 1 SO), Lockwood (3 2/3 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 2 SO), Jablonski (2 1/3 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 SO), Cottrill (0 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 SO), McCluskey (2/3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Notre Dame – Findlay (2 1/3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Rao (1 2/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 SO), Aoki (2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 SO), Kimball (1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 SO), Simon (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 SO), Birkholz (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). WP – Findlay (2-0). LP – Fricke (0-2). Valpo hitters – Schmack (2-3, R, RBI), Renfro (hit), Reinertson (hit), Thurston (hit). Records: Notre Dame 12-1, Valparaiso 5-7.

Purdue Northwest 7-18, Indianapolis 3-7

Purdue Northwest;001 210 3 — 7 7 1 Indianapolis;000 012 0 — 3 7 2

2B – Soules, Imlach, Nanfeldt (PNW); Vaughn, DeWitt, Rakestraw (I). HR – Montgomery (PNW); Minor (I). Pitching summary – Purdue Northwest – Matthys (4 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 2 SO), Lund (1 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), R. Gallagher (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Indianapolis – DeWitt (4 1/3 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 1 SO), Morgan (2/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Sarjent (1 2/3 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 1 SO), Phillips (1/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO). WP – Matthys (1-0). LP – DeWitt (0-1). Leading hitters – PNW – Montgomery (2-3, HR, R, 3 RBI), Schultz (2-4, R, RBI), Soules (2B, R), Imlach (2B, R), Nanfeldt (2B, R), Andrews (2 RBI).

Purdue Northwest;432 261 0 — 18 20 0 Indianapolis;111 001 3 — 7 7 4

2B – Schutlz, Hilbrich, Gasbarro, J. Gallagher (PNW). 3B – Schultz (PNW). HR – Shepler (I). Pitching summary – Purdue Northwest – Sielatycki (2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 0 SO), Stacey (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO), Baker (2 1/3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Barbato (1 2/3 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO). Indianapolis – Lawson (1 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 0 BB, 2 SO), Macdougal (2/3 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 SO), Nowak (1/3 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO), Galdoni (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Jones (1 1/3 IP, 6 H, 8 R, 8 ER, 3 BB, 0 SO), Ginter (2/3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Wolf (1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Hughes (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). WP – Baker (1-0). LP – Lawson (0-2). Leading hitters – PNW – Gasbarro (4-5, 2B, 3 R, 3 RBI), Schultz (3-5, 2B, 3B, 3 R, RBI), Hilbrich (3-4, 2B, 4 R, RBI), Montgomery (3-6, RBI), J. Gallagher (2B, 2 R, RBI). Records: Purdue Northwest 10-1, Indianapolis (5-9).

Men’s Basketball

NJCAA Division II National Championship Tournament

AT MARY MILLER CENTER, DANVILLE, IL

(First round)

South Suburban 87, Florida Gateway 52

FLORIDA GATEWAY (24-28)

Totals – 17-57 17-32 52

SOUTH SUBURBAN (51-36)

Minor 18, Nnebedum 15, Taylor 30, Donatlan 12, Bartmann 0, Cavette 0, Smith 4, Brundidge 0, Atisso 0, Knighten 5, Ramonas 0, Heffer 1, Wood 2. Totals – 32-71 17-23 87.

3-point field goals: FG 1-8; SS 6-15 (Nnebedum 5, Taylor). Rebounds: FG 39; SS 48 (Taylor 14, Donatlan 12). Assists: FG 7; SS 16 (Donatlan 7). Steals: FG 7; SS 15 (Heffner 3). Team fouls: Florida Gateway 19, South Suburban 22. Fouled out: None. Records: South Suburban 30-0, Florida Gateway 17-10.

Monday's Late Results

Men’s Golf

GCU Invitational

AT PHOENIX, AZ

(Par 71, 7148 yards)

Round 1

(1st and Valpo results)

1. SOUTHERN MISSISSIPPI 278, 12. VALPARAISO 290

Medalists – T1. Matthew Bradley (Grand Canyon) 66, T1. Kyle Cox (UT Arlington) 66.

VALPARAISO – T10. Anthony Delisanti 69, T27. Caleb VanArragon 71, T82. Yianni Kostouros 75, T82. Garrett Willis 75, 118. Sam Booth 82.

