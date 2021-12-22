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Check out local college results from Wednesday, Dec. 22, 2021
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Check out local college results from Wednesday, Dec. 22, 2021

Volleyball

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 The Times

Men’s basketball

Valparaiso 88, William & Mary 66

WILLIAM & MARY (36-30)

Lewis 7, Blair 14, Kochera 12, Hatton 6, Wight 14, Samuels Jr. 0, Milkereit 8, Hermanovskis 0, Ayesa 3, Washburn 0, Harvey 2. Totals – 26-53 7-9 66.

VALPARAISO (50-38)

Thomas Kithier 12, Sheldon Edwards 17, Trevor Anderson 0, Ben Krikke 9, Kobe King 19, Preston Ruedinger 0, Connor Barrett 3, Darius DeAveiro 0, Eron Gordon 7, Kevion Taylor 15, Luke Morrill 0, Brock Pappas 0, Trey Woodard 6. Totals – 34-59 8-11.

3-point field goals – William & Mary 7 (Lewis, Blair 2, Kochera, Milkereit 2, Ayesa); Valparaiso 12 (Taylor 5, Edwards 3, Woodyard 2, King, Barrett, Gordon). Team fouls – William & Mary 14, Valparaiso 12. Records: Valparaiso 7-6, William & Mary 1-12.

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