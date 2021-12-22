Check out local college results from Wednesday, Dec. 22, 2021

Valparaiso 88, William & Mary 66
Lewis 7, Blair 14, Kochera 12, Hatton 6, Wight 14, Samuels Jr. 0, Milkereit 8, Hermanovskis 0, Ayesa 3, Washburn 0, Harvey 2. Totals – 26-53 7-9 66.
Thomas Kithier 12, Sheldon Edwards 17, Trevor Anderson 0, Ben Krikke 9, Kobe King 19, Preston Ruedinger 0, Connor Barrett 3, Darius DeAveiro 0, Eron Gordon 7, Kevion Taylor 15, Luke Morrill 0, Brock Pappas 0, Trey Woodard 6. Totals – 34-59 8-11.
3-point field goals – William & Mary 7 (Lewis, Blair 2, Kochera, Milkereit 2, Ayesa); Valparaiso 12 (Taylor 5, Edwards 3, Woodyard 2, King, Barrett, Gordon). Team fouls – William & Mary 14, Valparaiso 12. Records: Valparaiso 7-6, William & Mary 1-12.
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jordan Salima tries to find an opening Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican Chris Green tackles Truman State's Jordan Salima Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's EJ Colson, center, finds room to run against Truman State Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Jim Cornelison sings the National Anthem Saturday prior to kickoff.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Zach Zerwig, above, pulls in a pass by Ohio Dominican's Godwin Joe Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jacob Lewis, center left, claps his hands as the Bulldogs prepare to take the field Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jaden Barr finds room to run the ball Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's Cedric Washington, left, pulls in a pass while Truman State's Zach Nadle makes the stop Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's EJ Colson, center, finds room to run Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State cheerleaders cheer on the Bulldogs against Ohio Dominican Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jaden Barr, right, slides to complete a first down against Ohio Dominican Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jordan Salima, center, gets stopped by Ohio Dominican's defense on a gain Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's defense ties up Truman State's Jordan Salima, center, Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's Jake Woycke, left, finds room to run the ball Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Alec Devecchi reacts after a stop against Ohio Dominican Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jordan Siegel, right, knocks into Ohio Dominican's EJ Colson for a down Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jaden Barr launches a pass Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's offense works the ball down the field Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
The Ohio Dominican Panthers take the field Saturday at the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Jordan Siegel, center left, reacts after a stop against Ohio Dominican Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's Jake Woycke looks to pass Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Dwight Carter, left, of Hobart, shakes hands with an official after he and Bill Wellman were honored during pregame ceremonies and helped with the coin toss Saturday at the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard. Carter and Wellman are both WWII veterans from the Pacific Theater.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's Jaylin Garner asks for a holding call against Truman State Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Ohio Dominican's David Turner, center, can't pull in a pass Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
America's Crossroads Bowl in Hobart
Truman State's Ben Watson, left, and Jordan Siegel react together after a stop against Ohio Dominican Saturday during the America's Crossroads Bowl at Hobart High School's Brickyard.
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
Gallery: America's Crossroads Bowl in Hobart
Kale Wilk, The Times
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