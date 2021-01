High school results

200 medley relay: Chesterton (Mady Elliott, Alana Jardenil, Lauren Unruh, Veronika Ozimek) 1:46.17, Lake Central (Jourie Wilson, Skylar Noonan, Paige Bakker, Hanna Spoolstra) 1:49.93, Crown Point (Emma Bahr, Maggie Morse, Aly Hoover, Kylie LaChapelle) 1:52.80, LaPorte (Lauren Miskowicz, Caiya Cooper, Becca Shaffer, Alicia Wireman) 1:57.85, Valparaiso (Katherine Padilla, Sarah Bennett, Hannah Letany, Stella Wainman) 1:59.10; 200 free: Maisyn Klimczak (C) 1:50.91, Spoolstra (LC) 1:55.68, Sophia Gill (C) 1:56.62, Cooper (LP) 1:58.12, Olivia Piunti (C) 1:59.16; 200 Individual Medley: Rachel Dildine (C) 2:06.87, Jardenil (C) 2:08.10, Unruh (C) 2:09.22, Becca Shaffer (LP) 2:14.76, Bahr (CP) 2:16.50; 50 freestyle: Bakker (LC) 23.64, Ozimek (C) 23.92, Sierra Jones (C) 24.96, Elliott (C) 25.17, Edie Patterson (V) 25.27; Diving: Lindsey Giesler (V) 370.80, Shelby Noonan (LC) 354.75, Madi Mercer (LC) 333.75, Sarah Weber (MC) 331.25, Lara Stamp (V) 322.20; 100 butterfly: Dildine (C) 55.28, Bakker (LC) 56.23, Shaffer (LP) 58.66, Gill (C) 59.09, Unruh (C) 59.40; 100 freestyle: Ozimek (C) 51.42, Wilson (LC) 53.79, Anna Wheele (C) 54.10, Jones (C) 54.57, LaChapelle (CP) 55.02; 500 free: Klimczak (C) 4:53.76, Spoolstra (LC) 5:11.59, Cooper (LP) 5:12.90, Shannon McCall (V) 5:17.47, Olivia Piunti (C) 5:18.44; 200 freestyle relay: Chesterton (Dildine, Jones, Gill, Klimczak) 1:38.53, Crown Point (LaChapelle, Hoover, Emma Smith, Abbie Werner) 1:43.05, Valparaiso (McCall, Janine Holleworth, Claudia Delaney, Patterson) 1:43.49, Lake Central (Anna Kabrud, Amana Abdulla, Ainsley Rothgeb, Megan O’Sullivan) 1:46.64, Michigan City (Erin McGuire, Tatiana Miller, Emma Heitmann, Serena VanBuskirk) 1:48.27; 100 backstroke: Wilson (LC) 56.96, Elliott (C) 59.28, Wheele (C) 59.72, Madline Billings (C) 1:01.45, Bahr (CP) 1:01.90; 100 breaststroke: Jardenil (C) 1:04.42, McGuire (MC) 1:07.57, Morse (CP) 1:07.97, Annamarie Easter (C) 1:08.10, Lexie Lorino (C) 1:08.93; 400 free relay: Chesterton (Ozimek, Klimczak, Dildine, Jardenil) 3:29.78, Lake Central (Spoolstra, Wilson, Noonan, Bakker) 3:37.63, Valparaiso (McCall, Delaney, Holleworth, Patterson) 3:44.99, Crown Point (Smith, Morse, Bahr, Werner) 3:55.31, LaPorte (Shaffer, Wireman, Miskowicz, Cooper) 3:55.83.