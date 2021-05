High school results

4x800 relay -- 1. Munster (Maddy Burns, Lily He, Riley Jorge, Riley Mach) 11;35.97, 2. Merrillville 11:43.59, 3. Morton 14:09.31. 100H -- 1. Jordan Yanders (Me) 17.52, 2. Taylor Jackson (Me) 17.65, 3. Megan Flynn (Mu) 18.5, 4. Jada Lumpkin (Me) 19.52. 100 -- 1. Kylee Marshall (Mu) 13.18, 2. Makailah Bruce (Mu) 13.3, 3. Samaria Freeman (B) 13.34, 4. Carson Kekelik (Mu) 13.46. 1600 -- 1. Beah Corralles (Me) 6:35.2, 2. Ariayah Jamerson (Mu) 6:52.93, 3. Leila Castro (Me) 7:23.28, 4. Leslie Centeno-Rodriguez (Mo) 8:11.57. 4x100 -- 1. Merrillville (Jayda Ireland, Taylor Jackson, Paige Simpson, Jordan Yanders), 2. Bowman 51.51, 3. Morton 55.67, 4. Munster 56.31. 400 -- 1. Devyn Walter (Me) 1:00.9, 2. Zoie Bailey (Mu) 1:00.94, 3. Mariah Smoot (Me) 1:05.11, 4. Shamira Anderson (Me) 1:08.64. 300H -- 1. Taylor Jackson (Me) 50.32, 2. Jayda Ireland (Me) 50.74, 3. Jada Lumpkin (Me) 54.59, 4. Grace Clark (Mu) 56.05. 800 -- 1. Riley Jorge (Mu) 2:43.38, 2. Mya Clark (B) 2:43.45, 3. Lily He (Mu) 2:56.02, 4. Brooklyn Edwards (Me) 2:58.1. 200 -- 1. Kylee Marshall (Mu) 26.8, 2. Kaylin Cobb (B) 27.47, 3. Paige Simpson (Me) 27.59, 4. Zoie Bailey (Mu) 27.84. 3200 -- 1. Katie Hemingway (Mu) 13:13.36, 2. Natalie Martinez (Me) 14:08.44, 3. Hannah Vilahermosa (Me) 15:40.49. 4x400 -- 1. Merrillville (Jayda Ireland, Taylor Jackson, Mariah Smoot, Devyn Walter) 4:24.09, 2. Munster 4:46.72, 3. Morton 5:06.61. HJ -- 1. Ryan Hughes (Mu) 5-3, 2. McKenzi Hollaman (Me) 4-8, 2. Shamira Andreson (Me) 4-8, 4. Chana Staples (B) 4-6. LJ -- 1. Carson Kekelick (Mu) 17-3, 2. Jordan Yanders (Me) 17-0, 3. Kylee Marshall (Mu) 16-11, 4. Deborah Moore (B) 14-8. PV -- 1. Ashley Williams (Me) 8-6. 2. Kylee Reed (Mu) 7-6, 3. Jayda Ireland (Me) 7-0, 4. Jariah Runde (Me) 6-6. SP -- 1. Akaoma Odeluga (Mu) 36-2, 2. Kennedy Bryant (Mo) 32-8, 3. Hope Haggard (B) 32-5, 4. Tyra Wheaton (Mu) 32-0. D -- 1. Kiersten Stowe (Me) 103-10, 2. Victoria Smith (Me) 98-11, 3. Akaoma Odeluga (Mu) 97-3, 4. Tyra Wheaton (Mu) 93-4.