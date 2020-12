High school results

106 - Rollin Douglas (F) won by forfeit. 113 - Hayden DeMarco (C) p. Jacob Shackleford 2:35. 120 - Sergio Lemley (C) wins by maj. dec. over Lou Knable 19-6. 126 - Kayln Rice (F) wins by forfeit. 132 - Aidan Torres (C) wins by maj. dec. over Jake Happel 12-4. 138 - Gavinn Alstott (F) TF over Ethan Contreras 23-8. 145 - Ethan Kaiser (C) d. Hunter May 10-6. 152 - J Conway (F) d. Brock Ellis 3-1. 160 - Bray Emerine (F) d. Brandon Bolin 4-2. 170 - Codei Khawaja (F) p. Cade Johnson 3:03. 182 - Gavin Layman (C) p. Jase Robinson 2:54. 195 - Jude Mochen (C) d. Dakota Bennett 7-5. 220 - Gage DeMarco (C) wins by maj. dec. over Jackson Early 20-7. 285 - Evan Bates (C) p. Jacob Lang 0:12.