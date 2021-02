High school results

200 medley relay: Chesterton (Mady Elliott, Alana Jardenil, Lauren Unruh, Veronika Ozimek) 1:45.11, LaPorte (Lauren Miskowicz, Caiya Cooper, Rebekah Shaffer, Alicia Wireman) 1:54.47, Valparaiso (Emma Krsak, Sarah Bennett, Katherine Padilla, Claudia Delaney) 1:54.57, Michigan City (Valeria Saavedra, Erin McGuire, Emma Heitmann, Sela Van Buskirk) 1:58.26, Hobart (Delaney O’Brien, Ana Tapavcevich, Alivia Ahner, Zoe Johnston) 2:00.45; 200 free: Maisyn Klimczak (C) 1:49.61, Sophia Gill (C) 1:55.10, Cooper (L) 1:57.06, Olivia Piunti (C) 1:58.06, Shannon McCall (V) 1:58.67; 200 Individual Medley: Rachel Dildine (C) 2:05.91, Unruh (C) 2:07.21, Jardenil (C) 2:07.90, Andrea Grasch (V) 2:11.69, Rebekah Shaffer (L) 2:12.15; 50 freestyle: Emma Wright (H) 23.43, Sierra Jones (C) 24.18, Edith Patterson (V) 24.86, Mady Elliott (C) 24.87, O’Brien (H) 25.45; Diving: Lindsey Giesler (V) 405.65, Alivia Ahner (H) 353.75, Sarah Weber (MC) 343.3, Lara Stamp (V) 333.05, Jayla Berrera (KV) 271.40; 100 butterfly: Dildine (C) 55.64, Shaffer (L) 57.75, Unruh (C) 58.20, Gill (C) 58.27, Katherine Padilla (V) 1:00.52; 100 freestyle: Wright (H) 50.05, Ozimek (C) 50.59, Jones (C) 53.07, Anna Wheele (C) 53.76, Patterson (V) 54.83; 500 free: Klimczak (C) 4:53.88, McCall (V) 5:10.62, Cooper (L) 5:14.72, Piunti (C) 5:17.26, Kate Caracci (C) 5:21.45; 200 free relay: Chesterton (Ozimek, Gill, Jones, Klimczak) 1:35.82, Valparaiso (Grasch, Janine Holleworth, McCall, Patterson) 1:40.69, Hobart (Wright, Ahner, Ana Tepavcevich, O’Brien) 1:42.21, Michigan City (McGuire, Emily Gross, Heitmann, Biskirk) 1:44.86, Kankakee Valley (Kaitlyn Santaguida, Jayla Barrera, Allison Rushmore, Gabrielle Oliver) 1:54.38; 100 backstroke: Elliott (C) 57.67, Wheele (C) 58.78, Billings (C) 1:00.79, Padilla (V) 1:00.88, Krsak (V) 1:02.12; 100 breaststroke: Jardenil (C) 1:04.49, Grasch (V) 1:07.37, McGuire (MC) 1:07.48, Ann Marie Easter (C) 1:08.39, Lexie Lorino (C) 1:08.61; 400 free relay; Chesterton (Ozimek, Dildine, Klimczak, Jardenil) 3:27.13, Valparaiso (McCall, Holleworth, Grasch, Patterson) 3:39.77, LaPorte (Shaffer, Cooper, Wireman, Miskowicz) 3:50.00, Portage (Hayley Wilson, Taylor Hadley, Jordyn Zartuche, Emily Glass) 4:08.44, Kankakee Valley (Kirstin West, Santaguida, Rushmore, Oliver) 4:11.29.