NCC 2018-19 All Conference
Girls Basketball
First Team
ANDREAN — Karli Miller, Julia Schutz. HIGHLAND — Michaela Schmidt. HOBART — Grace Nestich. KANKAKEE VALLEY — Sarah Martin, Catherine Cavinder, Madeline Swart. LOWELL — Catlyn Mulligan. MUNSTER — Aleena Mongerie, Kayla Ziel.
Second Team
ANDREAN — Natalie Figlio. HIGHLAND — Morgan Rinkema. HOBART — Samantha Vode. KANKAKEE VALLEY — Kaylee Barrett. LOWELL — Sarah Richardson. MUNSTER — Maddie Lakomek.
Final conference standings: 1. Kankakee Valley (5-0); 2. Andrean (4-1); 3. Munster (3-2); 4. Highland (2-3); 5. Lowell (1-4); 6. Hobart (0-5).