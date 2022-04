Check out results from area prep events from Wednesday and late results from Tuesday, April 19, 2022

Baseball

Hammond Central 17, TF North 0 (4 innings)

Hammond Central;904 4 — 17 14 2 TF North;000 0 — 0 2 4

2B – R. Garcia, G. Avila (H). 3B – J. Greene (H). Pitching summary – HAMMOND – A. Delgado (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 SO), C. Martinez (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 5 SO). TF NORTH – U. Espino (0 IP, 2 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 0 SO), F. Rios (3 IP, 10 H, 9 R, 4 ER, 1 BB, 3 SO), C. Guzman (1 IP, 2 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO). WP – Delgado. LP – Espino. Leading hitters – HAMMOND – G. Soriano (3-3, R, 2 RBI), Garcia (2-3, 2B, 3 R, 3 RBI), A. Huber (2-3, 4 R, RBI), Delgado (2-3, 2 RBI), J. Merrick (2-4, 2 R, RBI), Greene (3B, 2 R, 3 RBI), Avila (2B). TF NORTH – Espino (hit), M. Johnson (hit).

Lake Central 11, Valparaiso 6

Lake Central;200 311 4 — 11 11 2 Valparaiso;110 300 1 — 6 11 4

2B – Brenden Smith, Josh Adamczewski, Matt Santana (LC); Cameron Milroy (V). 3B – Hunter Snyder, Adamczewski (LC); Thomas Vo (V). HR – Vo (V). Pitching summary – LAKE CENTRAL – Conor Pangburn (5 IP, 8 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 7 SO), Jacob Warn (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 3 SO). VALPARAISO – Milroy (3 1/3 IP, 6 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 7 SO), Griffin Zborowski (2/3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Logan Lockhart (1 2/3 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 SO), Aiden Hooks (1 1/3 IP, 3 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO), G. Zborowski (2/3 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 0 SO). WP – Pangburn. LP – Lockhart. Leading hitters – LAKE CENTRAL – Adamczewski (3-4, 2B, 3B, 3 R, 2 RBI), Smith (3-3, 2B, 3 RBI), Snyder (3B, 2 R RBI), Santana (2B, 2 R). VALPARAISO – Vo (2-2, 3B, HR, 2 R, 2 RBI), Lockhart (2-4, RBI), Milroy (2B, R, 2 RBI).

Merrillville 2, Chesterton 1

Pitching summary – MERRILLVILLE — Nelson (7 IP, 5 H, 1 R, 4 SO). CHESTERTON – Sean Kasper (4 1/3 IP, 4 H, 1 R, 1 BB, 8 SO), Tyler Crum (2 2/3 IP, 1 H, 1 R, 5 SO). WP – Nelson. LP – Crum. Leading hitters – MERRILLVILLE — Leading hitter – A. Early (2-3, game-winning RBI). CHESTERTON — Ryan Donley (2-3).

Portage 5, Michigan City 2 (6 innings)

Portage;320 000 — 5 5 0 Michigan City;000 200 — 2 8 4

PORTAGE – Pitching – Dylan Sutphin (4 IP, 2 R), Peyton Fausto (2 SO). Leading hitters – JT Haitz (2 hits), AJ Vazquez (RBI). Records – Portage 5-4.

TF South 7, Tinley Park 5

TF South;130 201 0 — 7 9 2 Tinley Park;040 010 0 — 5 6 1

Boys Golf

Andrean 172, Lowell 232

AT INNSBROOK

(Front 9, par 36)

ANDREAN – Ethan Kost 40, Dominic Ditola 41, PJ Cusick 43, Ben Brisby 48, Nick Graziani 48.

LOWELL – JR Sobecki 52, Dean Patrick 53, Kyle Simmons 60, Talen Summera 67.

RECORDS – Andrean 2-0 (2-0 NCC).

JUNIOR VARSITY – Andrean 195, Lowell 261

Illiana Christian 181, Hobart 214

AT PALMIRA

(Par 35)

ILLIANA CHRISTIAN – Ben Bruinsma 44, Isaac Olthof 44, Zach Davids 46, Don Woo 47.

HOBART – Ethan Cover 48, Ben Eberle 49, Tommy Snemis 58, Parker Glass 59.

RECORDS – Illiana Christian 3-0, Hobart 0-2.

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 202, Hobart 280.

Softball

Crown Point 11, Valparaiso 2

Valparaiso;002 000 0 — 2 5 2 Crown Point;010 505 x — 11 13 1

Hebron 3, Hobart 0

Hebron;020 000 1 — 3 7 0 Hobart;000 000 0 — 0 5 0

2B – Molly Friel (He). HR – Brooke Cunningham (He). Pitching summary – HEBRON – Cunningham (7 IP, 5 H, 0 R, 0 BB, 9 SO). HOBART – Ella Hornak (6 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 8 SO), Morgan Ellenberger (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO). WP – Cunningham. LP – Hornak. Leading hitters – HEBRON – Cunningham (3-3, HR, R, 2 RBI), Friel (2B, RBI). HOBART – Emili Knestrict (2-3).

Illiana Christian 3, Highland 0

Illiana Christian;020 010 0 — 3 6 1 Highland;000 000 0 — 0 4 3

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching — Mikayla Derks (7 IP, 4 H, 0 R, 8 SO). Leading hitters – Payton Skrezyna (2B), Amanda DeBoer (2B).

Kankakee Valley 11, Griffith 2

Kankakee Valley;030 422 0 — 11 17 2 Griffith;000 020 0 — 2 2 4

Lake Central 11, LaPorte 1 (5 innings)

LaPorte;000 01 — 1 3 2 Lake Central;005 33 — 11 8 2

2B – P. Harlow, M. Maxel (LP); I. Calinski, M. Heinecke (LC). Pitching summary – LAPORTE – M. Bearickx (3 IP, 3 H, 5 R, 5 ER, 5 BB, 0 SO), Maxel (1 1/3 IP, 5 H, 6 R, 2 ER, 0 BB, 2 SO). LAKE CENTRAL – O. Balog (5 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 4 SO). WP – Balog (4-0). LP – Bearickx (2-5). Leading hitters – LAPORTE – Maxel (2B, R), Harlow (2B), A. Vergin (RBI). LAKE CENTRAL – I. Calinski (2-4, 2B, 3 RBI), A. Morales (2-2, 3 R, RBI), J. Adams (2-4, 3 R), Heinecke (2B, 2 RBI). M. Calinski (3 R). Records – Lake Central 11-1 (5-1 DAC), LaPorte 5-5 (3-3).

River Forest 15, Marquette 2 (5 innings)

River Forest;108 60 — 15 10 3 Marquette;200 00 — 2 2 5

RIVER FOREST — Pitching — Dotson (10 SO). Leading hitter — Witt (3-3, 5 RBI, 3 SB). Records — River Forest 5-2.

.

Tuesday's Late Results

Baseball

Andrean 6, Kankakee Valley 1

Andrean;012 010 2 — 6 8 1 Kankakee Valley;000 001 0 — 1 4 1

KANKAKEE VALLEY – Pitching – Caden Vanderhere (6 IP, 7 H, 4 R, 2 BB, 9 SO), Max Shultz (1 IP, 1 H, 2 R, 1 BB, 1 SO). Leading hitters — Andree (2B), Vanderhere (2B), Pribyl (hit), Dykhuizen (hit). Records: Kankakee Valley 3-6 (0-3 NCC).

Boone Grove 5, Illiana Christian 3

Illiana Christian;000 300 0 — 3 3 3 Boone Grove;110 111 x — 5 4 3

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching — Gavin Meyer (3 2/3 IP, 4 H, 3 R, 2 SO), Austin Maslanka (1 1/3 IP), Josh Vis (1 IP). Leading hitters – Isaac VanerWoude (2-4).

Crown Point 6, LaPorte 2

LaPorte;001 001 0 — 2 3 3 Crown Point;000 051 x — 6 9 1

2B – Samuelson (LP); Stout (CP). Pitching summary – LAPORTE – Worthington (4 2/3 IP, 8 H, 5 R, 5 ER, 4 BB, 5 SO), Anglin (1 1/3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 SO). CROWN POINT – Santaguida (5 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO), Bachman (2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 3 SO). Leading hitters – LAPORTE – Samuelson (2B), George (RBI), Anglin (RBI). CROWN POINT – Santaguida (4-4, R, RBI), Stout (2-3, 2B, R), Hardy (2 RBI).

Evergreen Park 17, TF North 0

Records – TF North 2-11 (0-7).

Morgan Twp. 7, River Forest 1

Morgan Twp.;7 7 2 River Forest; 1 2 3

MORGAN TWP. – Pitching — Keagen Holder (7 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 7 SO). Leading hitters — Nate Hudkins (2-4, 2 RBI), Grant Cowger (2-2), Jayke Putz (1-3, RBI), Holder (1-3, 2B). NOTE: Scoring by innings unavailable.

Munster 12, Hobart 2 (5 innings)

Munster;423 12 — 12 14 0 Hobart;000 02 — 2 2 4

Portage 12, Michigan City 7

Michigan City;210 002 2 — 7 11 4 Portage;(10)02 000 x — 12 8 5

PORTAGE – Pitching – Ortiz (4 IP, 3 R, 5 SO), Emeric Lopez (3 IP, 0 ER). WP – Ortiz. Leading hitters — Tim Roytan (3 H, R), Antoine Pierson (2 H, 2 RBI), Josh Ortiz (3 RBI). Records – Portage 4-4 (1-4 DAC).

TF South 3, Tinley Park 2

Tinley Park;000 020 0 — 2 5 1 TF South;101 100 x — 3 2 1

Boys Golf

Highland 167, Kankakee Valley 194

AT WICKER PARK

KANKAKEE VALLEY – Andree 42, Swallow 44, Kistler 53, Burke 55, Rhoades 55.

Girls Soccer

TF United 7, Bremen 1

RECORD – TF United 4-4.

Softball

Crown Point 9, LaPorte 5

Crown Point;050 120 1 — 9 11 4 LaPorte;000 110 3 — 5 6 0

CROWN POINT — WP – Kendra Steinberg. Leading hitter — Emily Phillips (4 hits, 2B, 2 HR).

Highland 1, Andrean 0

Andrean;0 1 2 Highland;1 5 0

ANDREAN – Pitching – Abbey Bond (7 1/3 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 6 SO). Records – Andrean 6-9. NOTE: Scoring by innings unavailable.

Wheeler 17, Lake Station 0 (4 innings)

Wheeler;3(11)1 2 — 17 13 0 Lake Station;000 0 — 0 0 2

2B – Averi Wagoner, Isabella Lira 2 (W). 3B – Kyla Chevalier 3 (W). Pitching summary – WHEELER – Phariss (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 SO), Megan Vincent (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 5 SO). LAKE STATION – Isabelle Tabone (1 2/3 IP, 8 H, 13 R, 13 ER, 5 BB, 0 SO), Kiersten Harmon (2 1/3 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 2 SO). WP – Phariss. LP – Tabone. Leading hitters – WHEELER – Chevalier (3-3, 3 3B, 2 R, 3 RBI), Lira (3-4, 2 2B, R, 3 RBI), Lewin (2-3, 2 R), Vincent (2-3, R, 2 RBI), Wagoner (2B, 3 R, 2 RBI), Allen (2 R, 2 RBI).

NOTE: Game called after 4 innings; Lake Station couldn't field a full team in the 5th inning.

Boys Tennis

TF South 4, Shepard 0

AT SHEPARD

SINGLES – Roberto Caballero (TFS) won by default; Cameron Turner (TFS) won by default.

DOUBLES – Adrian Sanchez/Javier Alcantar (TFS) d. Josh Jones/Lance White 8-2; Rushi Patel/Cesar Moreno (TFS) d. Vince Jackson/Vince Wang 8-1; No. 3 singles – Double default.

Girls Tennis

Highland 5, Griffith 0

AT GRIFFITH

SINGLES – Emma Galocy (H) d. Kylie Bell 6-1, 6-2; Gabby Garcia (H) d. Leah Nunez 6-0 6-0; Ella Klapkowski (H) won by forfeit.

DOUBLES – Reagan Vernengo/Leah Stone (H) d. Allison Chacon/Lily Grablewski 6-0, 6-0; Brooke Munoz/Katie Hacker (H) won by forfeit.

Portage 5, Morton 0

AT PORTAGE

(Portage winners)

SINGLES – Mackenzie Acevedo; Sarah Torres; Morgan Malaski.

DOUBLES – Jodie Brasseur/Katie Penrod; Haley Kujawa/Evelyn Villasenor.

Boys Track

Kankakee Valley 92, Highland 40

AT HIGHLAND

3200 RELAY – Highland (Charles Alyea, John Hamstra, Nick Shamel, Jalen Strietelmeler) 9:28.21. 110 HUR – Jacob Sandlin (KV) 16.70. 100 – Adrian Uchman (KV) 11.19. 1600 – Luke Bristol (KV) 4:48.13. 400 RELAY – Kankakee Valley (Caleb Deardorff, Adam Collard, Jack Lamka, Adrian Uchman) 45.45. 400 – Adam Collard (KV) 55.39. 300 HUR – Sandlin (KV) 46.11. 800 – Justin Hoffman (KV) 2:10.16. 200 – Uchman (KV) 23.40. 3200 – Strietelmeler (H) 10:33.11. 1600 RELAY – Kankakee Valley (Austin Parks, Collard, Hoffman, Uchman) 3:56.50. HJ – Sandlin (KV) 5-10. PV – Xavier De La Paz Marino (KV) 11-0. LJ – Anthony Brucer (H) 18-9. DIS – Zack Frieden (KV) 133-1. SP – Andrew Barsich (H) 40-10.

Lake Central 76, Merrillville 56

Merrillville 74, Crown Point 58

Lake Central 74, Crown Point 58

AT CROWN POINT

100 – Kameron Gethers (LC) 11.0, Jaivon Ward (M) 11.2. 200 – Gethers (LC) 22.3, Alex Watta (LC) 22.7. 400 – Ryan Mauder (LC) 50.8, Josh Berry (LC) 51.6. 800 – Weston Hulen (CP) 2:06.8, Jace Churchill (CP) 2:08.0. 1600 – Hulen (CP) 4:44.7, Churchill (CP) 4:46.1. 3200 – Austin Wojcik (LC) 9:57.7, Jacob Bell (CP) 10:17.6. 110 HUR – Caleb Carter (M) 16.1, Jack Batinick (LC) 16.2. 300 HUR – Allen Atkins (M) 42.0, Travis Garcia (LC) 42.1. 400 RELAY – Lake Central (Mateo Cortes, Watta, Norris Toussaint, Gethers) 42.8, Merrillville 43.3. 1600 RELAY – Lake Central (Garcia, Toussaint, Berry, Mauder) 3:32.6, Merrillville 3:35.2. 3200 RELAY – Crown Point (Bell, William Mouser, Hulen, Churchill) 8:37.7. HJ – Mike Drohosky (CP) 6-2, Silas Mathis (M) 6-0. PV – Caden Haywood (M) 13-0, Pacey Nack (CP) 12-6. LJ – Berry (LC) 20-11, Toussaint (LC) 20-10. SP – Kenneth Grant (M) 52-0, Adonnis Rodgers (M) 48-8 ¾. DIS – Aaron Thompson (M) 147-3, Seamus Malaski (CP) 137-7.

Girls Track

Kankakee Valley 96, Highland 36

AT HIGHLAND

3200 RELAY – Highland (Payton Reid, Madison Greiner, Addison Bouwman, Madison Stephens) 10:53.94. 100 HUR – Taylor Schoonveld (KV) 16.87. 100 – Ava McKim (KV) 13.22. 1600 – Reid (H) 5:55.31. 400 RELAY – Kankakee Valley (Carissa Seneczko, Brooke Swart, Kate Thomas, McKim) 52.36. 400 – Swart (KV) 1:04.11. 300 HUR – Aaliyah Keil (H) 50.81. 800 – Schoonveld (KV) 2:01.00. 200 – McKim (KV) 27.95. 3200 – Audrey Campbell (KV) 13:12.35. 1600 RELAY – Kankakee Valley (Swart, Elise Kasper, Mia Hoffman-Buczek, Schoonveld) 4:26.69. HJ – Emily Nannenga (KV) 5-7. PV – Kate Thomas (KV) 7-0. LJ – Thomas (KV) 15-10. DIS – Braelyn Washick (H) 92-9 ½. SP – Ava Dase (KV) 30-3.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0

Get in the game with our Prep Sports Newsletter Sent weekly directly to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.