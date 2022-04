Check out results from area prep events from Wednesday and late results from Tuesday, April 26, 2022

Baseball

LaPorte 3, Lake Central 0

Lake Central;000 000 0 — 0 5 2 LaPorte;200 100 x — 3 4 0

2B – Tobias, Warn (LC); Lowe, Flores (LP). Pitching summary – LAKE CENTRAL – Tobias (4 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 6 SO), Warn (2 IP, 0 H, 0 R 0 BB, 3 SO). LAPORTE – Weaver (7 IP, 5 H, 0 R, 1 BB, 4 SO). WP – Weaver. LP – Tobias. Leading hitters – LAKE CENTRAL – Tobias (2B), Warn (2B). LAPORTE – Flores (2B, R), Lowe (2B), Worthington (R, RBI), Anglin (RBI), Redun (run).

Tuesday's Late Results

Baseball

Benet 6, Marian Catholic 4

Marian Catholic;102 001 0 — 4 8 1 Benet;103 011 x — 6 6 0

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Jonah Weathers (4 IP, 3 H, 5 R, 3 ER, 6 BB, 4 SO), Max Mele (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 0 SO). LP – Weathers (1-3). Leading hitters – Lloyd Mills (3-4, 3B, 2 R). Records – Marian Catholic 6-10-1 (1-5 ESCC).

Chesterton 5, Michigan City 1

CHESTERTON – WP – Ryan Donley (7 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 10 SO). Leading hitters – Greg Guernsey (2 hits), Donley (2 hits), Josh Roof (2 hits), Trevor Donley (2 hits).

Griffith 9, Illiana Christian 8

Illiana Christian;000 122 3 — 8 5 3 Griffith;133 000 2 — 9 5 1

2B – Corcoran, VanderWoude (IC). Pitching summary – ILLIANA – DeJong (2 IP, 3 H, 4 R, 3 ER, 5 BB, 0 SO), Maslanka (2/3 IP, 0 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 1 SO), Boersma (4 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 3 BB, 4 SO). GRIFFITH – Atkinson (4 IP, 1 H, 1 RR, 1 ER, 5 BB, 2 SO), Smith (1 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 1 SO), Miller (2 IP, 1 H, 3 R, 3 ER, 6 BB, 4 SO). WP – Miller. LP – Boersma. Leading hitters – ILLIANA – Corcoran (2B, R, 4 RBI), VanderWoude (2B), Barker (R, RBI), Meyer (3 R). GRIFFITH – Jovanovich (2-2, 4 RBI), Atkinson (2 R, RBI), Miller (2 R, RBI), Crowe (2 R),

Highland 6, Hobart 3

Hobart;000 030 0 — 3 6 0 Highland;022 200 x — 6 8 1

2B – Tyler Stewart (Hi). 3B – Stewart (Hi). Pitching summary – HOBART – Kyle Feterick (1 2/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 5 BB, 1 SO), Ryan Flores (1/3 IP, 0 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Cameron Gonzalez (4 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO). HIGHLAND – Stewart (6 2/3 IP, 6 H, 3 R, 1 ER, 3 BB 7 SO), Nick Steele (1/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO). WP – Stewart. LP – Feterick Leading hitters – HOBART – Noah Ehrlich (2-3, RBI). HIGHLAND – Stewart (2-4, 2B, 3B, R, RBI), Jason Bogner (2-3, R).

Lake Central 5, LaPorte 0

LaPorte;000 000 0 — 0 5 1 Lake Central;002 030 x — 5 4 1

2B – Misch (LC). Pitching summary – LAPORTE – Worthington (5 IP, 4 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 6 SO), Anglin (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). LAKE CENTRAL – Pangburn (7 IP, 5 H, 0 R, 0 BB, 12 SO). WP – Pangburn. LP – Worthington. Leading hitters – LAKE CENTRAL – Misch (2-2, 2B, 2 R, RBI), Tobias (2-2, 3 RBI).

Merrillville 3, Portage 0

Portage;000 000 0 — 0 2 3 Merrillville;100 200 x — 3 2 1

PORTAGE – Pitching – Dylan Sutphin (3 IP, 0 ER, 2 BB, 4 SO), Ben Tollard (3 IP, 0 ER, 2 SO). Leading hitters — Colin Nolder (hit), Gabe West (hit). Records – Portage 7-5 (2-5 DAC).

Munster 9, Kankakee Valley 1

Kankakee Valley;100 000 0 — 1 2 1 Munster;310 401 x — 9 11 1

KANKAKEE VALLEY — Pitching – Alex Barr (3 1/3 IP, 2 SO, 3 BB), Andrew Parker (2 2/3 IP, 1 SO). Leading hitters – Vanderhere (2B), Andree (hit).

North Newton 6, West Central 0

Records – North Newton 10-1, West Central 3-6.

Valparaiso 4, Crown Point 0

Valparaiso;020 000 2 — 4 3 0 Crown Point;000 000 0 — 0 3 2

2B – Dillon Rodriguez (V). Pitching summary – VALPARAISO – Caden Crowell (6 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 13 SO), Cameron Milroy (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). CROWN POINT – Eric Santaguida (6 1/3 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 4 BB, 6 SO), Chris Bachman (2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Crowell. LP – Santaguida. Leading hitters – VALPARAISO – Rodriguez (2-2, 2B, 2 R, RBI), Aiden Hooks (1-3, 2 RBI). CROWN POINT – Bachman (1-3), Gabe Stout (1-2), CJ Hardy (1-3).

Boys Golf

Kankakee Valley 188, Knox 244

AT SANDY PINES

KANKAKEE – Drew Andree 43, Caleb Swallow 44, Gabe Kistler 46, Logan Burke 55.

Portage 199, Hobart 202

AT CREEKSIDE

PORTAGE – Tyler Cravens 48, Xander Servey 48, Collin Szczudlak 49.

RECORDS – Portage 2-0.

Girls Soccer

Reavis 3, TF United 0

Softball

Crown Point 13, Merrillville 1 (4 innings)

Crown Point;328 0 — 13 10 1 Merrillville;010 0 — 1 x x

CROWN POINT – Lexi Howard (5 RBI).

Hanover Central 16, Bishop Noll 3 (5 innings)

Hanover Central;332 62 — 16 18 0 Bishop Noll;001 20 — 3 5 6

2B – Hannah Pearson, Chloe Reitsma, Alexis Yuhasz (HC); Jalyssia Crawford 2 (BN). 3B – Ally Holtcamp (HC). Pitching summary – HANOVER – Elle Mowry (3 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 3 SO), Payton Antkiewicz (2 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 2 SO). BISHOP NOLL – Ally Mejia (3 IP, 15 H, 14 R, 8 ER, 2 BB, 2 SO), Alyssa Niemann (2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO). WP – Mowry. LP – Mejia. Leading hitters – HANOVER – Holtcamp (2-4, 3B, 2 R, 5 RBI), Pearson (2-4, 2B, R, 4 RBI), Reitsma (2-4, 2B, 2 R, RBI), Yuhasz (2-3, 2B, 2 R), Kaitlin Duffy (2-3, 2 R), Gabi Comia (2-3, 2 R), Willy (2 R, 2 RBI). BISHOP NOLL – Crawford (3-3, 2 2B, RBI).

Hebron 10, North White 0 (5 innings)

North White;000 00 — 0 2 3 Hebron;142 3x — 10 9 0

2B – Molly Friel (H). HR – Addison Toczek (H). Pitching summary – HEBRON – Toczek (5 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 9 SO). WP – Toczek. LP – Applegate. Leading hitters – HEBRON – Toczek (2-3, HR, 2 R, 2 RBI), Friel (2-3, 2B, R, RBI), Karlie Pavey (2 R).

Hobart 12, Highland 2

Hobart;203 013 3 — 12 17 1 Highland;001 000 1 — 2 5 4

2B – Click, Ellenberger, Belk (Ho); Rivera 2 (Hi). HR – Janik (Ho). Pitching summary – HOBART – Ellenberger (5 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 7 SO), Hornak (2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO). HIGHLAND – Rivera (4 1/3 IP, 6 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 5 SO), No. 6 (name not available) (2 2/3 IP, 8 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 2 SO). Leading hitters – HOBART – Click (3-4, 2B, 2 R, 3 RBI), Belk (3-5, 2B, 3 R, 2 RBI), Knestrict (3-4, 2 R, 2 RBI), Menear (3-5, R, RBI), Janik (HR), Ellenberger (2B). HIGHLAND – Rivera (2-4, 2 2B, 2 R), Leffel (RBI), Swallow (RBI).

Illiana Christian 8, Griffith 1

Illiana Christian;010 041 2 — 8 1 1 Griffith;000 010 0 — 1 4 2

2B – Skrezyna, Martin, Wondaal (IC). Pitching summary – ILLIANA – Derks (5 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB 11 SO), Hensley (2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). GRIFFITH – Kinder (4 1/3 IP, 9 H, 5 R, 4 ER, 0 BB, 1 SO), Sheline (2 2/3 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO). WP – Derks. LP – Kinder. Leading hitters – ILLIANA – Martin (3-4, 2B, 2 R), Skrezyna (2-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Oppenhuis (2-3, RBI), Wondaal (2B, R, RBI), Kreykes (2 RBI). GRIFFITH – Linders (RBI), Martinez (run).

Lake Central 15, Michigan City 2 (5 innings)

Michigan City;002 00 — 2 4 8 Lake Central;4(11)0 0x — 15 13 0

2B – Orman (MC); Mabs, Miller 2, Olson 2 (LC). Pitching summary – MICHIGAN CITY – Barth (2 IP, 10 H, 15 R, 9 ER, 4 BB, 0 SO), Rojas (2 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). LAKE CENTRAL – Balog (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Kosina (2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Sikora (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). Leading hitters – Michigan City – Orman (2B, 2 RBI). LAKE CENTRAL – Miller (3-4, 2 2B, 2 R, 4 RBI), Calinski (3-3, 2 R, 2 RBI), Olson (2-4, 2 2B, R, 4 RBI), RECORDS – Lake Central 13-3 (6-1 DAC).

Morton 13, Hammond Central 3 (6 innings)

Hammond Central;120 000 — 3 5 10 Morton;135 031 — 13 6 2

MORTON – Pitching – Jocelyn Rodriguez (6 IP, 5 H, 3 R, 1 BB, 4 SO).

River Forest 16, Lake Station 1

River Forest;120 214 6 — 16 8 3 Lake Station;000 100 0 — 1 4

WP – Dotson (6 1/3 IP, 4 H, 4 BB, 12 SO). LP – Tabon. Leading hitters – RIVER FOREST – Arizmendez (3-4, 3 RBI), Roach (2-3, 2B). Records – River Forest 8-3, Lake Station 0-7.

Wheeler 11, Calumet 0 (5 innings)

Wheeler;352 10 — 11 14 0 Calumet;000 00 — 0 0 1

2B – Lira (W). 3B – Chevalier (W). Pitching summary – WHEELER – Phariss (3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 8 SO), Vincent (2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 5 SO). Leading hitters – WHEELER – Lewin (3-5, 2 R, RBI), Chevalier (2-2, 3B, 2 R, 3 RBI), Lira (2-2, 2B, R, 2 RBI).

Boys Tennis

TF United 3, Bremen 2

AT TF SOUTH

SINGLES – Adrian Sanchez (TFU) d Jesse Alejandro 6-7(3), 6-3, 10-4; Jose Ramirez (B) d. Angel Urquizo 7-6(3), 6-3.

DOUBLES – Gunner Ruppert/Rafael Mejia (B) d. Rushi Patel/Cesar Moreno 7-6(3), 6-2; Carlos Vega/Adrian Perez (TFU) d. Octavio Gamboa 6-1, 6-0; Roberto Caballero/Cameron Turner (TFU) d. Jose Leal/Alex Martinez 6-3, 6-0.

Girls Tennis

Chesterton 3, LaPorte 2

AT CHESTERTON

SINGLES – Milena Veltri (C) d. Brooklyn James 6-0, 6-1; Leah Rochford (C) d. Emily Smith 6-0, 6-0; Haleigh Miller (LP) d. Gretta Burke 6-4, 6-2.

DOUBLES – Ava Komp/Aubrey Isakson (C) d. Katelyn Friis/Macy Mrozinski 7-6 (7-4), 6-2; Addie James/Michaela Miller (LP) d. Ellery Denny/Rina Hector 6-4, 2-6, 6-2.

RECORDS – Chesterton 2-2 (2-0 DAC), LaPorte 4-2 (1-1).

JUNIOR VARSITY – Chesterton, 5-4.

Crown Point 5, Merrillville 0

AT CROWN POINT

SINGLES – Ana Baron (CP) d. Lauren Turner 6-0, 6-0; Alex Baron (CP) d. Emily Jimenez 6-0, 6-0; Rosalie Degenhart (CP) d. Laci Hamilton 6-0, 6-2.

DOUBLES – Hannah Gerner/Olivia Rhee (CP) d. Emilee Thomas/Sincere DeHerson 6-0, 6-0; Gina Chirella/Ivy Coppolillo (CP) d. Lea Palterson/MaKayla Morris 6-0, 6-0.

JUNIOR VARSITY – Crown Point, 10-0.

Hobart 3, Highland 2

AT HOBART

SINGLES – Emma Novak (Ho) d. Emma Galocy 6-3, 6-0; Melanie Paterson (Ho) d. Gabby Garcia 6-3, 3-6, 7-6 (7-5); Kayla Walker (Ho) d. Ella Klapkowski 6-4, 6-4.

DOUBLES – Reagan Vernengo/Leah Stone (Hi) d. Grace Hansen/Aofie Combs 3-6, 6-4, 6-4; Grace Bedka/Bri Ozelie (Hi) d. Maddy Baltrushaitis/Piper Logan 6-4, 6-3.

RECORDS – Hobart 3-4 (1-1 NCC).

JUNIOR VARSITY – Hobart, 5-2.

Illiana Christian 5, Hammond Central 0

AT ILLIANA CHRISTIAN

SINGLES – Sabri Lopez (IC) d. Alondra Echeverria 6-0, 6-0; Avery Olthof (IC) d. Ezzy Granda 6-0, 6-0; Ava Lindenmulder (IC) d. Juliana Reyes 6-1, 6-0.

DOUBLES – Morgan Trivette/Maddy Smith (IC) d. Eileen Amador/Griselda Ramirez 6-0, 6-0; Alyssa Buczkowski/Haley VanDrunen (IC) d. Ashley Ruiz/Veronica Arredondo 6-0, 6-0.

Kankakee Valley 3, Andrean 2

Morton 5, Calumet 0

AT CALUMET

(Morton winners)

SINGLES – Melanie Rodriguez 6-1, 6-3; Valarie Jimenez 6-2, 6-2; Alexa Bivian 6-1, 6-2.

DOUBLES – Emily Anaya/Karla Cisneros 6-2, 6-0; Krystal Jimenez/Lilliana Cassello 6-0, 6-0.

Valparaiso 5, Portage 0

AT VALPARAISO

SINGLES — Abby McBride (V) d. Mackenzie Acevedo 6-0, 6-0; Maddie Braming (V) d. Sarah Torres 6-0, 6-0; Emily Hatseras (V) d. Xiu Xiu Wang 6-0, 6-0.

DOUBLES — Kallie Belcher/Isse Piggott (V) d. Kaitlyn Penrod/Jodie Brasseut 6-1, 6-3; Laney Mario/Raegan O’Halek (V) d. Haley Kujawa/Marayzna Johnson 7-5, 6-6 (5-1) ret.

JUNIOR VARSITY – Valparaiso, 10-0.

Boys Track

Chesterton 112, Michigan City 20

Lake Central 69, Chesterton 63

AT CHESTERTON

(Chesterton 1st place finishers)

800 – Jackson Tuck 1:59.37. 3200 – Jackson Tuck 10:14.12. 1600 – Josh Tuck 4:44.84. DIS – Jordan Hughes 142-2. HJ – Nick Jones 5-6 PV – Chad Berdine 12-0. 3200 RELAY – Chesterton (Reece Erow, Josh Tuck, Bobby Berger, Evan O’Connor), time n/a.

Crown Point 88, Valparaiso 44

Crown Point 91, Portage 41

100 – Jason Kostick (CP) 11.29, Tyler VerSchure (V) 11.56. 200 – Kostick (CP) 22.73, VerSchure (V) 23.07. 400 – Brandon Nichols (CP) 53.96, Luke Robertson (CP) 54.32. 800 – Jace Churchill (CP) 2:01.98, Caleb Marconi (V) 2:02.00. 1600 – James Dillabaugh (V) 4:29.46, Weston Hulen (CP) 4:30.44. 3200 – Dillabaugh (V) 9:54.37, Joel Bryant (V) 9:54.86. 110 HUR – Zach Bodamer (CP) 16.78, Nate Kalk (CP) 18.49. 300 HUR – Jae’den Roberts (P) 43.73, Kalk (CP) 44.89. 400 RELAY – Crown Point (Kostick, Isaiah Kelley, Ray Santiago, AJ Erdelac) 43.79, Portage 44.36. 1600 RELAY – Valparaiso (Marconi, Vasilis George, Gabriel Sterling, VerSchure) 3:34.89, Portage 3:35.43. 3200 RELAY – Valparaiso (Bryant, Nick Gring, Marconi, Patrick Brogan) 8:24.04, Portage 8:33.20. HJ – Luke Robertson (CP) 5-10, Colton Wilkie (P) 5-8. PV – Andrew Roman (CP) 13-6, Pacey Nack (CP) 13-0. LJ – Ethan Jarvis (P) 20-3, Kelley (CP) 19-9 ¾. SP – Seamus Malaski (CP) 42-5, Preet Singh (P) 41-3. DIS – Malaski (CP) 137-3, Darion Green (P) 129-7.

River Forest 65, Calumet 39, Wheeler 37

AT RIVER FOREST

100 – Terrell Caldwell (C) 11.43, Jeremiah Stansil (RF) 11.70. 200 – Caldwell (C) 23.51, Stansil (RF) 24.77. 400 – Job Winters (RF) 1:01.44, Elizjha Vera-Velez (RF) 1:04.23. 800 – Nolan Henslee (W) 2:27.67, Lucas Jones (W) 2:31.45. 1600 – Jones (W) 5:36.57, Isaac Parrish (W) 5:41.19. 3200 – Parrish (W) 12:06.55, Dustyn Proctor (RF) 14:05.60. 110 HUR – Hayden Hall (RF) 19.71, Ja’Kobe Smith (RF) 20.17. 300 HUR – Smith (RF) 49.36, Hall (RF) 54.86. 400 RELAY – River Forest (Ayden Silver, Royce Thompson, Winters, Stansil) 48.46, River Forest 1:01.70. 1600 RELAY – Wheeler (Steven Jarvis, Zachary Jarvis, Tommy Emery, Borg Richardson) 4:23.94, River Forest 4:40.90. 3200 RELAY – River Forest (Markqueze Washington, Vera-Velez, Ruban Perez, Proctor) 11:52.87. SP – George Winfield (C) 41-10, Blaise Evensen 36-4. DIS – Winfield (C) 124-9, Nick Latham (C) 93-7. HJ – Jordan Bradley (C) 5-4, Richardson (W) 5-0. LJ – Caldwell (C) 20-9 ½, Silver (RF) 18-9 ½.

Girls Track

Merrillville 81, LaPorte 51

AT MERRILLVILLE

100 – Devyn Walters (M) 12.86. 200 – Walters (M) 26.89. 400 – Margaret Conner (LP) 1:03.11. 800 – Brenna Sobecki (LP) 2:29.78. 1600 – Ella Dubbs (LP) 5:38.18. 3200 – Lila Gillisse (LP) 11:05.54. 100 HUR – Taylor Jackson (M) 15.02. 300 HUR – Jackson (M) 20.00. 400 RELAY – Merrillville (Janell Murphy, Walters, Jackson, Paige Simpson) 50.76. 1600 RELAY – Merrillville (Shirmara Anderson, Ryell Sandifer, Dreya Lipscomb, Myriah Smoot) 4:32.87. 3200 RELAY – LaPorte (Katelyn Hertges, Ella Minich, Rylee Stephany, Natalie Poston) 11:39.17. HJ – Anderson (M) 4-10. PV – Sandifer (M) 8-0. LJ – Jaela Lynon (M) 14-3. SP – Kamery Hoover (M) 38-6. DIS – Victoria Smith (M) 115-7.

River Forest 59, Wheeler 56, Calumet 19

AT RIVER FOREST

100 – Deandria Franklin (RF) 13.35, Erika Lewis (C) 13.55. 200 – Franklin (RF) 28.57, Jamilah Roseborough (W) 28.85. 400 – Amber Thompson (RF) 1:18.41, Lauren Hostetler (W) 1:19.88. 800 – Arrianna Harris (C) 2:54.54, Alexis Orosz (W) 2:56.26. 1600 – Kendall Lutz (W) 6:32.94, Kaya Josenhans (W) 6:40.27. 3200 – Lutz (W) 14:53.14, Cortaysha Prachett (RF) 15:36.71. 100 HUR – Aiyanie Troutman (RF) 18.77. 300 HUR – Troutman (RF) 56.23. 400 RELAY – River Forest (Ashayla Jackson, Troutman, Thompson, Franklin) 57.01, Calumet 57.22. 1600 RELAY – Wheeler (Molly Morley, Leah Sandora, Emma Stiener, Katelyn Hyde) 5:20.07. 1600 RELAY – Natalie Mullholland (RF) 14:57.80. SP – Jillian Mangnall (W) 24-2 ½, Abigail Witt (RF) 23-4 (SR). DIS – Audrey Govert (W) 94-6, Prachett (RF) 70-3. HJ – Hyde (W) 4-8, Morley (W) 4-8. LJ – Troutman (RF) 13-9 ½, Cha’Kyra Matthews (RF) 11-3 ½ (PR).

Boys Volleyball

Reavis 25-25, TF United 17-21

JUNIOR VARSITY – Reavis 26-25, TF United 24-20.

