Check out results from area prep events from Wednesday, and late results from Tuesday, May 3, 2022

Baseball

Illiana Christian 19, River Forest 2 (5 innings)

River Forest;000 20 — 2 3 3 Illiana Christian;(10)52 2x — 19 16 0

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching – Cody DeJong (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Nick Boersma, Josh Vis, Matt Bultema, relief. Leading hitters — Kevin Corcoran (3 hits, 3B, HR, 4 RBI), Tyler Barker (3 hits).

Lake Central 7, Michigan City 0

Lake Central;103 000 3 — 7 7 0 Michigan City;000 000 0 — 0 2 3

2B – Weber (LC). Pitching summary – LAKE CENTRAL – Knopf (7 IP, 2 H, 0 R, 3 BB, 10 SO). MICHIGAN CITY – Iacovetti (5 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 4 BB, 4 SO), Kaletha (2 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO). Leading hitters – LAKE CENTRAL – Weber (3-3, 2B, 2 R, 2 RBI), Adamczewski (2-4). MICHIGAN CITY – Lemon (hit), Iacovetti (hit).

LaPorte 2, Chesterton 1 (10 innings)

LAPORTE – Pitching – Cam Worthington (8 IP, 4 H, 1 R, 9 SO), RJ Anglin (2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). Leading hitter — Brady Bernth (game-winning RBI).

CHESTERTON – Pitching – Ryan Donley (9 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 9 SO), Tyler Crum (1/3 IP, 2 H, 1 R, 0 BB). Leading hitters – Sean Kasper (2-4), Brayden Barrett (RBI).

Marian Catholic 7, Nazareth 5

MARIAN CATHOLIC – Pitching – Jonah Weathers (4 IP, 3 H, 5 R, 6 BB, 0 SO), Peter Cavalierei (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Max Mele (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Nick Mangano (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). WP – Mele (1-0). SV – Mangano (2). Leading hitters – Justyn Hart (2-5, 2B, 4 RBI), Ezra Essex (1-2, 3 BB). Records – Marian Catholic 7-13-1 (2-6 ESCC).

Morgan Twp. 9, Washington Twp. 0

MORGAN – Pitching — Jayke Putz (7 IP, 3H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 7 SO). Leading hitters — Max Rakowski (2-3), Jayke Putz (2-3, 2B, 3 RBI), Chase Rosenbaum (3-4, 2B, RBI), Keagen Holder (2-4, 2B, 2 RBI).

TF South 6, Shepard 0

TF South;101 020 2 — 6 7 1 Shepard;000 000 0 — 0 4 3

Boys Golf

Highland 175, Illiana Christian 192

AT PALMIRA

(Par 37, back)

HIGHLAND – Andrew Kutcha 42, Tom Castellanos 44, Connor Raab 44, David Castellanos 45.

ILLIANA CHRISTIAN – Zach Davids 44, Ben Bruinsma 48, Van Corcoran 50, Don Woo 50.

RECORDS – Highland 3-3, Illiana Christian 8-3.

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 225, Highland 238

Softball

Illiana Christian 10, River Forest 0 (5 innings)

River Forest;000 00 — 0 1 4 Illiana Christian;430 03 — 10 11 0

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching — Payton Skrezyna (5 IP, 1 H, 0 R, 1 BB). Leading hitters – Skrezyna (2-3), Amanda DeBoer (3-3), Olivia Wegner (2-3, 2B).

Lake Central 6, Crown Point 0

Crown Point;000 000 0 — 0 5 0 Lake Central;200 004 x — 6 7 0

Wheeler 13, Whiting 1 (5 innings)

Whiting;000 01 — 1 1 3 Wheeler;(10)03 0x — 13 7 1

2B – Hesser (Whe). 3B – Vincent (Whe). Pitching – WHITING – Ruiz (2 IP, 6 H, 10 R, 4 ER, 2 BB, 1 SO), Grzyb (2 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO). WHEELER – Phariss (4 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 8 SO), Vincent (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 SO). WP – Phariss. Leading hitters – WHITING – Wetnight (hit), Collazo (run). WHEELER – Lira (2-3, R, 2 RBI), Vincent (3B, R, RBI), Hesser (2B, R, RBI), Hessling (R, 2 RBI), Welch (2 R, 2 RBI).

Girls Tennis

Chesterton 5, Portage 0

AT CHESTERTON

SINGLES – Milena Veltri (C) d. Mackenzie Acevedo 6-0, 6-0; Leah Rochford (C) d. Sara Torres 6-0, 6-0; Gretta Burke (C) d. Xiu Xiu Wang 6-1, 6-1.

DOUBLES – Ava Komp/Aubrey Isakson (C) d. Jodie Brasseur/Katelyn Penrod 6-1, 6-0; Aleksa Sorgic/Rina Hector (C) d. Haley Kujawa/Evelyn Villasenor 6-2, 6-2.

RECORDS – Chesterton 5-2 (4-0 DAC).

JUNIOR VARSITY – Chesterton, 10-0.

Marquette 3, Bishop Noll 2

AT MARQUETTE

(Marquette results)

SINGLES – Kinga Obcowska won 6-1, 6-0; Bella Jiang won 6-0, 6-1; Katherine Chen won 6-0, 6-0.

DOUBLES – Paloma Valdes/Morgane Jonas lost 6-1, 6-2; Alyse Thomas/Alex Shoppa lost 6-3, 6-1.

Boys Track

Valparaiso 98, Michigan City 29

Merrillville 88, Valparaiso 44

Merrillville 116, Michigan City 15

AT MERRILLVILLE

100 – Jeremiah Clanton (MC) 11.15, Kanye Wright (M) 11.17. 200 – Clanton (MC) 22.81, Tyler VerSchure (V) 22.96. 400 – Michale Golston (M) 52.67, Joshua Tuggle (M) 53.56. 800 – Nick Gring (V) 2:07.23, Trent Hoadley (V) 2:09.67. 1600 – Joel Bryant (V) 4:39.27, Nathan Nova (V) 4:42.16. 300 HUR – Caleb Carter (M) 41.41, Allen Akins (M) 44.41. 400 RELAY – Merrillville (Wright, Darrion Wright, Elijah Shirrells, Akins) 45.42, Valparaiso 48.67. 1600 RELAY – Merrillville (Carter, Josiah Edmonds, Golston, Tuggle) 3:34.88, Valparaiso 3:36.89. 3200 RELAY – Valparaiso (Caleb Marconi, Hugo Fagen, Mason Nobles, Hoadley) 8:41.93, Merrillville 9:40.85. HJ – Silas Mathis (M) 5-10, Shawn Davis (M) 5-10. PV – Caden Haywood (M) 13-0, Kiron Rodgers (M) 10-0. LJ – TraVayle Abron (M) 20-5 ¾, Jeremiah Mojica (MC) 19-3. SP – Kenneth Grant (M) 50-8 ¾, Kenneth Gresham (M) 49-9 ½. DIS – Aaron Thompson (M) 134-7, Tyler Wheaton (M) 130-5.

Girls Track

Valparaiso 123, Michigan City 9

Valparaiso 78.50, Merrillville 52.50

Merrillville 102, Michigan City 19

AT VALPARAISO

100 – Paige Simpson (M) 12.81, Devyn Walters (M) 12.93. 200 – Walters (M) 26.46, Simpson (M) 26.75. 400 – Becca Cavanaugh (V) 1:03.90, Ella Wagner (V) 1:04.24. 800 – Brooke Byvoets (V) 2:27.01, Anika Anderson (V) 2:29.47. 1600 – Kaylie Politza (V) 5:09.44, Cheyanne Stock (V) 5:17.43. 3200 – Politza (V) 11:36.81, Elizabeth Ehrhardt (V) 11:55.73. 100 HUR – Taylor Jackson (M) 16.35, Ramaya Hall (V) 17.20. 300 HUR – Jackson (M) 47.65, Hall (V) 48.71. 400 RELAY – Merrillville (Janell Murphy, Walters, Jackson, Simpson) 49.87, Valparaiso 50.75. 1600 RELAY – Valparaiso (Byvoets, Paige Schulte, Cavanaugh, Politza) 4:17.32, Merrillville 4:31.70. 3200 RELAY – Valparaiso (Ani Gilliana, Angela Coulopoulos, Byvoets, Cavanaugh) 10:27.00, Merrillville 12:20.33. HJ – Shirmara Anderson (M) 5-1, McKenzi Hollaman (M) 4-10. PV – Cavanaugh (V) 9-6, Mia Curran (V) 9-0. LJ – Joanna Fields (V) 18-1/2, Walters (M) 17-3 ½. SP – Ayla Rice (V) 38-11, Kamery Hoover (M) J38-11. DIS – Victoria Smith (M) 112-6, Rice (V) 109-5.

.

Tuesday's Late Results

Boys Track

LaPorte 81, Chesterton 51

LaPorte 75, Crown Point 57

Crown Point 67, Chesterton 65

AT LAPORTE

3200 RELAY – Chesterton (Aaron Resto, Robert Berger, Reece Erow, Joshua Tuck) 8:30.56, Crown Point 8:35.07. 110 HUR – Chaise Magnuson (LP) 15.51, Byron Chandler (C) 16.28. 100 – Colby Bullock (C) 11.38, Jason Kostick (CP) 11.61. 1600 – Cole Raymond (LP) 4:36.50, Jackson Tuck (C) 4:40.29. 400 RELAY – Chesterton (Carson Ochs, Joseph Chico, Bullock, Bryce Thomas) 44.72, Crown Point 45.22. 400 – Collin Bergquist (LP) 53.85, Chris Price (LP) 53.98. 300 HUR – Magnuson (LP) 42.71, Nate Kalk (CP) 43.81. 800 – Raymond (LP) 2:03.00, Jackson Tuck (C) 2:03.40. 200 – Kostick (CP) 23.65, Marcus Smith (LP) 24.04. 3200 – Janan Pillai (LP) 10:17.17, Brayden Sobecki (LP) 10:18.70. 1600 RELAY – LaPorte (Price, Bergquist, Raymond, Magnuson) 3:39.00, Chesterton 3:41.78. HJ – Luke Robertson (CP) 5-10 ¼, Mike Drohosky (CP) 5-10. PV – Andrew Roman (CP) 11-6, Cole Antrim (LP) 11-1/4. LJ – Trey Saulsgiver (LP) 20-3, Nick Soley (CP) 19-7. DIS – Seamus Malaski (CP) 141-5, Isaiah Fowler (C) 130-10. SP – Gabe Quinn (LP) 45-6 ½, Grant Ott-Large (LP) 42-7.

Girls Track

Chesterton 84, Crown Point 44

Chesterton 89.50, LaPorte 33.50

Crown Point 80.50, LaPorte 46.50

AT CROWN POINT

100 – Camryn Dunn (C) 12.99, Lalaeha Williams (LP) 13.49. 200 – Dunn (C) 28.74, Williams (LP) 28.91. 400 – Bree Gentry (C) 1:03.68, Bella Smith (C) 1:04.50. 800 – Brenna Sobecki (LP) 2:34.40, Catherine White (C) 2:38.39. 1600 – Bailey Ranta (C) 5:31.56, Lila Gillisse (LP) 5:32.30. 3200 – Nora Carpenter (CP) 12:42.34. 100 HUR – Katelyn Koryczan (CP) 16.04, Makayla Neal (CP) 16.22. 300 HUR – Bridget Raffin (C) 55.06, Luciana Raffin (C) 58.47. 400 RELAY – Chesterton (Kailee Komisarcik, Ingrid Hurst, Ava Kontos, Brianna Hardsock) 55.11, Crown Point 55.98. 1600 RELAY – Chesterton (B. Raffin, Smith, Hardsock, Ranta) 4:42.33, LaPorte 4:44.03. 3200 RELAY – LaPorte (Ella Minich, Natalie Poston, Katelyn Hertges, Rylee Stephany) J16:00, Crown Point J16:00, Chesterton J16:00. HJ – Neal (CP) J4-10, Elisa Algozine (CP) J4-10. PV – Emily Jen (CP), Gentry (C), no data. LJ – Hurst (C) 15-1, Olivia Kozak (C) 14-3. SP – Madison Davis (C) 33-1/4, Hannah Hidalgo (CP) 30-10 ¼. DIS – Carley Balas (C) 93-10, Davis (C) 86-9.

Boys Volleyball

TF United 25-25, Eisenhower 13-15

AT EISENHOWER

TF UNITED – Adrian Gonzalez 7 kills, 3 aces; Zabdiel Silva 12 assists, 2 aces.

JUNIOR VARSITY – TF United 25-25, Eisenhower 21-22

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0

Get in the game with our Prep Sports Newsletter Sent weekly directly to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.