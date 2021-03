Local college results

2B – Carmody, Andersen, Slaats, Moralez (TC). Pitching summary – Calumet College – Jake Everaert (7 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 6 SO), Thomas Montes (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 SO). Trinity Christian – VanderWall (7 IP, 7 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 6 SO), Gil Loza (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). WP — VanderWall (3-1). LP – Everaert (0-3). Leading hitters – Calumet College – Diego Quinines (2-3), Zach Verta (2-4), Noah Miller (2-5), Andres Garcia (R), Luke Woodward (R), Bubba Davenport (RBI), Idan Ortiz (RBI). Records: Trinity Christian 6-10 (1-1 CCAC), Calumet College 0-11 (0-1).

2B – Jorgensen, Johnson (V); Meyer, Evans (WK). HR – Jorgensen, Drudge (V); Gray (WK). Pitching summary – Valpo – Rhodehouse (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Mintz (4 2/3 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 5 SO), Chsaey (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Miller (1 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO). Western Kentucky – Kates (6 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 0 BB, 13 SO), Shoemake (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Vinyard (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Sutton (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO). WP – Shoemake (2-0). LP – Mintz (0-2). Leading hitters – Valpo – Jorgensen (2-4, 2B, HR), Drudge (HR), Johnson (3-4, 2B, R), Hannahs (R), Dent (RBI). Records: Western Kentucky 9-8, Valparaiso 3-8.