Community Bridge Club
April 13 Results
North-South
Lynne Kostopoulos and Indra Gupta 1.97
Bill Birk and Terry Bauer 1.11
Jim O’Connell and Barbara Graegin 0.83
Conrad Staudacher and Alan Yngve 0.55
Dottie Hart and Dee Marshall 0.44
East-West
Delphine Slater and Elnora Washington 2.63
Joseph Chin and Zafar Khan 1.48
Donna Penn and Helen Thiros 0.74
Calumet Bridge Club
April 15 Results
North-West
Lou Nimnicht and Steve Watson 2.30
Stacy Jacobs and Zafar Khan 1.07
Wayne Hiser and Barbara Walczak 0.96
Yuan Hsu and Pat Mikuta 0.60
Lou and Carol Gaspardo 0.57
Carolyn Potasnik and Mary Schultz 0.43
Jim Lively and Jane Krueger 0.36
East-West
Terry Bauer and Bill Birk 3.06
Kim Grant and Gary Chaney 1.51
Bob and Joan Butz 1.51
Alan Filler and Jim Fill 0.77
Beach Bridge Club
April 16 Results
Dan Spain and Lou Nimnicht 2.19
Laverne Niksch and Wayne Carpenter 1.64
Gary Chaney and Kim Grant 1.23
Mike Brissette and Alan Yngve 0.92
Barbara Stroud and Trudi McKamey 0.39
Duneland Bridge Club
April 16 Results
Chuck and Marci Tomes 0.68
Joel Charpentier and Mike Brissette 0.68
Lori and Tom Rea 0.40
Community Bridge Club
April 17 Results
Steve Watson, Lou Nimnicht, Norm Szewczyk and Dan Spain 2.68
Wayne Carpenter, Laverne Niksch, Yuan Hsu and Dave Bigler 2.01
Bob Porter, Bob Ferguson, Bill Hahn and Mary Kocevar 1.51
Anna Urick, Charlotte Abernethy, Esther Walenga and Karen Sarsfield 1.13
Joe Chin, Jim O’Connell, Barbara Graegin and Tom Hallum 0.85
Terry Bauer, Dee Marshall, Rich and Sally Will 0.69
Barbara Walczak, Ed d’Ouville, Dan and Donna Simon 0.24
George Roeper, Ruth Goodpasture, Indra Gupta and Larry Dunford 0.24
Hilda Connor, Carolyn Potasnik, Marilyn Ginzel and Jim Fill 0.18
Barbara Stroud, Janice Custer, Joel Charpentier and Mike Brissette 0.12
Pat Mikuta, Trudi McKamey, Alan and Arlyne Filler 0.12
Jackie Chavez, Jan Merrick, Anna Urosevich and Joan Adams 0.06
Valparaiso Bridge Club
April 17 Results
Anne Gott and Joanne Wagenblast 1.00
Lila Cohen and Sharon Massey 0.70
Al Marks and Charlie Halberstadt 0.50
Naomi Goodman and Viktoria Voller 0.35