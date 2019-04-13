Community Bridge Club
APRIL 6 RESULTS
John Miller and Zafar Khan 2.63
George Roeper and Indra Gupta 1.97
John Polles and Alan Yngve 1.48
Trudi McKamey and Yuan Hsu 1.11
Dave Bigler and Darrell Clinton 0.83
Terry Bauer and Bill Birk 0.74
Ram Prasad and Anna Urosevich 0.55
Dee Marshall and Dottie Hart 0.47
Jim Angell and Barbara Walczak 0.30
Calumet Bridge Club
APRIL 8 RESULTS
North-South
Lou Nimnicht and Dan Spain 3.06
Carol Osgerby and Don Valiska 1.29
Karen Sarsfield and Claire Murvihill 1.18
Lou and Carol Gaspardo 0.97
Trudi McKamey and Pat Mikuta 0.89
Juwanna Walton and Joan Adams 0.73
Roger Sokol and Barbara Graegin 0.66
Charlotte Abernethy and Anna Urick 0.53
East-West
Barbara Walczak and Wayne Hiser 2.30
Bob and Joan Butz 1.72
Pat Valiska and Lynne Kostopoulos 1.58
John Goring and Marshall Levine 0.66
Al Simmons and Ruth Westberg 0.54
Terry Bauer and Bill Birk 0.45
Beach Bridge Club
APRIL 9 RESULTS
Steve Watson and Lou Nimnicht 2.04
Laverne Niksch and Mary Ennes 1.53
Jim O’Connell and John Teshima 1.15
Bob Ferguson and Bob Porter 0.46
Duneland Bridge Club
APRIL 9 RESULTS
Lori and Tom Rea 1.00
Joel Charpentier and Alan Yngve 0.60
Wayne Hiser and Bill Hahn 0.60
Sharon Snyder and Dolores Browne 0.35
Sally and Rich Will 0.27
Charlie Halberstadt and Naomi Goodman 0.27
Community Bridge Club
APRIL 10 RESULTS
Lou Nimnicht and Steve Watson 2.19
Zafar Khan and Indra Gupta 1.64
Jim O’Connell and Barbara Graegin 1.23
Alan Yngve and Jennie Alsobrooks 1.01
Barbara Walczak and Bob Ferguson 1.01
Terry Bauer and Dee Marshall 0.34
Pat Mikuta and Bob Porter 0.34
Valparaiso Bridge Club
APRIL 10 RESULTS
North-South
Dolores Browne and Chuck Tomes 0.90
Jim Lane and Charlie Halberstadt 0.63
Fred Green and Terry Brendel 0.45
Tom and Sylvia Luekens 0.32
Tom and Lori Rea 0.22
East-West
June Reisinger and Barbara Stroud 0.90
Rick Friedman and Ed Hollander 0.63
Al Marks and Pam Missman 0.45
Helen Boothe and Barbara Mort 0.32
Caitlyn Cooke and Haley Walters 0.12
Carre Allen and Shvanna Sayiov 0.08